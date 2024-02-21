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Мемы, которые поймут те, кто хотя бы раз ходил к психологу

Мемы, которые поймут те, кто хотя бы раз ходил к психологу

Автор:
21 февраля 2024 11:20
Сообщество : Психология
Метки: Мемы   картинки   по психологии   психологические мемы   психология   смешные картинки   
1330
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Проект "mindspa_ru" с 296 тыс. подписчиков регулярно публикует различные картинки, которые объясняют поведение и привычки людей. Особенно актуально во времена психологов.

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Метки: Мемы   картинки   по психологии   психологические мемы   психология   смешные картинки   
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3  комментария
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25k
SolomonA Час назад
Вот 9 и 10 забили мозги молодежи, и теперь у нас миллион блогеров и хрен найдешь инженера.
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128k
Аааа 2 часа назад
>> кто хотя бы раз ходил к психологу

Много раз ходил к психологу, чтобы тесты сдавать для всевозможных медкомиссий. Но ничего не понял...

Хотя может это для тех, кто на приемы ходит? Кто был, там действительно такой инфоцыганский бред несут?
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