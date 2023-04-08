Как выглядят современные ведьмы Румынии

В Румынии можно официально работать ведьмой.
В Эпоху аптек, фитнес-трекеров и личностных коучей сложно поверить, что где-то еще верят в ведьм и магию. Однако в Румынии ведьмой можно работать официально, и каждая из них даже платит налоги, настолько в стране сильна вера в потусторонние силы. Именно у таких людей побывала фотограф Вирджиния Лупу (Virginia Lupu).
Лупу познакомилась с одной из самых известных ведьм Румынии и буквально подружилась с ее удивительным окружением. Михаэла Минка (Mihaela Minca) — цыганка, она живет в пригороде Бухареста. Поблизости проживают ее коллеги, тоже ведьмы. Подобные сообщества на протяжении веков традиционно называли «ковен», хотя сегодня это слово часто используется в более широком понимании в отношении группы верующих.
Михаэла — одна из самых влиятельных и могущественных ведьм не только Румынии, но и всей Европы. К ведьмам люди обращаются, чтобы найти любовь, деньги, удачу, а иногда и наказание для своих врагов. Порой работа ведьмы выходит за пределы личной помощи. Так, в 2019 году Михаэла наложила заклинание против коррупции в стране: возле здания румынского правительства она вылила заговоренный черный ликер. Совпадение это или нет, но на следующий день правительство приговорило одного из местных политиков, который злоупотреблял полномочиями и своей властью, к тюремному заключению.
Лупу не сразу начала фотографировать ковен. Она познакомилась с Михаэлой задолго до этих фотографий: по работе ей предложили пофотографировать цыганские интерьеры, и Лупу решила, что дома румынских ведьм отлично для этого подойдут.
Вскоре Лупу подружилась с Минкой, ее даже стали приглашать на семейные праздники, дни рождения, ужины. Вирджиния долго не хотела снимать, настолько она увлеклась этим мистическим миром. Однако фотограф внутри Вирджинии все же победил, и она решила не упускать возможность сделать интересные кадры. В итоге Лупу побывала не только на семейных праздниках, но и наблюдала за некоторыми ритуалами.
Так и родилась серия работ TinTinTin. Фотографии Лупу уникальны, ведь на них запечатлено особое видение мистического матриархального сообщества. Вирджиния не пытается во время съемок поднять магию на какой-то новый уровень, и напустить на нее еще большую таинственность. Наоборот, она хочет демифологизировать альтернативные духовные практики и показать, что практикующие на самом деле такие же люди. При этом Вирджиния надеется, что благодаря ее фотографиям люди немного иначе начнут смотреть на суеверия, магию, колдовство и вообще необычные традиции народа рома.
Лупу подметила, что какое бы заклинание ни произносили женщины, они всегда сочетают в себе мастерство и моду, чтобы усилить свои силы. Так, они одеваются в традиционные одежды от девственно-белых оттенков до огненно-красных, в нарядах присутствуют цветы, у них яркий маникюр. Окружают ведьм особые предметы: свечи, черепа, ковры, а во время ритуалов они поют. Свои церемонии они проводят как в помещениях, так и на свежем воздухе.
В ритуалах сильна магия цвета: в зависимости от заклинания ведьмы используют особенный цвет. Так, красный символизирует любовь, а предметы черных оттенков используют для более сильной черной магии. Книг у ведьм нет, все заклинания они передают из поколения в поколение, от женщины к женщине.
Но самое поразительное, что героини со снимков Лупу выглядят намного здоровее и счастливее, чем многие отчужденные герои стрит-фотографии. Лупу верит, что румынские ведьмы действительно могут стать защитниками, а колдовство, их магия и сила способны излечить внутренний мир, помочь в уходе за собой и в поисках гармонии.
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