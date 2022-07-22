Винтажные кадры знаменитостей с кошками

535
30
Фото и видео с кошками - один из самых популярных запросов в сети в наше время. Мы их просто обожаем. В прошлом их любили так же - стоит только взглянуть на некоторые винтажные снимки. Бразильская журналистка Паула Лейте Морейра (Paula Leite Moreira) собирает ретро-фото знаменитостей с кошками, и в её коллекции - снимки с самыми разными известными людьми, от фотографов до актёров, начиная с 1930-х. Есть в этих кадрах что-то атмосферное и ностальгическое!
×
×
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Еще крутые истории!
- Улыбательно: убойные истории о подругах
- 13 людей рассказали о своих снах, которые их преследуют до сих пор
- Британка подумала, что в саду лежит шланг - пока тот не пошевелился
- Короткие истории о попутчиках
- От ценников на глаз до рекламного мини-сериала: интересные факты и истории о магазинах и покупках
Новости партнёров