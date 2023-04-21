От этих болезней вы бы точно умерли 100 лет назад

На сегодняшний день в мире остались ещё смертельные заболевания, битву с которыми медики и учёные ведут каждый день. Однако, ситуация намного лучше, чем была раньше...
Сегодня уже возможно выявить практически любое заболевание, тогда как лет 200 назад человек умирал "от падучей", "порчи" или просто "шёл, шёл, да помер". А в конце 19 и начале 20 века, несмотря на уже достаточно развитую медицину, всё равно были заболевания, умереть от которых сегодня практически невозможно.
Её вызывали некоторые виды бактерий. Передавалась она через выделения из носа и рта, при близком контакте. Болезнь обычно протекала медленно, в течение нескольких лет, чтобы человек мог полностью пронаблюдать своё превращение в монстра.
Лепра поражала суставы, кожу, лимфоузлы, что приводило к наростам и деформации лица и конечностей. До середины 19 века больных размещали в лепрозории - специальном карантинном месте.
В Средние века заболевшие были обязаны оповещать о своём появлении - им для этой цели крепили специальный колокольчик к одежде.
Это вирусное заболевание, которое передаётся воздушно-капельным путём. Чаще и быстрее ею заболевали дети, но и переносили они её намного легче, чем взрослые. Существовали даже, так называемые, "коревые вечеринки", когда к заболевшему ребёнку приводили тех, кто ещё не болел, чтобы не подхватить это опасное заболевание во взрослом возрасте. Корь поражает органы дыхания, нервную систему и очень часто сопровождается пневмонией и энцефалитом.
Вакцину синтезировали практически одновременно и в СССР, и в США, в 60-х годах 20 века. Прививку от кори детям ставят до одного года, а потом производят ревакцинацию в 6 лет.
Иммунитет получает практически 100% вакцинированных, а кому всё-таки не повезёт (единичные случаи) - болезнь протекает намного легче.
Отсутствие вакцинации в случае заражения может привести к тяжёлым последствиям и даже летальному исходу.
Знаменитая "французка", как её называли в России, передающаяся, в основном, половым путём. Болезнь вызывалась бактерией с романтичным названием "бледная трепонема". Сифилис мог тихо пожирать человека изнутри годами: он поражал костную ткань и очень часто у заболевшего сгнивала и проваливалась носовая перегородка. Затем сифилис поражал нервную систему и человек умирал. В одном только 15 веке "французка" убила до 5 млн человек.
Слава пенициллину и обнаружившему его в 1928 году Александру Флемингу. Многие бактериальные болезни лечили именно пенициллином - дифтерия, ангина, скарлатина, сепсисы. С годами часть бактерий стала устойчива к антибиотикам пенициллиновой группы, но вот бледная трепонема справиться с ними так и не смогла.
Вирус, который передаётся воздушно-капельным путём. В Средние века от одной только оспы каждый год умирало больше полутора млн человек. А когда шла колонизация Америки и войны за её территорию между французами и британцами, оспу вообще использовали как биологическое оружие. Индейцам передавали "в подарок" заражённые одеяла и они умирали. Оспа характерна множеством язвенных нарывов по всему телу и если человеку удавалось выжить, то "оспинки" оставались с ними на всю жизнь. Часто эти выжившие были слепыми - это было одно из осложнений.
Уже в 18 веке были первые попытки занести в организм слабый вирус оспы, чтобы выработать у людей иммунитет. Массовую вакцинацию стали практиковать уже с 19 века, а в 20 веке, благодаря вакцине, оспа была уничтожена.
Помните эти страшилки из советского детства про 40 уколов в живот, если укусит бешеная собака? На самом деле бешенство - это ужасное заболевание, смерть от которого мучительна. Вирус проникает в кровь вместе со слюной и поражает нервную систему и головной мозг. У заболевшего наблюдаются судороги, спазмы, галлюцинации и обильное слюноотделение. В средневековье это воспринималось как одержимость бесами и больной умирал через 10-12 дней после заражения.
Помогла вакцина, которую изобрёл в 1881 году француз Луи Пастер.
Сегодня вакцинация проходит в шесть этапов и не в живот, а в плечо или ягодицы.
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У меня много друзей и знакомых медиков. И я каждый раз говорю им. То, что они делают, это просто подвиг каждый день. Если кто читает, спасибо вам ребята и низкий поклон.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бешенство#Лечениеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Бешенство#Лечение
Ну это на самом деле не шутка. Именно психиатрические заболевания ученые до сих пор не обещают научиться лечить. Если человек дурак, то это надолго.
И рак - это мутация клетки организма, которая отключает апоптоз и включает безудержное деление. А причин этому море.