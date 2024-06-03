Чрезвычайно редкий астрономический инструмент с надписями на нескольких языках

"В музее не знали, что это такое, и приняли изделие за подделку. Теперь это самый важный предмет в их коллекции", - говорит историк.

"Когда я приехала в музей и стала изучать астролябию, то заметила, что она не только покрыта красиво выгравированными арабскими надписями, но и едва заметными словами на иврите. Я смогла разобрать их только при ярком свете. Подумала, что мне это снится, но я продолжала находить всё больше и больше записей".

Стиль инструмента, гравировка на задней стороне соответствуют другим образцам, изготовленным в Аль-Андалусе (исламская Испания) в XI веке.

Что касается гравировок, то они демонстрируют богатую культурную историю. Некоторые из арабских надписей представляют собой молитвы.

Ещё одна арабская надпись гласит: "для Исхака" и "работа Юнуса". В средневековой Испании существовала большая еврейская община сефардов, говоривших на арабском языке. Эти записи могут означать, что астролябия провела некоторое время и там.