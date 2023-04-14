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30 любопытных снимков из прошлого, которые показывают мир с разных сторон

30 любопытных снимков из прошлого, которые показывают мир с разных сторон

Автор:
14 апреля 2023 08:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: Разное   Фотографии   в мире   исторические фото   исторические фотографии   история   мировая история   подборка   события   фото   
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Некоторые фотографии увековечивают важные события, людей или редкие вещи, что надолго остаются в памяти, передаваясь поколениям. Чем больше мы изучаем прошлое, тем больше любопытных кадров находим. В этой подборке - интересные фото обо всём на свете, которые показывают мир с разных сторон.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   Фотографии   в мире   исторические фото   исторические фотографии   история   мировая история   подборка   события   фото   
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4  комментария
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Игорь 22 минуты назад
Хмм, если корабль затонул в 1928 и его достали со дна спустя 333 года, то сейчас примерно 2 261год? )
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Dimon 3 минуты назад
Про дикарей улыбнуло: я лично дедушку от папы так и не смог отличить!
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