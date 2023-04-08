Как выглядят современные ведьмы Румынии

В Эпоху аптек, фитнес-трекеров и личностных коучей сложно поверить, что где-то еще верят в ведьм и магию. Однако в Румынии ведьмой можно работать официально, и каждая из них даже платит налоги, настолько в стране сильна вера в потусторонние силы. Именно у таких людей побывала фотограф Вирджиния Лупу (Virginia Lupu).

Лупу познакомилась с одной из самых известных ведьм Румынии и буквально подружилась с ее удивительным окружением. Михаэла Минка (Mihaela Minca) — цыганка, она живет в пригороде Бухареста. Поблизости проживают ее коллеги, тоже ведьмы. Подобные сообщества на протяжении веков традиционно называли «ковен», хотя сегодня это слово часто используется в более широком понимании в отношении группы верующих.