"Вот так будет сидеть твой сын": в Чечне бабушка разозлилась на внука, сломавшего саженцы, и пообещала оставить его без еды и воды

Чтобы мальчишка не сбежал, бабушка связала ему руки и ноги.
Детские шалости порой готовы довести взрослых до белого каления. Внучок чеченки из озорства или по случайности сломал саженцы деревьев во дворе, и бабушка рассверипела. Поймав пацана, она усадила его на стул, связала руки и ноги и пообещала оставить без еды и воды. Свои угрозы бабушка записала на видео, которое отправила своему сыну.
Осторожно! Видео не рекомендуется к просмотру впечатлительным и беременным!
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Каким-то образом видео оказалось в соцсетях, и теперь бабушкой заинтересовались в полиции. Прокуратура Чечни организовала проверку, по результатам которой методам воспитания старушки дадут оценку.
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Детей воспитывают пока они поперёк кровати лежат, а потом уже поздно!
Надо было ещё ремня или крапивы по жопе!
И далее "...каким-то образом видео оказалось в соцсетях..."