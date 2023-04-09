Кто такой "крючник"? Забытая, но хлебная во всех смыслах профессия прошлого

Одной из самых популярных статей на моём канале, опубликованных в последнее время, является публикация, рассказывающая о такой профессии, как "коновал". Повторяться не буду, если не читали, обязательно сделайте это (ссылка ниже), но её успех натолкнул меня на мысль о создании целой серии статей о забытых сегодня профессиях.
Кто же это такой и чем он зарабатывал себе на хлеб? Всё просто. Он таскал этот самый хлеб на своей спине. В виде зерна. Бурлаки притаскивали груженое судно к речной пристани, где уже крючники его разгружали. Или, я бы даже сказал, перегружали. Но об этом ниже.
Сегодня крючников назвали бы просто портовыми грузчиками. Но был у них один нюанс, который выделял их в отдельный, так сказать, подвид грузчиков.
В своей работе эти ребята использовали специальный инструмент, облегчающий их нелёгкую работу. Это "седёлка" (она же "табуретка"), представляющая холщово-деревяную "разгрузку", которая надевалась на спину крючника и имела крепкий упор, на который ставился мешок. Его видно в районе поясниц мужиков на фото выше, но покажу вам её и отдельно:
Вторым помощником любого уважающего себя крючника был металлический крюк. Отсюда, собственно, и название профессии. С помощью него куль с зерном поднимался и удерживался на седёлке.
Были и другие варианты исполнения крюков, но суть, думаю, понятна. Давайте погружаться в более тонкие нюансы профессии волжского крючника.
Я неспроста сделал акцент на том, что это ремесло в массе своей имело распространение в Поволжье. В Нижнем Новгороде, Самаре, Саратове и других городах. Но особенно много их было в Рыбинске.
Чтобы понять, почему именно там, надо вспомнить, что Рыбинск находится в месте слияния матушки Волги и реки Шексна. Последняя входила в состав так называемой Мариинской водной системы, по которой снабжали всем необходимым столицу, т. е. Санкт-Петербург. Таким образом, Рыбинск был не только крупнейшей в России хлебной биржей, но и мощным перевалочным пунктом. С крупных судов все грузы необходимо было перегрузить на плоскодонные барки, так как после Рыбинска Волга сильно мелела.
Небольшой при этом городок неспроста прозвали "столицей бурлаков". В книге "Описание города Рыбинска" М. Гомилевского 1837 года читаем:
«Всех пристаней, маловажных и больших, в Рыбинске считается девять. С берега Волги открываются прекрасные виды – красуется богатейший порт. С мая по август величественная Волга бывает покрыта тысячами судов, коих высокие мачты составляют прелестный вид густой рощи»
У этого же автора узнаём, что в сезон навигации в Рыбинске собиралось на заработки до 130 тысяч человек, тогда как население самого города насчитывало в ту пору около 7 тысяч.
В крючники нанимались чаще всего крестьяне ближайших к Рыбинску уездов, а также отставные солдаты и небогатые мещане. Часть бурлаков, дотянувших свой груз, тоже подряжались в крючники. Например, такое повышение по "карьерной лестнице" случилось у будущего писателя Владимира Гиляровского. В молодости он, назвавшись Алешкой Ивановым, решил попробовать свои силы в бурлаках, а позже сумел завоевать авторитет и прижиться в одной из артелей крючников.
Такие артели состояли из 12-16 человек. В зависимости от типа выполняемой операции они делились на выставщиков, горбачей и батыря. Первые выставляли кули с зерном на палубу, вторые же - взваливали груз на плечи и тащили на другое судно. Там батырь, то есть старший, командовал куда, что и как складировать. За рабочий день каждый горбач переносил в среднем от 200 до 400 кулей. Средний вес куля с зерном, как сообщается, был 9 пудов, то есть без малого 150 кг.
Почему именно 9 пудов и почему купцы вынуждали крючников переносить такие тяжести? Они экономили на стоимости тары: сам куль, то есть мешок, в закупке обходился купцу в 30-50 копеек, что не мало, учитывая, что цена ржи была 3,5-4 рубля за те же 9 пудов.
