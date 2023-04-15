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Душевные снимки сельской жизни времён СССР

Душевные снимки сельской жизни времён СССР

Автор:
15 апреля 2023 22:23
Метки: СССР   Фотографии   история   
158
30

"Деревня, видите ли!.. Да там один воздух чего стоит! Утром окно откроешь - как, скажи, обмоет тебя всего. Хоть пей его - до того свежий да запашистый, травами разными пахнет, цветами разными..."
Василий Шукшин.

Интересного просмотра!

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Источник:

Метки: СССР   Фотографии   история   
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