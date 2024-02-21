Мемы, которые поймут те, кто хотя бы раз ходил к психологу

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Проект "mindspa_ru" с 296 тыс. подписчиков регулярно публикует различные картинки, которые объясняют поведение и привычки людей. Особенно актуально во времена психологов.
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Много раз ходил к психологу, чтобы тесты сдавать для всевозможных медкомиссий. Но ничего не понял...
Хотя может это для тех, кто на приемы ходит? Кто был, там действительно такой инфоцыганский бред несут?