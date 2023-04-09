В Италии найдена нетронутая этрусская гробница с остатками последней трапезы

Неповрежденная гробница VI века до н.э. была обнаружена в некрополе в городе Вульчи (Лацио, центральная Италия). Гробница богата керамикой и содержит неплохо сохранившееся блюдо на жаровне.
В ходе раскопок были обнаружены две каменные плиты из туфа весом по 40 кг. За ними открылась камера вырубленной в скале гробницы. В ней нашли около 30 прекрасно сохранившихся керамических сосудов.
С правой стороны камеры, ближе ко входу, находится бронзовая жаровня, в которой все еще лежат угли и на шампурах — остатки мяса. В гробнице, по всей вероятности, была захоронена женщина — в гробнице не было оружия, но нашли веретено. Ее кремированные останки были помещены в олла — приземистый округлый горшок, обычно используемый этрусками в качестве урны для праха.
Этрусский город Вульчи процветал, был центром торговли и ремесел, пока в 280 году до н.э. не был разромлен Римом. Город пришел в упадок и в конечном счете был заброшен. Город стал идеальным местом для мародеров — десятки тысяч гробниц содержали бесценные артефакты.. На протяжении десятилетий Вульчи подвергался разграблению, поэтому обнаружение неповрежденной гробницы является невероятной редкостью.
Источник:
- Австралийские учёные воссоздали мясо мамонта, и сделали из него фрикадельку
- Сова пробралась на круизный лайнер и отправилась в двухнедельный отпуск
- 16 штуковин, которые были случайно обнаружены людьми на пляже
- 17 находок, которые обнаружили обычные люди, вооружившись металлоискателями
- 15 раз люди нашли нечто невероятное во время лесных прогулок