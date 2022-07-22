Винтажные кадры знаменитостей с кошками

Фото и видео с кошками - один из самых популярных запросов в сети в наше время. Мы их просто обожаем. В прошлом их любили так же - стоит только взглянуть на некоторые винтажные снимки. Бразильская журналистка Паула Лейте Морейра (Paula Leite Moreira) собирает ретро-фото знаменитостей с кошками, и в её коллекции - снимки с самыми разными известными людьми, от фотографов до актёров, начиная с 1930-х. Есть в этих кадрах что-то атмосферное и ностальгическое!

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Актриса Джин Харлоу, 1935 год 0 Источник:

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Финский фотограф-документалист Исмо Хёлттё, 1967 год 0 Источник:

Актер и мастер боевых искусств Брэндон Ли, сын Брюса Ли. 1992 год 0 Источник:

Актриса и модель чешского происхождения Паулина Поризкова, 1985 год 0 Источник:

Американский композитор, певец Фрэнк Заппа, 1970 год 0 Источник:

Фотограф Эдвард Уэстон, 1947 год 0 Источник:

Роберт Дауни-младший и Сара Джессика Паркер, 1983 0 Источник:

Французский поэт Поль Фор, 1950 0 Источник:

Актриса Джейн Мэнсфилд, 1955 0 Источник:

Телеведущий Аллен Ладден и актриса Бетти Уайт, 1973 0 Источник:

Актер Стив Маккуин, 1963 0 Источник:

Британская актриса Шила Уайт, 1966 0 Источник:

Девятый король Таиланда Пхумипон Адульядет и королева-консорт Сирикит, 1950 0 Источник:

Музыкант, саксофонист Стэн Гетц, 1967 0 Источник:

Актриса Джулия Миде, 1960 0 Источник:

Итальянский актер Нино Манфреди, 1975 0 Источник:

Шотландская актриса Карин Фернальд, 1974 0 Источник:

Англо-американская актриса Джоан Фонтейн, 1966 0 Источник:

Актриса Сьюзан Дей, 1972 0 Источник:

Актер Абрахам Соуфер, 1932 0 Источник:

Американская певица, актриса, активист Эрта Китт, 1952 0 Источник:

Итальянский певец Риккардо Фольи, 1974 0 Источник:

Шведская актриса Ева Аулин, 1968 год 0 Источник:

Драматург Эдвард Олби, 1961 0 Источник:

Художница Эрика Макдональд, 1947 0 Источник:

Танцовщица балета южноафриканского происхождения Надя Нерина, 1964 0 Источник:

Актриса Барбара Фуллер, 1955 0 Источник:

Английский гравер, фотограф и книгопечатник Эмери Уокер, 1930-е 0 Источник: