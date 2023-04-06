Световое перо: устройство для рисования на советских ЭВМ

На большинстве снимков - дисплей IBM, но суть его работы та же, что и с отечественными экранами

Конечно, этой разработке (собственно, перо было изобретено еще в 50-е годы и совсем не в СССР) было далеко до современных сенсорных экранов, но для начала 70-х это было очень необычное и интересное решение. Если раньше оператор искал ошибки среди информации, напечатанной на перфоленте, то теперь он видел все нужное на дисплее и с помощью светового пера выделял нужные участки и правил их.

Конечно же, при работе с пером были свои недостатки - это и не очень удобно (если взять спичку и поводить ей по сенсорному дисплею, то получится примерно то же ощущение), и руки оператора довольно быстро уставали при работе с вертикально расположенной плоскостью.