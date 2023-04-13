Кашалот: уникальное животное, которому нет равных

По глубине погружения эти животные являются рекордсменами среди китообразных и могут опуститься на 2000 метров, что намного больше, чем самая низкая отметка погружения синих китов. Кашалот может задержать дыхание на 70-90 минут, пока ищет добычу в океанских глубинах.

Помогает ему специальный спермацетовый мешок, который располагается в голове - становится тяжёлым, когда надо погружаться и, соответственно, легче, при всплывании.