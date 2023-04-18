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Сотрудник китайской компании выиграл в лотерее год оплачиваемого отпуска

Сотрудник китайской компании выиграл в лотерее год оплачиваемого отпуска

Автор:
18 апреля 2023 08:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Китай   видео   выиграл в лотерею   год отпуска   лотерея   отпуск   розыгрыш   
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Розыгрыш устраивала сама компания, и её босс оказался в замешательстве после того, как работник получил главный приз.

В китайских соцсетях взахлёб обсуждают счастливчика, выигравшего джек-пот на ужине одной из китайских компаний. Босс фирмы впервые за три года собрал своих сотрудников на это развлекательное мероприятие, чтобы как-то поощрить их за самоотверженную работу в условиях длительной пандемии. На ужине предлагали купить лотерейный билет, главным призом которого был оплачиваемый отпуск длиной 365 дней.


Счастливчиком, вытянувшим этот билет, оказался сотрудник из числа руководящих работников компании. Он был в замешательстве, и просил ведущего тщательнее проверить цифры выигрышного лота. Босс компании также был удивлён. Он добавил этот приз в розыгрыш, будучи уверенным, что уж его-то никто не вытянет - слишкам мала вероятность.


И теперь руководство компании собирается обсудить со своим работником, как он намерен поступить с выигрышем. Возможно, сотрудник предпочтёт просто взять денежную компенсацию и остаться на работе - сообщают СМИ. Между тем, в китайских соцсетях уверены, что терпеть отсутствие клерка никто не станет. Отпуск ему, возможно, и оплатят, как обещали, но по возвращению мужика может ждать неприятный сюрприз. На его место найдут заместителя, с которым после не захотят расстаться. Стоит ли годовой отпуск таких жерв - задаются вопросом китайцы.


Между тем, это не первая лотерея в Китае, главный приз в которой был оплачиваемый отпуск. Похожая была проведена ранее в том же Шэньчжэне в январе 2022 года. Тогда счастливчик "обналичил" выигрыш, часть денег отправив в благотворительные организации, а сам остался работать и дальше.



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Метки: Китай   видео   выиграл в лотерею   год отпуска   лотерея   отпуск   розыгрыш   
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3  комментария
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Alexander 12 минут назад
Было бы неплохо и у нас в фирме так сделать. Год конечно никто не оплатит а вот месяц вполне. хотя бы 2 отпуска по 2 неделе и 10 дней компенсация в виде денег. 1 отпуск зимой а другой летом. Да даже в России было бы неплохо)
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5k
мемфрид 4 минуты назад
Год без работы можно с ума сойти. Знакомые, кто на калужском Фольксвагене сидят в оплачиваемом отпуске уже около года, имея 2/3 зарплаты, переделали все ремонты, всё что можно на дачах сделали и пошли на всякие халтуры, хоть от безденежья не страдают. Труд человека облагораживает, а такое дармоедство- удел алкашей.
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5k
V2.Smirnov 7 минут назад
Так себе выигрыш. Отпуск с увольнением. За этот год рабочие потоки наладят в обход него. Может даже нового сотрудника возьмут. А как выйдет - окажется пятым колесом в телеге и пойдет на сокращение\понижение.
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