10 вещей в самолётах, о существовании которых пассажиры даже не подозревают

3835
11
Опытных путешественников сложно удивить. Но все же есть некоторые детали в самолётах, которые наверняка никогда не привлекали вашего внимания или скрыты в целях безопасности. Вот несколько любопытных фактов, которые известны только сотрудникам авиакомпаний и самым опытным пассажирам.
Комната отдыха экипажа
В самолетах есть небольшие секретные помещения для членов экипажа, где они могут отдыхать во время длительных перелетов. В зависимости от самолета комната для отдыха находится под пассажирским салоном, над ним или же в нем самом.
×
×
Чёрный треугольник
Возможно, вы заметили на стенах некоторых самолетов маленькие черные треугольники. По словам капитана Airbus A320, они обозначают места, с которых лучше всего видны крылья самолета. Визуальный осмотр может потребоваться, если пилоты сомневаются в положении закрылков, а датчики не работают. К счастью, такое случается очень редко.
Лопатка Купера
Она появилась после преступления, когда некий Д. Б. Купер угнал самолет, получил выкуп и сбежал прыгнув с парашютом. С тех пор самолеты Boeing и Airbus оснащены специальным механизмом “лопаткой Купера”, который предотвращает открытие дверей во время полета. Но даже без этого механизма открыть дверь из-за разницы давлений может только команда бодибилдеров.
Страховка на крыле
Чтобы воспользоваться аварийной лестницей, пассажиры должны пройти по гладкой поверхности крыла, и кто-то может упасть. Вот почему специалисты разместили страховку, к которой прикрепляют веревку, концы которой идут от выхода к аварийной лестнице. Держась за неё, пассажиры могут безопасно покинуть самолет.
Дополнительный силовой агрегат
Когда самолет приземляется, мы всегда слышим шум, даже если двигатели уже не работают. Этот шум создается вспомогательным силовым агрегатом, который обеспечивает питание систем самолета при выключенных двигателях и служит для запуска. Эта небольшая электростанция очень полезна в плохо оборудованных терминалах, где нет возможности провести надлежащее техническое обслуживание.
Система экологического контроля
Вы когда-нибудь задумывались, каким воздухом мы дышим в самолетах? Оказывается, это воздух, который проходит через компрессоры двигателей, возможно, поэтому и существовал миф о том, что воздух в самолетах очень грязный. Но вам нечего бояться: прежде чем войти в салон, он проходит через систему охлаждения и очистки, и фильтры задерживают до 95% бактерий.
Поручни возле аварийного выхода
Эти поручни предназначены, прежде всего, для бортпроводников, чтобы в случае паники их не уронили на пол и не вытолкнули из самолета. Держась за эти поручни, бортпроводник может выполнять эвакуацию пассажиров, не опасаясь потерять равновесие.
Топор в кабине пилота
Согласно авиационному законодательству многих стран, топор включен в список аварийных инструментов и хранится в кабине за креслом пилота. С помощью этого топора можно локализовать пожар, открыть заклинившую дверь или сделать новую: на фюзеляже каждого самолета есть маркировка, указывающая, где лучше сделать аварийный выход.
Служба авиационной безопасности
Сотрудники авиационной безопасности путешествуют под прикрытием и могут успокоить возмущенных пассажиров или даже нейтрализовать террориста.
Отверстия в окнах
Окна самолетов состоят из 3 стекол: внешнее стекло способно выдерживать перепады давления, внутреннее - защищает от повреждений изнутри, а среднее имеет отверстие, регулирующее поток воздуха. Отверстие помогает уравновесить разницу в уровнях давления, а также предотвращает запотевание стекол.
Источник:
Ссылки по теме:
- Пилот рассказал, как летчикам удается скрывать болезни на медкомиссии
- Пассажирку самолета возмутил мужчина, который путешествовал в одних трусах
- Испытания с первым женским манекеном для краш-тестов выявили существенные различия между полами
- Техника безопасности? Нет, не слышали!
- 20 необычных ситуаций, с которыми можно столкнуться в Скандинавии
Новости партнёров
И знания об их существовании пассажирам абсолютно не нужны.
вот, эти фильтры в дишманских авиакомпаниях всегда засраны всякой заразой!
ВСУ может быть неисправной - это не мешает самолёту безопасно перевозить пассажиров. В этом случае пилоты внимательнее выполняют некоторые процедуры. Например, несколько лет назад боинг 777 экстренно сел в аэропорту, где не было необходимого оборудования для запуска его двигателей, ну и у 777 было неисправно ВСУ. В итоге они оставили включённым второй двигатель, пока шла суета с пассажиром, которому стало плохо.
Искать в самолётах по моделям, в каких рядах не откидываются кресла - это на грани абсурда. Самолёты могут быть одной модели но с разными салонами, и отличия в 1-2 ряда по расположению аварийных выходов - как за здрасти. Например я ненавижу несколько бортов авиакомпании Россия - там шаг кресел и сами кресла сделаны под лилипутов, или людишек без ножек. При росте 182 см сесть нормально невозможно, и 2-3 часа полёта как пытка.
В общем тема "секретов" авиации не особо как-то раскрыта в этом посте. Есть много интересных фишек, которые могли замечать только часто летающие пассажиры.
Напоследок фишка - на высоте очень высокий уровень радиации ;-)
-
ВСУ работает далеко не всегда на земле. Часто она нужна для обслуживания самолета на земле.