15 случаев, когда люди сталкивались на улице с загадочными штуками, наделёнными интересными функциями

Даже если вы всю жизнь провели в одном и том же городе, вряд ли вы можете знать обо всех приспособлениях, которые в нём используются. Велик шанс того, что вы наткнётесь на некую таинственную штуку, просто прогуливаясь по улицам. А она, вероятно, была там давным-давно, да и к тому же выполняет определённую полезную функцию.