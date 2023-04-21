От этих болезней вы бы точно умерли 100 лет назад

Это вирусное заболевание, которое передаётся воздушно-капельным путём. Чаще и быстрее ею заболевали дети, но и переносили они её намного легче, чем взрослые. Существовали даже, так называемые, "коревые вечеринки", когда к заболевшему ребёнку приводили тех, кто ещё не болел, чтобы не подхватить это опасное заболевание во взрослом возрасте. Корь поражает органы дыхания, нервную систему и очень часто сопровождается пневмонией и энцефалитом.

Вакцину синтезировали практически одновременно и в СССР, и в США, в 60-х годах 20 века. Прививку от кори детям ставят до одного года, а потом производят ревакцинацию в 6 лет.

Иммунитет получает практически 100% вакцинированных, а кому всё-таки не повезёт (единичные случаи) - болезнь протекает намного легче.

Отсутствие вакцинации в случае заражения может привести к тяжёлым последствиям и даже летальному исходу.



