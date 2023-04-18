Сотрудник китайской компании выиграл в лотерее год оплачиваемого отпуска

Розыгрыш устраивала сама компания, и её босс оказался в замешательстве после того, как работник получил главный приз.
В китайских соцсетях взахлёб обсуждают счастливчика, выигравшего джек-пот на ужине одной из китайских компаний. Босс фирмы впервые за три года собрал своих сотрудников на это развлекательное мероприятие, чтобы как-то поощрить их за самоотверженную работу в условиях длительной пандемии. На ужине предлагали купить лотерейный билет, главным призом которого был оплачиваемый отпуск длиной 365 дней.
Счастливчиком, вытянувшим этот билет, оказался сотрудник из числа руководящих работников компании. Он был в замешательстве, и просил ведущего тщательнее проверить цифры выигрышного лота. Босс компании также был удивлён. Он добавил этот приз в розыгрыш, будучи уверенным, что уж его-то никто не вытянет - слишкам мала вероятность.
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И теперь руководство компании собирается обсудить со своим работником, как он намерен поступить с выигрышем. Возможно, сотрудник предпочтёт просто взять денежную компенсацию и остаться на работе - сообщают СМИ. Между тем, в китайских соцсетях уверены, что терпеть отсутствие клерка никто не станет. Отпуск ему, возможно, и оплатят, как обещали, но по возвращению мужика может ждать неприятный сюрприз. На его место найдут заместителя, с которым после не захотят расстаться. Стоит ли годовой отпуск таких жерв - задаются вопросом китайцы.
Между тем, это не первая лотерея в Китае, главный приз в которой был оплачиваемый отпуск. Похожая была проведена ранее в том же Шэньчжэне в январе 2022 года. Тогда счастливчик "обналичил" выигрыш, часть денег отправив в благотворительные организации, а сам остался работать и дальше.
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