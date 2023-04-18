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Представлен проект терминала для «летающих такси» в Дубае

Представлен проект терминала для «летающих такси» в Дубае

Автор:
18 апреля 2023 09:32
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Вертипорт   Дубай   Нововсти   архитектор   будущее   в мире   проект   такси   
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Правитель Дубая шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум одобрил предварительный концептуальный проект «вертипорта» в эмирате, созданный британским архитектором Foster + Partners.

Вертипорты — это аэропорты для электрических транспортных средств с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL). Концептуальный объект будет расположен рядом с международным аэропортом Дубая и интегрирован в сеть метро.

Это одно из четырех мест, которые Skyports Infrastructure и Управление дорог и транспорта Дубая рассматривают для строительства вертипорта. Терминал имеет приподнятую палубу для взлета и посадки, при этом здание терминала огибает аэродром и соединяется с залами прибытия и вылета. Нависающая крыша и фасад предотвратят попадание прямых солнечных лучей и перегрева пассажиров.

Фасад здания перекликается с соседней станцией метро и имеет края, покрытые зелеными насаждениями. Дэвид Саммерфилд, глава студии Foster + Partners считает, что индустрия «передовой воздушной мобильности» «изменит то, как люди путешествуют в Дубае».

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Метки: Вертипорт   Дубай   Нововсти   архитектор   будущее   в мире   проект   такси   
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