30 любопытных снимков из прошлого, которые показывают мир с разных сторон

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14 апреля 2023 08:30
Некоторые фотографии увековечивают важные события, людей или редкие вещи, что надолго остаются в памяти, передаваясь поколениям. Чем больше мы изучаем прошлое, тем больше любопытных кадров находим. В этой подборке - интересные фото обо всём на свете, которые показывают мир с разных сторон.
1. Шведский боевой корабль "Васа" затонул в 1928 году в своём первом выходе из Стокгольмской гавани. Его подняли на поверхность спустя 333 года и поставили в музее
2. Немецкий солдат помогает мальчику пересечь Берлинскую стену в день, когда она была возведена, 1961 год
3. Статуя короля Артура в Корнуолле, Англия
4. Археологи раскопали 2200-летнюю древнегреческую мозаику в городе Зеугма, Турция
5. Дэвид Боуи выступает перед огромной толпой в 1983 году
6. Молодые Леонардо Ди Каприо, Джонни Депп и Брэд Питт
7. Девочка и её папа, выполняющий акробатические трюки
8. Орнитолог держит 6-месячного андского кондора, 1971 год
9. В 1996 году в зоопарке штата Иллинойс 3-летний мальчик упал с пятиметровой высоты в вольер горилл. 8-летняя самка бережно взяла мальчика на руки и ждала помощи
10. Древняя статуя майя в джунглях Гондураса, найденная в 1885 году
11. Графический дизайнер Харви Болл считается создателем смайлика. Фото 1960 года
12. Певица Бьорк, 1991 год
13. Картина "Лицо войны", Сальвадор Дали, 1941 год
14. 23 августа 1989 года. Жители Литвы, Латвии и Эстонии выстроили живую цепь из 2 млн человек, чтобы добиться независимости стран от Советского Союза
15. Пара со старой обложки Woodstock вместе спустя 50 лет
16. Пара целуется перед падением Берлинской стены, 1989 год
17. Фото Сальмы Хайек с кастинга 1995 года
18. Первая фотосессия The Rolling Stones, 1963 год
19. Танкер Esso Hibernia во время строительства, Уоллсенд, Великобритания, 1970 год
20. Камень Солнца ацтеков в Национальном музее антропологии, Мехико, 1964 год
21. Рабочий на заводе в шведском городе Руте, 1920 год
22. Снимок части туманности Орла (M16) с телескопа Хаббл, 1995 год
23. Арнольд Шварценеггер в колледже, 1979 год
24. Трансантарктическая экспедиция, 1954 год
25. Отец, сын и дедушка. Новая Гвинея, 1970 год
26. Цепь для якоря "Титаника". 1910 год
27. Медсёстры в окопах во Франции, 1918 год
28. "Молодость и зрелость". Фото сделано в Париже
29. Элайджа Вуд со своим дублёром Кираном Шахом на съёмках фильма "Властелин колец: Возвращение короля", 2001 год
30. Хирург после операции на открытом сердце чернобыльскому ликвидатору
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— переведено специально для fishki.net
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