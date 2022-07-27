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17 случаев, когда ожидания и реальность покупателей не совпали

17 случаев, когда ожидания и реальность покупателей не совпали

Автор:
27 июля 2022 08:30
Сообщество : Юмор
Метки: заказы   интернет   люди   ожидание и реальность   онлайн-магазины   онлайн-шопинг   подборка   фейлы   фото   фотографии   
1181
18
Покупать одежду или вещь онлайн, смотря только на фотографии, а потом расстраиваться тому, что ожидания и реальность не совпали - у кого так было? Уже многие пользователи прошли через эту карму и научились на ошибках, а некоторые всё ещё натыкаются на такие эпичные примеры.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: заказы   интернет   люди   ожидание и реальность   онлайн-магазины   онлайн-шопинг   подборка   фейлы   фото   фотографии   
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5  комментариев
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−25
Юра 3 часа назад
Любят люди своих котов! Всё ему-любимому!
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9k
DumDum 53 минуты назад
Когда вызвал кошечку, а приехала не та, что на фотографии?

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3k
Дмитрий ! 2 часа назад
За такое надо по е...лу бить.
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3k
Сергей Семенов 2 часа назад
>>> Кресло слегка не подошло по размеру
Английским по белому написано "boys" - в вольном переводе - "детское"

>>> Мишка пришёл каким-то худощавым..
Какой смысл пересылать синтепон? В 99% случаев такие огромные игрушки продаются без набивки, о чем чаще всего предупреждается. Ну или есть несколько цен: с набивкой/без. Естественно, без набивки дешевле.

>>>Струя воды оказалась не такой высокой, как на картинке
Напор пробовали увеличить?
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