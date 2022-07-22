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Винтажные кадры знаменитостей с кошками

Винтажные кадры знаменитостей с кошками

Автор:
22 июля 2022 08:30
Сообщество : Животные
Метки: винтаж   животные   знаменитости   история   коты   кошки   ретро фото   старые фото   фото   фотографии   
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Фото и видео с кошками - один из самых популярных запросов в сети в наше время. Мы их просто обожаем. В прошлом их любили так же - стоит только взглянуть на некоторые винтажные снимки. Бразильская журналистка Паула Лейте Морейра (Paula Leite Moreira) собирает ретро-фото знаменитостей с кошками, и в её коллекции - снимки с самыми разными известными людьми, от фотографов до актёров, начиная с 1930-х. Есть в этих кадрах что-то атмосферное и ностальгическое!
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Источник:

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Метки: винтаж   животные   знаменитости   история   коты   кошки   ретро фото   старые фото   фото   фотографии   
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2  комментария
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Али 14 минут назад
По всей видимости все эти люди знамениты в каких-то очень и очень узких кругах или, по крайней мере, не в нашей стране. Пост явно слизан с зарубежных источников. Кроме Ли, Дауни и Паркер никогда не слышал ни об одной из "знаменитостей".
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−20
Thomsen 2 часа назад
А где Хэм? Он же знатный кошатник был)
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