14 доказательств, какими жуткими были доисторические монстры, чьи останки были найдены в разных частях света

Они имели гигантские размеры и крайне необычную, а иногда и даже жуткую внешность. Вы только представьте свою реакцию, если бы вы повстречали их сегодня, просто прогуливаясь по улице. Наверняка, вас бы захлестнули эмоции, среди которых было бы место и удивлению, и страху и ужасу.

Долгое время вопрос подлинности имеющихся данных о динозаврах стоял довольно остро. Исследователи постоянно спорили на счёт истинных гарабритов существ, их внешности, образа жизни и поведенческих особенностей. С позапрошлого века, когда ископаемые останки динозавров были впервые описаны в научной литературе, мы узнали о них множество интересных сведений. Теперь мы без труда может понять, чем принципиально отличаются, например, анкилозавры от стегозавров.

Представленные ниже изображения, наглядно показывают, что, возможно, динозавры сделали нам огромное одолжение, закончив своё существование на Земле. Глядя на их останки, сложно представить, как бы мы уживались вместе.

Мелвиллов левиафан — древнее китообразное существо