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В Италии найдена нетронутая этрусская гробница с остатками последней трапезы

В Италии найдена нетронутая этрусская гробница с остатками последней трапезы

Автор:
09 апреля 2023 07:44
Сообщество : Наука
Метки: Нововсти   в мире   находка   трапеза   ученые   этрусская гробница   
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Неповрежденная гробница VI века до н.э. была обнаружена в некрополе в городе Вульчи (Лацио, центральная Италия). Гробница богата керамикой и содержит неплохо сохранившееся блюдо на жаровне.

В ходе раскопок были обнаружены две каменные плиты из туфа весом по 40 кг. За ними открылась камера вырубленной в скале гробницы. В ней нашли около 30 прекрасно сохранившихся керамических сосудов.

С правой стороны камеры, ближе ко входу, находится бронзовая жаровня, в которой все еще лежат угли и на шампурах — остатки мяса. В гробнице, по всей вероятности, была захоронена женщина — в гробнице не было оружия, но нашли веретено. Ее кремированные останки были помещены в олла — приземистый округлый горшок, обычно используемый этрусками в качестве урны для праха.

Этрусский город Вульчи процветал, был центром торговли и ремесел, пока в 280 году до н.э. не был разромлен Римом. Город пришел в упадок и в конечном счете был заброшен. Город стал идеальным местом для мародеров — десятки тысяч гробниц содержали бесценные артефакты.. На протяжении десятилетий Вульчи подвергался разграблению, поэтому обнаружение неповрежденной гробницы является невероятной редкостью.

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Метки: Нововсти   в мире   находка   трапеза   ученые   этрусская гробница   
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2  комментария
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22k
Слепой Пью 2 часа назад
Была бы сенсация, окажись гробница гаражом - тогда и шашлык в тему.
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13k
Иван Час назад
Посуду со стола надо убирать сразу после еды
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