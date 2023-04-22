Два льва сбежали из китайского цирка во время выступления

Кровавой баней едва не закончился детский утренник в городе Лоян из-за халатности сотрудников бродячего цирка. Два взрослых и рассерженных издевательствами номерами дрессировщиков льва смогли сбежать из вольера, который отделял их от зрителей. Сотрудники цирка на авось скрепили один из фрагментов ограды и животным удалось выскользнуть.



К счастью для нескольких десятков испуганных зрителей, львы не обратили на них внимание и ринулись к служебному выходу. Одного из хищников удалось поймать, а второй оказался проворней и сумел покинуть территорию цирка. Он спокойно и не проявляя агрессии погулял на парковке и был пойман спустя некоторое время.