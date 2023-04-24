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Что американцы заказывают в интернет-магазинах

Что американцы заказывают в интернет-магазинах

Автор:
24 апреля 2023 11:48
Сообщество : Юмор
Метки: Amazon   заказы   интернет-магазин   покупатели   продацы   товары из интернета   фото   
3485
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Американцы заказывают различные вещи с Амазона. Там регулярно появляются самые "необходимые" и современные гаджеты. Мы собрали подборку с часто заказываемыми видами товаров, чтобы мы имели представление о том, что же покупает типичный американец. Выводы об их предпочтениях делайте сами!

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Метки: Amazon   заказы   интернет-магазин   покупатели   продацы   товары из интернета   фото   
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15  комментариев
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16k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
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59k
Александр 3 минуты назад
Что американцу хорошо, то русскому не понять
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8k
Trenzel2003 6 минут назад
Так не зря говорят про америкосов, нация потребления. Они покупают то что даже им не нужно, или пригождается один раз в жизни. Потом благополучно забывается в сторидж и покупается новое и опять не нужное.
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289
zolotoman 10 минут назад
Носки-акулы огонь!
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19k
anpetrof Полчаса назад
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536
adssaf afasffdsga 38 минут назад
Комментарий к фото
Ладно. Допустим, карабин американцы не открыли и покупают карабин с тряпочкой чтобы пакеты таскать. Но чем обычная доска не угодила? Кто и чем обжёгся из-за неё?
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9k
Сол Гудман 46 минут назад
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2k
RaiJu 52 минуты назад
Всё как обычные люди
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1k
Никита Сергеевич 55 минут назад
Набор китайского ширпотреба. Таких постов можно тысячи наклепать, выкладывая рандомные фотки с алика.
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5k
Евгений Д Час назад
Это похоже на простую рекламу вещей и сайта амазон
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17k
RDen Час назад
в принципе (кроме маски) обычные вещи. А одиночный светильник вообще не понятно зачем сюда притянули.
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3k
Дмитрий Час назад
А почему именно пиндосы? Автор, вы сидели вычисляли их по IP?
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12k
Shtoppi 2 часа назад
кому-то еще, кроме меня, не интересно что там пиндосы в интернете заказывают или есть больные на голову до чужого барахла?
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