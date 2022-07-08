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Горячие факты о Клеопатре

Горячие факты о Клеопатре

Автор:
08 июля 2022 15:10
Сообщество : Факты
Метки: древний египет   история   клеопатра   познавательно   рассказы   тайны   факты   царица   
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Историки собрали самые горячие факты о самой горячей царице в истории!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: древний египет   история   клеопатра   познавательно   рассказы   тайны   факты   царица   
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4  комментария
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667
Gamak Час назад
Наверное самая лучшая Клеопатра
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1k
Вадим Курбатов Полчаса назад
А где "горячие" факты?
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18k
homerchik Час назад
"Клеопатра утверждала, что своей красотой она обязана огурцам."
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