В Италии найдена нетронутая этрусская гробница с остатками последней трапезы

С правой стороны камеры, ближе ко входу, находится бронзовая жаровня, в которой все еще лежат угли и на шампурах — остатки мяса. В гробнице, по всей вероятности, была захоронена женщина — в гробнице не было оружия, но нашли веретено. Ее кремированные останки были помещены в олла — приземистый округлый горшок, обычно используемый этрусками в качестве урны для праха.

Этрусский город Вульчи процветал, был центром торговли и ремесел, пока в 280 году до н.э. не был разромлен Римом. Город пришел в упадок и в конечном счете был заброшен. Город стал идеальным местом для мародеров — десятки тысяч гробниц содержали бесценные артефакты.. На протяжении десятилетий Вульчи подвергался разграблению, поэтому обнаружение неповрежденной гробницы является невероятной редкостью.