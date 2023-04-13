Кашалот: уникальное животное, которому нет равных

Иногда он очень галантен, а иногда в приступе ярости начинать убивать всех подряд. Люди не устают поражаться кашалотам.
Ужасно, но в относительно недалёком прошлом кашалотов (как, впрочем, и других китов) истребляли китобои. В XX веке их численность серьёзно сократилась, ведь ежегодно китобои убивали не меньше 10 тысяч особей. К счастью, с 1985 года была запрещена охота на любых китообразных и их популяция медленно, но восстанавливается. По оценкам специалистов исчезновение им не угрожает.
Кашалоты крупные и сильные, поэтому они частенько могли дать китобоям должный отпор: топили их шлюпки - по официальным данным гиганты потопили три парусные шхуны, а в реальности скорее всего больше. Ведь в те времена китобойные судна были небольшими и лёгкими, так что разъярённому животному не составляло труда начать бой с охотниками. Они иногда одерживали победу, поэтому китобойный промысел считался делом опасным и сложным.
По глубине погружения эти животные являются рекордсменами среди китообразных и могут опуститься на 2000 метров, что намного больше, чем самая низкая отметка погружения синих китов. Кашалот может задержать дыхание на 70-90 минут, пока ищет добычу в океанских глубинах.
Помогает ему специальный спермацетовый мешок, который располагается в голове - становится тяжёлым, когда надо погружаться и, соответственно, легче, при всплывании.
Несмотря на внешнее спокойствие, эти животные могут иногда напасть на других китообразных. У них очень мощные зубы, которые можно сравнить с зубами вымерших динозавров-хищников. Причём они мало ими пользуются, предпочитая глотать добычу сразу и целиком, то есть она оказывается в его животе ещё будучи живой. В рацион кашалотов входят в основном моллюски, а иногда они могут охотиться на гигантских кальмаров, уступающим им в размерах всего в 2-3 раза. Кстати, как-то раз животное заглотило целиком и человека. Он потопил китобойную шлюпку и проглотил матроса Джеймса Бартли. Одолев кашалота, охотники разделали тушу и нашли там своего друга. Матрос был без сознания и изранен, но живой. Выжить Джеймс Бартли выжил, но серьёзно подорвал здоровье.
На протяжении всей жизни кашалот продолжает расти, но с возрастом рост замедляется. До сих точно неизвестно, сколько именно они живут, но самому старому зарегистрированному кашалоту было 77 лет. А вот спят они всегда только вертикально и это необычное зрелище. Во сне у кашалотов полностью отключаются оба полушария и они дремлют всего по 10-15 минут.
Мозг кашалота весит 7,5-8 кг. Почки животного - 400 кг каждая, а печень - около тонны. Сердца при этом немногим тяжелее 150 кг, что намного меньше, чем у синего кита. Лёгкие его в два раза меньше, чем у других китов и учёные всё еще не могут понять, откуда он берёт воздух, чтобы столько оставаться под водой, при том, что у кашалота одна ноздря заросшая.
К сожалению, кашалоты не сильно разборчивы в еде и часто могут проглотить совершенно несъедобные предметы. Для их популяции загрязнение морей и океанов пластиком представляет большую угрозу. Учёные связывают сокращение популяции (несмотря на то, что на них давно запретили охотиться) именно с этим.
Источник:
- Зачем есть золото?
- Чайлдфри дикой природы: самки хомяковых крыс научились заращивать влагалище
- Русские выхухоли и как они живут
- Зачем верблюда кормят змеями
- Как умудряются выживать в дикой природе якутские лошадки
Японцам по фигу на этот запрет. А что вы хотели? Они и дельфинов жрут, без всяких ути-пусей. И никто им не указ.