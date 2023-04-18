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Полевая мода: почему ковбои надевали сразу две пары штанов?

Полевая мода: почему ковбои надевали сразу две пары штанов?

Автор:
18 апреля 2023 16:09
Сообщество : RealFishki
Метки: Назначение   интересно   ковбой   кожа   мода   практичность   факт   функция   чапы   штаны   
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Создатели вестернов стараются максимально соблюсти историческую достоверность. В том числе в части одежды.

Образы ковбоев при общей лаконичности в них не лишены изящной небрежности в части аксессуаров. Но в одном моменте наблюдается явный перебор: зачем одновременно натягивать сразу две пары штанов – обычные джинсы и странные кожаные штаны с бахромой?

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Надо сразу понять, что речь именно о ковбоях – пастухах и фермерах, а не романтизированных персонажах, коротающих время за перестрелками с индейцами, друг с другом и распитием виски в салунах в компании знойных красоток.

Чапы или ноговицы – это как раз и есть та кожаная конструкция, которую пастухи надевали поверх обычных штанов. Фиксировались они с помощью надёжной системы креплений и пуговиц. В качестве материала использовалась кожа козы, буйвола, реже – овчина.

Считается, что первыми чапы – «чапарахос» («железная нога») стали использовать мексиканцы – ковбои вакеро. Фактически это были просто пласты воловьей кожи, которые крепились к седлу. Жители Техаса подсмотрели эту идею и адаптировали её под собственные нужды, сделав ноговицы более длинными, плотными и снабдив окантовкой.

В зависимости от погодных и условий эксплуатации чапы делятся на 3 разновидности:

  1. «Дробовик» («Закрытая нога») – shotgun. Конструкция без швов, точно повторяющая форму тела и состоящая из двух штанин с накладными карманами и бахромой. Форма напоминает ружейный приклад –  отсюда и название.
  2. «Крыло летучей мыши» – batwing. Отличаются удобной системой креплений, что позволяет надевать и снимать чапы без посторонней помощи. Укорочены, что облегчает движение.
  3. «Ангора» – angora. Фактически разновидность «Дробовика», но только утеплённая. Чаще всего делались из шерсти ангорских коз, порода которых и дала название штанам.

А главная задача этого элемента экипировки – защита. Естественно, жизнь и быт пастуха – это постоянное воздействие внешних факторов. И такая кожаная прослойка хорошо защищает от  натираний во время нахождения в седле, от укусов животных – своих и чужих, от царапин и порезов при перемещении в густой, высокой или изобилующей колючками траве.

К тому же адгезия – степень сцепления с поверхностью седла или спиной лошади лучше в случае с кожей, нежели с более скользкой тканью джинсов. И вопрос экономии нельзя сбрасывать со счетов: проще и дешевле заменить одни чапы, нежели постоянно менять порванные джинсы.

Кстати, моду на чапы у ковбоев позаимствовали уже для использования в современной жизни. К примеру, их применяют при выполнении некоторых опасных видов работ и езде на мотоцикле.

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Метки: Назначение   интересно   ковбой   кожа   мода   практичность   факт   функция   чапы   штаны   
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5  комментариев
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29k
Ego sum qui sum 43 минуты назад
родоначальником этой традиции стал ковбой, как-то опрометчиво уснувший около горбатой горы
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2k
Lexx Полминуты назад
Я думал они от индейцев тему переняли. У тех вся одежда с бахромой была.
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32k
Андрей Иванов 15 минут назад
С той же целью, что дальнобои бьют ногой по колёсам после высадки из машины. Чтоб яйца к жопе не прилипали
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196
twincam 21 минуту назад
второй штан камбоям нужен чтобы абасрамшись по быстрому переодеться/перевернуться.
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2k
ChePaev Полчаса назад
а я думал что это пошло от кузнецов, подковывавших лошадей, они носили и носят по сей день такие штаны, т.к. приходится при подковке лошади, очистке копыт от грязи, держать ногу лошади зажатой между своих ног или на коленях.
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