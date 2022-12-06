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10 вещей в самолётах, о существовании которых пассажиры даже не подозревают

10 вещей в самолётах, о существовании которых пассажиры даже не подозревают

Автор:
06 декабря 2022 21:40
Сообщество : Факты
Метки: Не подозревают   Опытные   Скрыты   безопасность   пассажиры   путешественники   самолёты   
3835
11
Опытных путешественников сложно удивить. Но все же есть некоторые детали в самолётах, которые наверняка никогда не привлекали вашего внимания или скрыты в целях безопасности. Вот несколько любопытных фактов, которые известны только сотрудникам авиакомпаний и самым опытным пассажирам.
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Метки: Не подозревают   Опытные   Скрыты   безопасность   пассажиры   путешественники   самолёты   
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9  комментариев
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37k
Mamin Sibiriak 40 минут назад
<<< вещи, о существовании которых пассажиры даже не подозревают >>>

И знания об их существовании пассажирам абсолютно не нужны.
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15k
Vital Idol Полчаса назад
Но вам нечего бояться: прежде чем войти в салон, он проходит через систему охлаждения и очистки, и фильтры задерживают до 95% бактерий.

вот, эти фильтры в дишманских авиакомпаниях всегда засраны всякой заразой!
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9k
Павел Полчаса назад
в комментах так много спецов по ВСУ.
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18k
Александр 40 минут назад
Техническое обслуживание мало общего имеет с ВСУ. ВСУ необходима для питания систем самолёта, работы системы кондиционирования салона и запуска двигателей.
ВСУ может быть неисправной - это не мешает самолёту безопасно перевозить пассажиров. В этом случае пилоты внимательнее выполняют некоторые процедуры. Например, несколько лет назад боинг 777 экстренно сел в аэропорту, где не было необходимого оборудования для запуска его двигателей, ну и у 777 было неисправно ВСУ. В итоге они оставили включённым второй двигатель, пока шла суета с пассажиром, которому стало плохо.
Искать в самолётах по моделям, в каких рядах не откидываются кресла - это на грани абсурда. Самолёты могут быть одной модели но с разными салонами, и отличия в 1-2 ряда по расположению аварийных выходов - как за здрасти. Например я ненавижу несколько бортов авиакомпании Россия - там шаг кресел и сами кресла сделаны под лилипутов, или людишек без ножек. При росте 182 см сесть нормально невозможно, и 2-3 часа полёта как пытка.
В общем тема "секретов" авиации не особо как-то раскрыта в этом посте. Есть много интересных фишек, которые могли замечать только часто летающие пассажиры.
Напоследок фишка - на высоте очень высокий уровень радиации ;-)
Ссылка www.youtube.com
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7k
Артём 53 минуты назад
Ди Би Купер использовал конструктивную особенность определённых авиалайнеров, а именно кормовой выход. Как раз там образуется зона пониженного давления, и открыть дверь можно. А блокиратор его имени совершенно примитивный, простейший рычаг блокирующий дверь благодаря набегающему воздуху.
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20k
babuby 58 минут назад
А отчего-же автор умолчал о том что та маленькая силовая установка, называется ВСУ? И да, работает она не всегда только в условиях плохой оснащённости аэропортов, и не всегда только на земле. И есть такие ВСУ не только в самолётах.
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2k
Нюся Час назад
В боингах примерно с 16 по 18 ряд спинки сидений не откидываются- там аварийный выход на крыло.
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4k
Убийца Прохиндеев 2 часа назад
"Дополнительный силовой агрегат Когда самолет приземляется, мы всегда слышим шум, даже если двигатели уже не работают. Этот шум создается вспомогательным силовым агрегатом, который обеспечивает питание систем самолета при выключенных двигателях и служит для запуска. Эта небольшая электростанция очень полезна в плохо оборудованных терминалах, где нет возможности провести надлежащее техническое обслуживание."
-
ВСУ работает далеко не всегда на земле. Часто она нужна для обслуживания самолета на земле.
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