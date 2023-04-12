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14 доказательств, какими жуткими были доисторические монстры, чьи останки были найдены в разных частях света

14 доказательств, какими жуткими были доисторические монстры, чьи останки были найдены в разных частях света

Автор:
12 апреля 2023 08:45
Сообщество : Животные
Метки: в мире   доисторические монстры   животные   жуть   интересно   останки   удивительно   
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Более ста шестидесяти миллионов лет назад нашу планету населяли крайне необычные существа. Порой в их реальность было тяжело поверить даже при наличии весомых доказательств. Динозавры и близкие к ним группы доисторических созданий считаются одним из самых древнейших обитателей Земли.

Они имели гигантские размеры и крайне необычную, а иногда и даже жуткую внешность. Вы только представьте свою реакцию, если бы вы повстречали их сегодня, просто прогуливаясь по улице. Наверняка, вас бы захлестнули эмоции, среди которых было бы место и удивлению, и страху и ужасу.


Долгое время вопрос подлинности имеющихся данных о динозаврах стоял довольно остро. Исследователи постоянно спорили на счёт истинных гарабритов существ, их внешности, образа жизни и поведенческих особенностей. С позапрошлого века, когда ископаемые останки динозавров были впервые описаны в научной литературе, мы узнали о них множество интересных сведений. Теперь мы без труда может понять, чем принципиально отличаются, например, анкилозавры от стегозавров.


Представленные ниже изображения, наглядно показывают, что, возможно, динозавры сделали нам огромное одолжение, закончив своё существование на Земле. Глядя на их останки, сложно представить, как бы мы уживались вместе.


Мелвиллов левиафан — древнее китообразное существо

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Когда жил: 9,9-8,9 миллионов лет назад


Дейнозух — аллигатороидный крокодил, весивший свыше 8,5 тонн

Когда жил: 80-73 миллионов лет назад


Спинозавр — водоплавающий шипастый ящер

Когда жил: 112-93,5 миллионов лет назад


Гигантский ихтиозавр

Когда жил: 90 миллионов лет назад


Лиоплевродон — грозный хищник и отличный пловец

Когда жил: 160-155 миллионов лет назад


Аргентинозавр — один из самых крупных динозавров, когда-либо живших в Южной Америке

Когда жил: 99,6-89,8 миллионов лет назад


Базилозавр — древний кит

Когда жил: 45-36 миллионов лет назад


Ютараптор — динозавр, который, вероятно, был покрыт перьями

Когда жил: 130-125 миллионов лет назад


Артроплевра — гигантская многоножка

Когда жила: 314,6-290,1 миллионов лет назад

Учёные решили сделать модель многоножки в натуральную величину, чтобы посмотреть, как бы она выглядела в жизни.


Аммонит — гигантский беспозвоночный моллюск

Когда жил: Около 65 миллионов лет назад


Тираннозавр — плотоядный тероподовый динозавр из семейства тираннозаврид

Когда жил: около 96 миллионов лет назад


Глиптодон имел массу до 2 тонн и достигал почти 3 метров

Когда жил: 15,5-0,012 миллионов лет назад


Трицератопс — рогатый гигант, весивший больше 10 тонн

Когда жил: 68-66 миллионов лет назад


Титанобоа — гигантская змея, являлась близким родственником удава

Когда жила: 61,7-58,7 миллионов лет назад

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Метки: в мире   доисторические монстры   животные   жуть   интересно   останки   удивительно   
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