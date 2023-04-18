Полевая мода: почему ковбои надевали сразу две пары штанов?

Надо сразу понять, что речь именно о ковбоях – пастухах и фермерах, а не романтизированных персонажах, коротающих время за перестрелками с индейцами, друг с другом и распитием виски в салунах в компании знойных красоток.

Чапы или ноговицы – это как раз и есть та кожаная конструкция, которую пастухи надевали поверх обычных штанов. Фиксировались они с помощью надёжной системы креплений и пуговиц. В качестве материала использовалась кожа козы, буйвола, реже – овчина.