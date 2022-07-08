Горячие факты о Клеопатре

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Историки собрали самые горячие факты о самой горячей царице в истории!
История сохранила собственный росчерк Клеопатры на папирусе. Некоторые ученые считают, что он переводится как «Сделай это!». Это написано в конце папирусного документа, предоставляющего финансовые права отсутствующему римскому домовладельцу. В настоящее время документ находится в Египетском музее Берлина.
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Клеопатра была единственной представительницей династии Птолемеев, которая научилась читать, писать и разговаривать на египетском языке. Всего же она могла говорить на 7 языках.
Период фараонов в Древнем Египте длился 3 тысячелетия. Промежуток времени между 1-м фараоном объединенного Египта Нармером и последним фараоном Египта Клеопатрой VII составил более 3000 лет.
Клеопатра часто использовала хитрые трюки, чтобы добиться расположения потенциальных союзников. Например, встречать Марка Антония она прибыла на золотой барже, загримированной под богиню Афродиту. Антоний, считавший себя воплощением Диониса, был мгновенно очарован.
Знаменитую скульптуру «Спящая Ариадна» долгое время ошибочно идентифицировали как скульптуру Клеопатры из-за браслета в виде змеи, который, по рассказам историков, носила царица.
Юлий Цезарь и Клеопатра состояли в романтических отношениях и политическом союзе. Юлий Цезарь нуждался в деньгах Клеопатры, а Клеопатра нуждалась в помощи армии Цезаря, чтобы взять под контроль Египет, отобрав его у Птолемея XIII.
В 1917 году вышел фильм «Клеопатра». Спустя годы фильм сгорел во время пожара в 1937 году. Сегодня от двухчасового фильма осталось всего 17 секунд.
Могила единственной дочери Марка Антония и Клеопатры, Клеопатры Селены II, находится в Алжире. Привезенная в Рим после самоубийства родителей, она позже вышла замуж за Джубу II, берберского принца. Ее могила была разграблена на протяжении веков, а когда-то даже использовалась французским флотом для тренировки в стрельбе по мишеням.
В 1881 году в Центральном парке Нью-Йорка был установлен египетский обелиск под названием «Игла Клеопатры». В закопанной под ним капсуле находятся списки переписи населения 1870 года, Библия, словарь Вебстера, полное собрание сочинений Шекспира, путеводитель по Египту и копия Декларации независимости.
.Клеопатра была одной из самых богатых женщин всех времен. Ее собственный капитал в пересчете на современные деньги сегодня равнялся бы примерно 95,8 миллиардам долларов США.
Хотя Клеопатра родилась в Египте, она, по-видимому, не была египтянкой. Ее семейное происхождение восходит к македонской Греции и Птолемею I Сотеру, одному из генералов Александра Македонского.
Слава Клеопатры как прекрасной профессиональной соблазнительницы была полностью создана Октавианом, чтобы объяснить ее способность привлекать лучших мужчин Рима. На самом деле, хотя ее описывали как красавицу, она была наиболее известна своим умом и обаянием.
Клеопатра испытала на осужденных различные смертельные яды и пришла к выводу, что укус аспида — наименее страшный способ умереть.
Единственный сын Юлия Цезаря, Цезарион, был последним фараоном Египта. Хотя Клеопатра клялась, что он сын Цезаря, Цезарь так и не признал его официально.
Клеопатра заказывала себе специальную губную помаду, состоящую из измельченной смеси муравьев и темно-красных карминных жуков.
Клеопатра жила ближе по времени к высадке на Луну, чем к завершению Великой пирамиды, - примерно на 500 лет.
Египтяне, а не Юлий Цезарь, были создателями современного календаря. Римский календарь был лунным и состоял из 355 дней. Египтяне знали, что в году 365 дней, потому что пик разлива Нила приходится на один и тот же день каждый год. Цезарь узнал об этом в ходе своего романа с Клеопатрой и создал юлианский календарь.
Клеопатра принимала ванны в ослином молоке, чтобы сохранить свою молодую кожу. Согласно легенде, для производства молока для царицы требовалось 700 ослиц.
Клеопатра и Марк Антоний основали свой собственный питейный клуб в 41 г. до н.э. Его посетители принимали участие в сложных играх и конкурсах, а также ходили по улицам Александрии, переодевшись, и разыгрывали жителей.
Из-за кровосмешения среди Птолемеев у Клеопатры было только две пары прадедов. Одна из этих пар была сыном и дочерью другой.
Несмотря на популярность легенды о том, что Клеопатра покончила с собой, позволив аспиду укусить себя, более вероятно, что она покончила с собой, применив смесь опиума и болиголова.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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