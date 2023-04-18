Представлен проект терминала для «летающих такси» в Дубае

Это одно из четырех мест, которые Skyports Infrastructure и Управление дорог и транспорта Дубая рассматривают для строительства вертипорта. Терминал имеет приподнятую палубу для взлета и посадки, при этом здание терминала огибает аэродром и соединяется с залами прибытия и вылета. Нависающая крыша и фасад предотвратят попадание прямых солнечных лучей и перегрева пассажиров.