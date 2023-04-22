Посетителей хищники, к счастью, не тронули. Видимо, просто решили сбежать от своих мучителей.
Кровавой баней едва не закончился детский утренник в городе Лоян из-за халатности сотрудников бродячего цирка. Два взрослых и рассерженных
издевательствами номерами дрессировщиков льва смогли сбежать из вольера, который отделял их от зрителей. Сотрудники цирка на авось скрепили один из фрагментов ограды и животным удалось выскользнуть.
К счастью для нескольких десятков испуганных зрителей, львы не обратили на них внимание и ринулись к служебному выходу. Одного из хищников удалось поймать, а второй оказался проворней и сумел покинуть территорию цирка. Он спокойно и не проявляя агрессии погулял на парковке и был пойман спустя некоторое время.
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В цирке инцидент пока не комментировали, но власти города решили его от греха подальше закрыть. Сейчас правоохранители ищут того самого недобросовестного сотрудника, действия которого едва не привели к трагедии.
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И с ней гражданина кота, когда проживает собака не в будке,
Когда у нее завывает в желудке.
И каждому ясно, что эта собака круглая сирота.
Никто не хватает зубами за пятку, никто не съедает гражданку лошадку,
И с ней гражданина кота, когда у собаки есть будка и миска,
Ошейник, луна и в желудке сосиска.
И каждому ясно, что эта собака не круглая сирота.
Припев:
Собака бывает кусачей, только от жизни собачей,
Только от жизни, от жизни собачей, собака бывает кусачей.
Собака несчастная очень опасна, ведь ей не везет в этой жизни ужасно,
Ужасно, как ей не везет, поэтому лает она, как собака,
Поэтому злая она, как собака.
И каждому ясно, что эта собака всех без разбору грызет.
Припев:
Собака бывает кусачей, только от жизни собачей,
Только от жизни, от жизни собачей, собака бывает кусачей.
Прекрасна собака, сидящая в будке, у ней расцветают в душе незабудки,
В желудке играет кларнет, но шутки с бродячей собакой бездомной,
Опасны, особенно полночью темной.
Вот самый собачий, вот самый огромный, огромный собачий секрет.
Припев:
Собака бывает кусачей, только от жизни собачей,
Только от жизни, от жизни собачей, собака бывает кусачей.