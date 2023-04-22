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Два льва сбежали из китайского цирка во время выступления

Два льва сбежали из китайского цирка во время выступления

Автор:
22 апреля 2023 16:06
Сообщество : Животные
Метки: Китай   видео   львы   паника   побег   халатность   цирк   
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Посетителей хищники, к счастью, не тронули. Видимо, просто решили сбежать от своих мучителей.

Кровавой баней едва не закончился детский утренник в городе Лоян из-за халатности сотрудников бродячего цирка. Два взрослых и рассерженных издевательствами номерами дрессировщиков льва смогли сбежать из вольера, который отделял их от зрителей. Сотрудники цирка на авось скрепили один из фрагментов ограды и животным удалось выскользнуть.

К счастью для нескольких десятков испуганных зрителей, львы не обратили на них внимание и ринулись к служебному выходу. Одного из хищников удалось поймать, а второй оказался проворней и сумел покинуть территорию цирка. Он спокойно и не проявляя агрессии погулял на парковке и был пойман спустя некоторое время.

В цирке инцидент пока не комментировали, но власти города решили его от греха подальше закрыть. Сейчас правоохранители ищут того самого недобросовестного сотрудника, действия которого едва не привели к трагедии.

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Метки: Китай   видео   львы   паника   побег   халатность   цирк   
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12k
Axel 3 часа назад
Бедные котики...
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546
Руслана Тарасова Час назад
Главное, что бы львам по дороге хохлы бы не попались. Они же теперь по всему свету попадаются...Укусит такой хохол беглого льва...и всё, пропал лев. Начнет скакать и рычать похабщину
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4k
Трям Час назад
Нехер было решетку на али покупать!
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2k
анатолий горленко 2 часа назад
Собака хватает зубами за пятку, собака съедает гражданку лошадку,
И с ней гражданина кота, когда проживает собака не в будке,
Когда у нее завывает в желудке.
И каждому ясно, что эта собака круглая сирота.

Никто не хватает зубами за пятку, никто не съедает гражданку лошадку,
И с ней гражданина кота, когда у собаки есть будка и миска,
Ошейник, луна и в желудке сосиска.
И каждому ясно, что эта собака не круглая сирота.

Припев:
Собака бывает кусачей, только от жизни собачей,
Только от жизни, от жизни собачей, собака бывает кусачей.

Собака несчастная очень опасна, ведь ей не везет в этой жизни ужасно,
Ужасно, как ей не везет, поэтому лает она, как собака,
Поэтому злая она, как собака.
И каждому ясно, что эта собака всех без разбору грызет.

Припев:
Собака бывает кусачей, только от жизни собачей,
Только от жизни, от жизни собачей, собака бывает кусачей.

Прекрасна собака, сидящая в будке, у ней расцветают в душе незабудки,
В желудке играет кларнет, но шутки с бродячей собакой бездомной,
Опасны, особенно полночью темной.
Вот самый собачий, вот самый огромный, огромный собачий секрет.

Припев:
Собака бывает кусачей, только от жизни собачей,
Только от жизни, от жизни собачей, собака бывает кусачей.
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3k
Pioner76 3 часа назад
И когда уже это запретят...
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