Полевая мода: почему ковбои надевали сразу две пары штанов?

Создатели вестернов стараются максимально соблюсти историческую достоверность. В том числе в части одежды.
Образы ковбоев при общей лаконичности в них не лишены изящной небрежности в части аксессуаров. Но в одном моменте наблюдается явный перебор: зачем одновременно натягивать сразу две пары штанов – обычные джинсы и странные кожаные штаны с бахромой?
Надо сразу понять, что речь именно о ковбоях – пастухах и фермерах, а не романтизированных персонажах, коротающих время за перестрелками с индейцами, друг с другом и распитием виски в салунах в компании знойных красоток.
Чапы или ноговицы – это как раз и есть та кожаная конструкция, которую пастухи надевали поверх обычных штанов. Фиксировались они с помощью надёжной системы креплений и пуговиц. В качестве материала использовалась кожа козы, буйвола, реже – овчина.
Считается, что первыми чапы – «чапарахос» («железная нога») стали использовать мексиканцы – ковбои вакеро. Фактически это были просто пласты воловьей кожи, которые крепились к седлу. Жители Техаса подсмотрели эту идею и адаптировали её под собственные нужды, сделав ноговицы более длинными, плотными и снабдив окантовкой.
В зависимости от погодных и условий эксплуатации чапы делятся на 3 разновидности:
- «Дробовик» («Закрытая нога») – shotgun. Конструкция без швов, точно повторяющая форму тела и состоящая из двух штанин с накладными карманами и бахромой. Форма напоминает ружейный приклад – отсюда и название.
- «Крыло летучей мыши» – batwing. Отличаются удобной системой креплений, что позволяет надевать и снимать чапы без посторонней помощи. Укорочены, что облегчает движение.
- «Ангора» – angora. Фактически разновидность «Дробовика», но только утеплённая. Чаще всего делались из шерсти ангорских коз, порода которых и дала название штанам.
А главная задача этого элемента экипировки – защита. Естественно, жизнь и быт пастуха – это постоянное воздействие внешних факторов. И такая кожаная прослойка хорошо защищает от натираний во время нахождения в седле, от укусов животных – своих и чужих, от царапин и порезов при перемещении в густой, высокой или изобилующей колючками траве.
К тому же адгезия – степень сцепления с поверхностью седла или спиной лошади лучше в случае с кожей, нежели с более скользкой тканью джинсов. И вопрос экономии нельзя сбрасывать со счетов: проще и дешевле заменить одни чапы, нежели постоянно менять порванные джинсы.
Кстати, моду на чапы у ковбоев позаимствовали уже для использования в современной жизни. К примеру, их применяют при выполнении некоторых опасных видов работ и езде на мотоцикле.
Источник:
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