15 милейших догов, которые не понимают, насколько они огромны

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Когда гиганты решили, что они щенки.
Когда хотел свернуться калачиком в кресле, но не вышло
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Играть в прятки с таким гигантом очень легко
Когда твой новый друг размером с твою лапу
Кто-то подрос
Никакого личного пространства, если у вас дог
За восемь месяцев этот красавчик вырос гораздо больше, чем его хозяйка за 29 лет
Спрятать вкусняшку на столе от такого гиганта просто невозможно
Пришло время подумать о бренности бытия
Размеры догов поражают
Этот пес очень старался уместиться в лежанке, но не вышло
Как думаете, кто кого выгуливает?
Самый преданный охранник
Между фотографиями разница в один год
Удобно расположился
Таким большим быть сложно, ведь даже на диване нельзя нормально поспать
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