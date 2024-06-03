Чрезвычайно редкий астрономический инструмент с надписями на нескольких языках

Средневековый астрономический инструмент, обнаруженный совершенно случайно, оказался свидетельством межкультурного научного сотрудничества. Латунная астролябия датируется XI веком и была изготовлена в Испании, но впоследствии на ней были выгравированы пояснения на разных языках, поскольку новые владельцы адаптировали её под себя.
Устройство является уникальным артефактом: палимпсест, который фиксирует меняющиеся идеи и потребности своих владельцев по мере изменения мира.
"Это не просто чрезвычайно редкий экземпляр. Это мощное свидетельство научного обмена между арабами, евреями и христианами на протяжении сотен лет", - говорит историк Федерика Джиганте из Кембриджского университета, которая сделала удивительное открытие в музее Вероны.
Веронская астролябия претерпела множество изменений, когда переходила из рук в руки. По меньшей мере три пользователя добавили переводы и исправления: два на иврите и один на индоевропейском языке.
Астролябии представляют собой карту неба с вращающимися частями, которые позволяют человеку рассчитать своё положение во времени и пространстве - полезный инструмент не только для навигации, но и для астрономии и астрологии.
Джиганте изучила экземпляр из собрания знатного коллекционера Людовико Москардо, который жил в Вероне в XVII веке.
"В музее не знали, что это такое, и приняли изделие за подделку. Теперь это самый важный предмет в их коллекции", - говорит историк.
"Когда я приехала в музей и стала изучать астролябию, то заметила, что она не только покрыта красиво выгравированными арабскими надписями, но и едва заметными словами на иврите. Я смогла разобрать их только при ярком свете. Подумала, что мне это снится, но я продолжала находить всё больше и больше записей".
Стиль инструмента, гравировка на задней стороне соответствуют другим образцам, изготовленным в Аль-Андалусе (исламская Испания) в XI веке.
Что касается гравировок, то они демонстрируют богатую культурную историю. Некоторые из арабских надписей представляют собой молитвы.
Ещё одна арабская надпись гласит: "для Исхака" и "работа Юнуса". В средневековой Испании существовала большая еврейская община сефардов, говоривших на арабском языке. Эти записи могут означать, что астролябия провела некоторое время и там.
На иврите написаны названия астрологических созвездий.
"Эти дополнения и переводы на иврит говорят о том, что в какой-то момент предмет покинул Испанию или Северную Африку и оказался у еврейской диаспоры в Италии", - объясняет эксперт.
Позже на обеих сторонах астролябии появились арабские цифры, вероятно, для носителя итальянского языка. Интересно, что некоторые из этих поправок ошибочны.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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