Что американцы заказывают в интернет-магазинах

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Американцы заказывают различные вещи с Амазона. Там регулярно появляются самые "необходимые" и современные гаджеты. Мы собрали подборку с часто заказываемыми видами товаров, чтобы мы имели представление о том, что же покупает типичный американец. Выводы об их предпочтениях делайте сами!
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Суть доски не про обжечься, с неё можно скинуть нарезанные продукты и не рассыпать..