Встречались на волжских пристанях и особенно одарённые природой крючники. Таких называли амбалами или ломовыми. Это были силачи, о которых слагали легенды. В артель к таким и попал упомянутый Гиляровский. В книге "Мои странствия" он писал:
«…Дня через три я уже лихо справлялся с девятипудовыми кулями муки и, хотя первое время болела спина, а особенно икры ног, через неделю получил повышение: мне предложили обшить жилет золотым галуном. Я влился в артель и, проработав с месяц, стал чернее араба, набил железные мускулы и не знал устали…»
Серебряный и золотой галун имели право носить самые сильные и выносливые крючники. К сожалению, все эти "рекорды" имели потом неприятные последствия для здоровья, но об этом немного позже.
На фотографии выше знаменитый в своё время цирковой борец Иван Заикин в костюме крючника в 1897-99 гг. Родом он был с Поволжья и в 15 лет отец отдал его поработать крючником на пристани. Позже он вышел в "атлеты" и выступал в труппе Ивана Поддубного.
Не могу не привести еще одну цитату Гиляровского про своего богатыря-коллегу по имени Репка:
«…И сам он получает столько же, сколько батырь, потому что работает наравне с ними, несмотря на свои почти семьдесят лет, еще шутки шутит: то два куля принесёт, то на куль посадит здоровенного приказчика и, на диво всем, легко сбежит с ним по зыбкой сходне…»
Ну и раз уж речь зашла про оплату труда, давайте продолжим эту тему. В нескольких источниках сообщается, что за свою работу выносливые крючники получали весьма неплохо - до 5 рублей в день. Для сравнения, квалифицированный рабочий получал тогда 2 рубля в день. Однако же, большинство из них спускали все заработанные деньги на выпивку.
«Крючники сходили к воде, становились на колени или ложились ничком на сходнях или на плотах и, зачерпывая горстями воду, мыли мокрые разгоревшиеся лица и руки. Тут же на берегу, в стороне, где еще осталось немного травы, расположились они к обеду: положили в круг десяток самых спелых арбузов, черного хлеба и двадцать тараней. Гаврюшка Пуля уже бежал с полуведерной бутылкой в кабак и пел на ходу солдатский сигнал к обеду...».
(с) Куприн А. И., "Яма"
Не забываем и про сезонность. Зимой работы для них по понятным причинам не было. Некоторые благоразумно возвращались в свои деревни, другие же шли на паперть, а некоторые разбойничали. В записке в Верховную Распорядительную Комиссию от 1880 года генерал-майор Е. В. Богданович сообщает про зазимовавших в Рыбинске крючников следующее:
Беспаспортные известны в городе под неофициальным именем «зимогоров», т. е. людей, для которых зима — горе. Когда-то молодой работник, честный, здоровый, с законным паспортом и сильными руками, он пришел в Рыбинск работать на судах. Его приняли, дали работу, дали денег, но деньги понемногу перешли в питейные дома, а рабочий к зиме остался и без денег, и без работы, и даже с просроченным паспортом. Проголодал зиму, спустил кое-какую одежонку — ничего, думает, придет лето — поправлюсь, взнесу недоимку, переменю паспорт, затем домой... Но лето прошло по прошлогоднему, переменилось только одно: одним «зимогором» стало больше...
Очевидно, что такая изнурительная работа катастрофически влияла на здоровье этих бедолаг. В частности, на позвоночник. Не исключаю, что многие из крючников отчасти поэтому злоупотребляли спиртным. Так сказать, в качестве обезболивающего средства. Кроме того, в конце 19 века на Волге было много заболеваний холерой. Тот же Гиляровский писал, что пожилой и мудрый Репка наказывал своей артели ни в коем случае не пить сырую воду, а только горячий чай и ...водку.
Ну и последнее, что нужно сказать о волжских крючниках. Оказывается, шаляпинская "Дубинушка" - это песня не бурлаков, а именно крючников. В 1890 году семнадцатилетний и никому ещё неизвестный Федор Шаляпин из-за финансовых проблем был вынужден наняться в артель самарских крючников, где проработал около недели. Этого хватило, чтобы навсегда запомнить песню, которая станет одной из самых знаменитых в его репертуаре.
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