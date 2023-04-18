Сотрудник китайской компании выиграл в лотерее год оплачиваемого отпуска

И теперь руководство компании собирается обсудить со своим работником, как он намерен поступить с выигрышем. Возможно, сотрудник предпочтёт просто взять денежную компенсацию и остаться на работе - сообщают СМИ. Между тем, в китайских соцсетях уверены, что терпеть отсутствие клерка никто не станет. Отпуск ему, возможно, и оплатят, как обещали, но по возвращению мужика может ждать неприятный сюрприз. На его место найдут заместителя, с которым после не захотят расстаться. Стоит ли годовой отпуск таких жерв - задаются вопросом китайцы.

Между тем, это не первая лотерея в Китае, главный приз в которой был оплачиваемый отпуск. Похожая была проведена ранее в том же Шэньчжэне в январе 2022 года. Тогда счастливчик "обналичил" выигрыш, часть денег отправив в благотворительные организации, а сам остался работать и дальше.