Горячие факты о Клеопатре

Египтяне, а не Юлий Цезарь, были создателями современного календаря. Римский календарь был лунным и состоял из 355 дней. Египтяне знали, что в году 365 дней, потому что пик разлива Нила приходится на один и тот же день каждый год. Цезарь узнал об этом в ходе своего романа с Клеопатрой и создал юлианский календарь.