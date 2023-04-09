Кто такой "крючник"? Забытая, но хлебная во всех смыслах профессия прошлого

Не забываем и про сезонность. Зимой работы для них по понятным причинам не было. Некоторые благоразумно возвращались в свои деревни, другие же шли на паперть, а некоторые разбойничали. В записке в Верховную Распорядительную Комиссию от 1880 года генерал-майор Е. В. Богданович сообщает про зазимовавших в Рыбинске крючников следующее:

Беспаспортные известны в городе под неофициальным именем «зимогоров», т. е. людей, для которых зима — горе. Когда-то молодой работник, честный, здоровый, с законным паспортом и сильными руками, он пришел в Рыбинск работать на судах. Его приняли, дали работу, дали денег, но деньги понемногу перешли в питейные дома, а рабочий к зиме остался и без денег, и без работы, и даже с просроченным паспортом. Проголодал зиму, спустил кое-какую одежонку — ничего, думает, придет лето — поправлюсь, взнесу недоимку, переменю паспорт, затем домой... Но лето прошло по прошлогоднему, переменилось только одно: одним «зимогором» стало больше...

Очевидно, что такая изнурительная работа катастрофически влияла на здоровье этих бедолаг. В частности, на позвоночник. Не исключаю, что многие из крючников отчасти поэтому злоупотребляли спиртным. Так сказать, в качестве обезболивающего средства. Кроме того, в конце 19 века на Волге было много заболеваний холерой. Тот же Гиляровский писал, что пожилой и мудрый Репка наказывал своей артели ни в коем случае не пить сырую воду, а только горячий чай и ...водку.

Ну и последнее, что нужно сказать о волжских крючниках. Оказывается, шаляпинская "Дубинушка" - это песня не бурлаков, а именно крючников. В 1890 году семнадцатилетний и никому ещё неизвестный Федор Шаляпин из-за финансовых проблем был вынужден наняться в артель самарских крючников, где проработал около недели. Этого хватило, чтобы навсегда запомнить песню, которая станет одной из самых знаменитых в его репертуаре.