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Чрезвычайно редкий астрономический инструмент с надписями на нескольких языках

Чрезвычайно редкий астрономический инструмент с надписями на нескольких языках

Автор:
03 июня 2024 08:57
Сообщество : Наука
Метки: артефакт   астролябия   астрономия   инструмент   музей   находка   
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Средневековый астрономический инструмент, обнаруженный совершенно случайно, оказался свидетельством межкультурного научного сотрудничества. Латунная астролябия датируется XI веком и была изготовлена в Испании, но впоследствии на ней были выгравированы пояснения на разных языках, поскольку новые владельцы адаптировали её под себя.

Устройство является уникальным артефактом: палимпсест, который фиксирует меняющиеся идеи и потребности своих владельцев по мере изменения мира.

"Это не просто чрезвычайно редкий экземпляр. Это мощное свидетельство научного обмена между арабами, евреями и христианами на протяжении сотен лет", - говорит историк Федерика Джиганте из Кембриджского университета, которая сделала удивительное открытие в музее Вероны.

Веронская астролябия претерпела множество изменений, когда переходила из рук в руки. По меньшей мере три пользователя добавили переводы и исправления: два на иврите и один на индоевропейском языке.


Астролябии представляют собой карту неба с вращающимися частями, которые позволяют человеку рассчитать своё положение во времени и пространстве - полезный инструмент не только для навигации, но и для астрономии и астрологии.

Джиганте изучила экземпляр из собрания знатного коллекционера Людовико Москардо, который жил в Вероне в XVII веке.

"В музее не знали, что это такое, и приняли изделие за подделку. Теперь это самый важный предмет в их коллекции", - говорит историк.

"Когда я приехала в музей и стала изучать астролябию, то заметила, что она не только покрыта красиво выгравированными арабскими надписями, но и едва заметными словами на иврите. Я смогла разобрать их только при ярком свете. Подумала, что мне это снится, но я продолжала находить всё больше и больше записей".

Стиль инструмента, гравировка на задней стороне соответствуют другим образцам, изготовленным в Аль-Андалусе (исламская Испания) в XI веке.

Что касается гравировок, то они демонстрируют богатую культурную историю. Некоторые из арабских надписей представляют собой молитвы.

Ещё одна арабская надпись гласит: "для Исхака" и "работа Юнуса". В средневековой Испании существовала большая еврейская община сефардов, говоривших на арабском языке. Эти записи могут означать, что астролябия провела некоторое время и там.

На иврите написаны названия астрологических созвездий.

"Эти дополнения и переводы на иврит говорят о том, что в какой-то момент предмет покинул Испанию или Северную Африку и оказался у еврейской диаспоры в Италии", - объясняет эксперт.

Позже на обеих сторонах астролябии появились арабские цифры, вероятно, для носителя итальянского языка. Интересно, что некоторые из этих поправок ошибочны.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: артефакт   астролябия   астрономия   инструмент   музей   находка   
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2  комментария
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19k
Aaron Bezzazrenia Полчаса назад
Так вот она какая - астролябия
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evenSeven Полчаса назад
Палимпсест, говоришь?
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Fuchsia
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