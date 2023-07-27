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"Вот так будет сидеть твой сын": в Чечне бабушка разозлилась на внука, сломавшего саженцы, и пообещала оставить его без еды и воды

"Вот так будет сидеть твой сын": в Чечне бабушка разозлилась на внука, сломавшего саженцы, и пообещала оставить его без еды и воды

Автор:
27 июля 2023 16:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   бабушка   внук   воспитание   дети   полиция   проверка   саженцы   хулиганство   чечня   
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Чтобы мальчишка не сбежал, бабушка связала ему руки и ноги.

Детские шалости порой готовы довести взрослых до белого каления. Внучок чеченки из озорства или по случайности сломал саженцы деревьев во дворе, и бабушка рассверипела. Поймав пацана, она усадила его на стул, связала руки и ноги и пообещала оставить без еды и воды. Свои угрозы бабушка записала на видео, которое отправила своему сыну.


Каким-то образом видео оказалось в соцсетях, и теперь бабушкой заинтересовались в полиции. Прокуратура Чечни организовала проверку, по результатам которой методам воспитания старушки дадут оценку.

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Метки: Видео   бабушка   внук   воспитание   дети   полиция   проверка   саженцы   хулиганство   чечня   
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10  комментариев
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16k
Элитный тигр Час назад
Ой, платочками связала бедняжку, полиция и прокуратура заинтересовались, беременным не смотреть... Если вспомнить, как меня бабулька крапивой и хлыстиками лупила за всякие проделки, ее бы наверно расстреляли по сегодняшнему времени...
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41k
Сергей 8 минут назад
Хорошая бабушка! Поавильно делает.
Детей воспитывают пока они поперёк кровати лежат, а потом уже поздно!
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5k
BenderRodriguez 16 минут назад
Неужто сынок сдал мать? Видос то она только ему отправила?
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15k
a_komolow 17 минут назад
Правильно сделала!
Надо было ещё ремня или крапивы по жопе!
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108
danieldewitte 44 минуты назад
"...свои угрозы бабушка записала на видео, которое отправила своему сыну..."
И далее "...каким-то образом видео оказалось в соцсетях..."
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27k
БамбарбияКиргуду Час назад
Правильно сделала.Следующий раз будет думать,перед тем как сделать.
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