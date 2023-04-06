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Световое перо: устройство для рисования на советских ЭВМ

Световое перо: устройство для рисования на советских ЭВМ

Автор:
06 апреля 2023 08:35
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Световое перо   интересно   машина для инженерных расчетов   устройство для рисования   факты   фото   эвм   
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В 1969 году серия советских ЭВМ "МИР" (машина для инженерных расчетов) пополнилась новой версией - "МИР-2". Вся серия этих машин заслуживает отдельного рассказа за тот вклад, что они внесли в развитие советской сферы IT, но "МИР-2" была уникальна еще и тем, что эта машина комплектовалась и клавиатурой, и символьным дисплеем, и "световым карандашом", как это устройство назвал журнал "Техника Молодежи" в 1970 году.

Сами же разработчики из киевского института кибернетики предпочитали называть этот манипулятор световым пером. Внешне устройство напоминало шариковую ручку, проводом соединяющуюся с ЭВМ, да и принцип работы пера был похожим: оператор либо точечно касался дисплея, либо проводил по нему линии.

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На большинстве снимков - дисплей IBM, но суть его работы та же, что и с отечественными экранами

Конечно, этой разработке (собственно, перо было изобретено еще в 50-е годы и совсем не в СССР) было далеко до современных сенсорных экранов, но для начала 70-х это было очень необычное и интересное решение. Если раньше оператор искал ошибки среди информации, напечатанной на перфоленте, то теперь он видел все нужное на дисплее и с помощью светового пера выделял нужные участки и правил их.

Конечно же, при работе с пером были свои недостатки - это и не очень удобно (если взять спичку и поводить ей по сенсорному дисплею, то получится примерно то же ощущение), и руки оператора довольно быстро уставали при работе с вертикально расположенной плоскостью.

Но зато сколько дополнительных возможностей при работе с ЭВМ открывалось при использовании светового пера. Один только тот факт, что к ряду машин (серия СМ, если не ошибаюсь) в качестве тестовой программы для пера шла простая, но забавная игрушка, способен породить настоящий ажиотаж среди тех, кто имел доступ к ЭВМ.

Игра называлась "Посадка на Луну" и проверяла точность и корректность работы светового пера. Игрок управлял двигателями ракеты и ее рулем. Если не справился с управлением - разбился о поверхность, если слишком осторожничал и не рассчитал горючее - та же судьба.

А вот если игроку удалось добиться мягкой посадки, то люк корабля открывался и астронавт направлялся в пивную, которую ждала его неподалеку. Нужно ли говорить, что вполне солидные взрослые люди с настоящим детским азартом бесконечно "тестировали" работу пера?

Так же среди счастливчиков, имеющих возможность поработать на ЭВМ, были популярны соревнования на самую красивую, собственноручно нарисованную картинку на дисплее. Перо как бы закрашивает, подсвечивает пиксели в тех местах, которых оно касается, создавая очертания того или иного предмета.

И "жулики" часто через полиэтиленовую пленку сводили рисунок из какого-нибудь журнала, затем накладывали его на дисплей и обводили пером - в отличие от корявых "шедевров" своих коллег, нарисованных от руки, такие рисунки выглядели очень профессионально.

Схема этого устройства-манипулятора была очень простой: в некоторых технических ВУЗах студенты часто делали световое перо в качестве курсовой работы, т.к. затраты на исходные материалы были невелики, а вещь получалась полезная и функциональная.

Ну а во второй половине 80-х, когда словно грибы после дождя, стали появляться первые персональные компьютеры, Муромский завод радиоизмерительный приборов выпустил ПК "Криста", укомплектованный световым пером.

Конечно же, чуть позже эти манипуляторы были полностью вытеснены мышью, но свой в истории советской компьютерной техники они все же успели оставить.


Кому-нибудь приходилось работать со световым пером? Поделитесь впечатлениями, как это было?

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Метки: Световое перо   интересно   машина для инженерных расчетов   устройство для рисования   факты   фото   эвм   
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6  комментариев
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1k
Юлия Фоксина 38 минут назад
Принцип действия светового пера не очень сложный, но требующий использования в качестве монитора электронно лучевой трубки (собственно тогда других и не было, все было построено на кинескопах). Работало это следующим образов, в самом "пере" был встроен фотоэлемент который и позволял системе понять в каких координатах находится сейчас перо, так как сам компьютер осуществлял формирование сигнала развертки изображения и на ЭЛТ в один момент времени светится только одна точка, то как только фотоэлемент в пере фиксировал попадание на него света, система в этот момент вычисляла по сигналу развертки в какой строке по вертикале и какой позиции по горизонтали находится перо - переводя это в целочисленные координаты, которые уже далее обрабатывались алгоритмом программы. К статье, немного схожий принцип использовался в "пистолетах" для 8 битных приставок, там конечно не фиксировалось положение пучка электронов по световой точке, вместо этого при выстреле на короткое время картинка становилась черной и только там где была цель отрисовывался белый квадрат и вот если фотоэлемент "пистолета" был направлен на этот квадрат программа фиксировала попадание по цели.
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362
fedding 3 минуты назад
В конце 80-х, была у меня какая-то ЕС-ка, на 88-м процессоре. Так вот там как раз было световое перо. Рука от него уставала, трындец.
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5k
vasilykopkov Полчаса назад
Сталкивался с этой "пером" на ДВК-2М.
Чертить им было конечно нереально.
Выделять, исправлять отдельные символы - да, можно, но с клавиатуры это делалось быстрее.
Так что в том виде, в котором оно существовало в то время - бесполезная хрень.
Годилась только для демонстрации "крутизны" отечественных ЭВМ...
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17k
RDen 51 минуту назад
делал такое, цеплял к спектруму. Толком калибровка мне так и не удалась. В принципе там фотоэлемент, ловящий луч развёртки кинескопа.
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2k
Lexx Час назад
Эта ваша "Криста" один из тысячи клонов "Спектрума". Также созданный на базе процессора Z80 (советский аналог КР580ВМ80). Ничего нового в этом плане Муромский завод не сделал, световые перья и до них прицепляли.
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