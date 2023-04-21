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От этих болезней вы бы точно умерли 100 лет назад

От этих болезней вы бы точно умерли 100 лет назад

Автор:
21 апреля 2023 20:44
Сообщество : RealFishki
Метки: Прошлое   Фармацевтика   заболевани   интересное   медицина   наука   
7535
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На сегодняшний день в мире остались ещё смертельные заболевания, битву с которыми медики и учёные ведут каждый день. Однако, ситуация намного лучше, чем была раньше...

Сегодня уже возможно выявить практически любое заболевание, тогда как лет 200 назад человек умирал "от падучей", "порчи" или просто "шёл, шёл, да помер". А в конце 19 и начале 20 века, несмотря на уже достаточно развитую медицину, всё равно были заболевания, умереть от которых сегодня практически невозможно.


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Её вызывали некоторые виды бактерий. Передавалась она через выделения из носа и рта, при близком контакте. Болезнь обычно протекала медленно, в течение нескольких лет, чтобы человек мог полностью пронаблюдать своё превращение в монстра.
Лепра поражала суставы, кожу, лимфоузлы, что приводило к наростам и деформации лица и конечностей. До середины 19 века больных размещали в лепрозории - специальном карантинном месте.

В Средние века заболевшие были обязаны оповещать о своём появлении - им для этой цели крепили специальный колокольчик к одежде.


Это вирусное заболевание, которое передаётся воздушно-капельным путём. Чаще и быстрее ею заболевали дети, но и переносили они её намного легче, чем взрослые. Существовали даже, так называемые, "коревые вечеринки", когда к заболевшему ребёнку приводили тех, кто ещё не болел, чтобы не подхватить это опасное заболевание во взрослом возрасте. Корь поражает органы дыхания, нервную систему и очень часто сопровождается пневмонией и энцефалитом.

Вакцину синтезировали практически одновременно и в СССР, и в США, в 60-х годах 20 века. Прививку от кори детям ставят до одного года, а потом производят ревакцинацию в 6 лет.
Иммунитет получает практически 100% вакцинированных, а кому всё-таки не повезёт (единичные случаи) - болезнь протекает намного легче.

Отсутствие вакцинации в случае заражения может привести к тяжёлым последствиям и даже летальному исходу.


Знаменитая "французка", как её называли в России, передающаяся, в основном, половым путём. Болезнь вызывалась бактерией с романтичным названием "бледная трепонема". Сифилис мог тихо пожирать человека изнутри годами: он поражал костную ткань и очень часто у заболевшего сгнивала и проваливалась носовая перегородка. Затем сифилис поражал нервную систему и человек умирал. В одном только 15 веке "французка" убила до 5 млн человек.

Слава пенициллину и обнаружившему его в 1928 году Александру Флемингу. Многие бактериальные болезни лечили именно пенициллином - дифтерия, ангина, скарлатина, сепсисы. С годами часть бактерий стала устойчива к антибиотикам пенициллиновой группы, но вот бледная трепонема справиться с ними так и не смогла.


Вирус, который передаётся воздушно-капельным путём. В Средние века от одной только оспы каждый год умирало больше полутора млн человек. А когда шла колонизация Америки и войны за её территорию между французами и британцами, оспу вообще использовали как биологическое оружие. Индейцам передавали "в подарок" заражённые одеяла и они умирали. Оспа характерна множеством язвенных нарывов по всему телу и если человеку удавалось выжить, то "оспинки" оставались с ними на всю жизнь. Часто эти выжившие были слепыми - это было одно из осложнений.

Уже в 18 веке были первые попытки занести в организм слабый вирус оспы, чтобы выработать у людей иммунитет. Массовую вакцинацию стали практиковать уже с 19 века, а в 20 веке, благодаря вакцине, оспа была уничтожена.


Помните эти страшилки из советского детства про 40 уколов в живот, если укусит бешеная собака? На самом деле бешенство - это ужасное заболевание, смерть от которого мучительна. Вирус проникает в кровь вместе со слюной и поражает нервную систему и головной мозг. У заболевшего наблюдаются судороги, спазмы, галлюцинации и обильное слюноотделение. В средневековье это воспринималось как одержимость бесами и больной умирал через 10-12 дней после заражения.

Помогла вакцина, которую изобрёл в 1881 году француз Луи Пастер.
Сегодня вакцинация проходит в шесть этапов и не в живот, а в плечо или ягодицы.

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Метки: Прошлое   Фармацевтика   заболевани   интересное   медицина   наука   
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32  комментария
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104k
parallax 21 час назад
Болезней гораздо больше. Чума, холера, столбняк, дифтерия...
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4k
Макс 4 часа назад
От бешенства и сейчас 100% летальность если заболеть.
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1k
Александр Долматов 11 часов назад
Смещение позвонков, попал в больницу, скрученный в синусоиду. Как-то спросил у врача, каким же образом лечили подобное двести лет назад? Получил жизнерадостный ответ "Ой, да 200 лет назад ты бы давно уже умер".
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5k
Babangdida 11 часов назад
Сифилис вполне себе лечили 100л тому назад и без антибиотиков - заражали больного малярией, чтобы у того начался жар. Сифилис погибал при температурах выше 39 С. А после трёх дней больного лечили хинином.
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10k
wilddewill 19 часов назад
А вот от ветрянки то, почему вакцины нет? Тоже же оспа. Хреновая болячка если болеть не в детстве. Да и в детстве приятного мало.
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44
slaid galaxy 19 часов назад
ГОД назад укусила псина. Полгода алкоголя ни-ни
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8k
Борис Карабанов 21 час назад
Бред! Антиваксеры давно уже доказали, как дважды два, что организм сам должен справиться с инфекцией, а все эти лекарства, вакцины-макцины - обман и развод на деньги со стороны фармкомпаний.
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180
Pasha Panfilov Борис Карабанов 19 часов назад
И продукты тоже не мешало бы отменить для некоторых. Развод на деньги со стороны пищепрома и сельского хозяйства. Антиваксеров не нужно кормить, организм должен сам найти себе пищу. Крыс полно задаром. тараканов каких-нить и проч. Водичку можно из ближайшей канавы попить - какой смысл платить за водопровод вообще?
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31k
АнтонПолднев 21 час назад
Бешенство страшная хрень. Мою сестру покусала их же с зятем собака. Я сам всю жизнь собачник, но бойцовых пород никогда не заводил и никогда не заведу. Ну так вот она заразилась. Со всеми делами. С боязнью воды и прочими симптомами. Слава богу вылечили. Но реально страшно.
У меня много друзей и знакомых медиков. И я каждый раз говорю им. То, что они делают, это просто подвиг каждый день. Если кто читает, спасибо вам ребята и низкий поклон.
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74k
Viktor 21 час назад
А чё, вакцину против онкологии уже нашли!?
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3
Алексей Дмитрий 19 часов назад
Не сам рак. А от вируса. Просто вирус отключает механизм самоуничтожения клетки. А это уже почти рак.
И рак - это мутация клетки организма, которая отключает апоптоз и включает безудержное деление. А причин этому море.
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