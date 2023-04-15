Душевные снимки сельской жизни времён СССР

"Деревня, видите ли!.. Да там один воздух чего стоит! Утром окно откроешь - как, скажи, обмоет тебя всего. Хоть пей его - до того свежий да запашистый, травами разными пахнет, цветами разными..."

Василий Шукшин.

Интересного просмотра!