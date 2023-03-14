Сова пробралась на круизный лайнер и отправилась в двухнедельный отпуск

Сова неохотно далась в руки Рикардо и его помощников, но всё-таки оказалась сначала в сети, а после в контейнере.



Птица выглядит здоровой, но пока её всё-таки отправили в Центр дикой природы на обследование. И если там вдруг окажется слишком скучно, то сова вполне может развлечься воспоминаниями о своём двухнедельном круизе.