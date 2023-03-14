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Сова пробралась на круизный лайнер и отправилась в двухнедельный отпуск

Сова пробралась на круизный лайнер и отправилась в двухнедельный отпуск

Автор:
14 марта 2023 09:18
Сообщество : Животные
Метки: Нововсти   в мире   видео   животные   круиз   лайнер   позитив   птица   сова   
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Туристы из США, отправившиеся в двухнедельный отпуск в Мексику на круизном лайнере «Symphony of the Seas», неоднократно сообщали экипажу о своих необычных наблюдениях.

Люди видели на борту лайнера сову. Сложно предположить, что птица попала на корабль законным путём, так что безбилетницу решено было изловить. Как только лайнер вернулся во Флориду (США), на помощь позвали Рикардо Замбрано — биолога, изучающего дикую природу.

Сложность задачи состояла в том, что у Рикардо в распоряжении имелся всего лишь один час. По истечении этого времени лайнер нужно было открывать для следующей группы путешественников.

Сова неохотно далась в руки Рикардо и его помощников, но всё-таки оказалась сначала в сети, а после в контейнере.


Птица выглядит здоровой, но пока её всё-таки отправили в Центр дикой природы на обследование. И если там вдруг окажется слишком скучно, то сова вполне может развлечься воспоминаниями о своём двухнедельном круизе.

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Метки: Нововсти   в мире   видео   животные   круиз   лайнер   позитив   птица   сова   
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4  комментария
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−15
Kabzdoh Полчаса назад
"Сложно предположить, что птица попала на корабль законным путём, так что безбилетницу решено было изловить."

Только не сажайте её в тюрьму пожалуйста.
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28k
Ваня 16 минут назад
даже у совы куда жизнь интереснее...
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2k
Garbiy Полчаса назад
И как ей удалось...
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