Душевные снимки сельской жизни времён СССР

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"Деревня, видите ли!.. Да там один воздух чего стоит! Утром окно откроешь - как, скажи, обмоет тебя всего. Хоть пей его - до того свежий да запашистый, травами разными пахнет, цветами разными..."
Василий Шукшин.
Интересного просмотра!
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4.
Девушки в библиотеке колхоза имени В. И. Чапаева, село Иловка, Алексеевский район, Белгородская область, 1956 год
5.
Копнильщица Любовь Полова и комбайнер Александр Копылов, совхоз «Краснодарское», Алтайский край, 1956 год
29.
В селе Холуй, Ивановская область, 1981 год
К слову, именно в этом селе находится знаменитая Холуйская художественная фабрика лаковой миниатюры, которая существует более 80 лет.
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Метки: СССР Фотографии история
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