17 случаев, когда ожидания и реальность покупателей не совпали

1181
18
Покупать одежду или вещь онлайн, смотря только на фотографии, а потом расстраиваться тому, что ожидания и реальность не совпали - у кого так было? Уже многие пользователи прошли через эту карму и научились на ошибках, а некоторые всё ещё натыкаются на такие эпичные примеры.
×
×
Источник: — переведено специально для fishki.net
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Когда день не задался: 17 ярких примеров из жизни
- 20+ людей, которые испытали на себе, что значит "неудачный день"
- 20+ людей, которые поделились своими маленькими "победами"
- 20+ людей, которым жизнь подбросила не очень приятные сюрпризы
- 25 любопытных кадров с просторов сети
Метки: заказы интернет люди ожидание и реальность онлайн-магазины онлайн-шопинг подборка фейлы фото фотографии
Новости партнёров
Английским по белому написано "boys" - в вольном переводе - "детское"
>>> Мишка пришёл каким-то худощавым..
Какой смысл пересылать синтепон? В 99% случаев такие огромные игрушки продаются без набивки, о чем чаще всего предупреждается. Ну или есть несколько цен: с набивкой/без. Естественно, без набивки дешевле.
>>>Струя воды оказалась не такой высокой, как на картинке
Напор пробовали увеличить?