10 вещей в самолётах, о существовании которых пассажиры даже не подозревают

Вы когда-нибудь задумывались, каким воздухом мы дышим в самолетах? Оказывается, это воздух, который проходит через компрессоры двигателей, возможно, поэтому и существовал миф о том, что воздух в самолетах очень грязный. Но вам нечего бояться: прежде чем войти в салон, он проходит через систему охлаждения и очистки, и фильтры задерживают до 95% бактерий.