15 случаев, когда люди сталкивались на улице с загадочными штуками, наделёнными интересными функциями

Даже если вы всю жизнь провели в одном и том же городе, вряд ли вы можете знать обо всех приспособлениях, которые в нём используются. Велик шанс того, что вы наткнётесь на некую таинственную штуку, просто прогуливаясь по улицам. А она, вероятно, была там давным-давно, да и к тому же выполняет определённую полезную функцию.
Это арт-объект специально созданный для привлечения внимания.
Непосвящённым кажется, что это какой-то гибрид грузовика и дома.
Стены и крышу строили для того, чтобы защищать деревянный пол моста от быстрого износа из-за осадков.
Таким пользуются вместо церковного колокола.
На самом деле можно открыть эти ворота, отперев только один навесной замок. Такая конструкция означает, что воротами могут пользоваться несколько человек, и если один из них потеряет ключи, нужно будет заменить только его замок — в отличие от одного замка с множеством ключей, когда пришлось бы давать новый ключ множеству людей.
10. Удивительная конструкция на авто, нужная для перевозки строительных материалов
Таких как, например, столешница из акрилового камня или пиломатериалы.
Они помогают летучим мышам ориентироваться, пока в этом месте не выросли деревья. Летучие мыши должны слышать отражение своего звука, чтобы понимать, куда они летят. Эти штуки заменят им листья деревьев.
12. Переносной резервуар для тестирования подводных дыхательных аппаратов и обучения людей их использованию
Балконы явно были добавлены уже после завершения строительства дома.
Дом частично находится под землёй ради экономии на отоплении и охлаждении.
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