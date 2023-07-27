"Вот так будет сидеть твой сын": в Чечне бабушка разозлилась на внука, сломавшего саженцы, и пообещала оставить его без еды и воды

Детские шалости порой готовы довести взрослых до белого каления. Внучок чеченки из озорства или по случайности сломал саженцы деревьев во дворе, и бабушка рассверипела. Поймав пацана, она усадила его на стул, связала руки и ноги и пообещала оставить без еды и воды. Свои угрозы бабушка записала на видео, которое отправила своему сыну.