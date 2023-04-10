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15 милейших догов, которые не понимают, насколько они огромны

15 милейших догов, которые не понимают, насколько они огромны

Автор:
10 апреля 2023 09:02
Сообщество : Животные
Метки: dog   Размер   животные   милота   собака   фото   
191
16

Когда гиганты решили, что они щенки.

Когда хотел свернуться калачиком в кресле, но не вышло

×
×

Играть в прятки с таким гигантом очень легко

Когда твой новый друг размером с твою лапу

Кто-то подрос

Никакого личного пространства, если у вас дог

За восемь месяцев этот красавчик вырос гораздо больше, чем его хозяйка за 29 лет

Спрятать вкусняшку на столе от такого гиганта просто невозможно

Пришло время подумать о бренности бытия

Размеры догов поражают

Этот пес очень старался уместиться в лежанке, но не вышло

Как думаете, кто кого выгуливает?

Самый преданный охранник

Между фотографиями разница в один год

Удобно расположился

Таким большим быть сложно, ведь даже на диване нельзя нормально поспать

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Метки: dog   Размер   животные   милота   собака   фото   
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ruslan d 52 минуты назад
Крутые, халь живут мало ...
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