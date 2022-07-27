17 случаев, когда ожидания и реальность покупателей не совпали

Покупать одежду или вещь онлайн, смотря только на фотографии, а потом расстраиваться тому, что ожидания и реальность не совпали - у кого так было? Уже многие пользователи прошли через эту карму и научились на ошибках, а некоторые всё ещё натыкаются на такие эпичные примеры.

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Вот так и обманывают детей в современном мире 0 Источник:

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Заказанный купальник подошёл только коту 0 Источник:

Кресло слегка не подошло по размеру 0 Источник:

Мишка пришёл каким-то худощавым.. 0 Источник:

Струя воды оказалась не такой высокой, как на картинке 0 Источник:

Обман повсюду 0 Источник:

Все карандаши оказались одного цвета 0 Источник:

"Этот складной стул поместится в ваш карман!" - писали они на сайте.. 0 Источник:

Еще одно доказательство - проверяйте размер при заказе 0 Источник:

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Тут должны были быть ложки 0 Источник:

Когда пепперони уже не та.. 0 Источник:

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Спасибо за новогоднее настроение 0 Источник:

"Я думал, что рюкзак придёт на меня... Пришлось отдать коту" 0 Источник: