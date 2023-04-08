FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 8047 постов • 830 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
Как выглядят современные ведьмы Румынии

Как выглядят современные ведьмы Румынии

Автор:
08 апреля 2023 10:02
Сообщество : ФотоМир
Метки: Румыния   а мире   ведьмы   ведьмы Румынии   люди   факты   фото   
178
8

В Румынии можно официально работать ведьмой.

В Эпоху аптек, фитнес-трекеров и личностных коучей сложно поверить, что где-то еще верят в ведьм и магию. Однако в Румынии ведьмой можно работать официально, и каждая из них даже платит налоги, настолько в стране сильна вера в потусторонние силы. Именно у таких людей побывала фотограф Вирджиния Лупу (Virginia Lupu).

Лупу познакомилась с одной из самых известных ведьм Румынии и буквально подружилась с ее удивительным окружением. Михаэла Минка (Mihaela Minca) — цыганка, она живет в пригороде Бухареста. Поблизости проживают ее коллеги, тоже ведьмы. Подобные сообщества на протяжении веков традиционно называли «ковен», хотя сегодня это слово часто используется в более широком понимании в отношении группы верующих.

×
×

Михаэла — одна из самых влиятельных и могущественных ведьм не только Румынии, но и всей Европы. К ведьмам люди обращаются, чтобы найти любовь, деньги, удачу, а иногда и наказание для своих врагов. Порой работа ведьмы выходит за пределы личной помощи. Так, в 2019 году Михаэла наложила заклинание против коррупции в стране: возле здания румынского правительства она вылила заговоренный черный ликер. Совпадение это или нет, но на следующий день правительство приговорило одного из местных политиков, который злоупотреблял полномочиями и своей властью, к тюремному заключению.

Лупу не сразу начала фотографировать ковен. Она познакомилась с Михаэлой задолго до этих фотографий: по работе ей предложили пофотографировать цыганские интерьеры, и Лупу решила, что дома румынских ведьм отлично для этого подойдут.

Вскоре Лупу подружилась с Минкой, ее даже стали приглашать на семейные праздники, дни рождения, ужины. Вирджиния долго не хотела снимать, настолько она увлеклась этим мистическим миром. Однако фотограф внутри Вирджинии все же победил, и она решила не упускать возможность сделать интересные кадры. В итоге Лупу побывала не только на семейных праздниках, но и наблюдала за некоторыми ритуалами.

Так и родилась серия работ TinTinTin. Фотографии Лупу уникальны, ведь на них запечатлено особое видение мистического матриархального сообщества. Вирджиния не пытается во время съемок поднять магию на какой-то новый уровень, и напустить на нее еще большую таинственность. Наоборот, она хочет демифологизировать альтернативные духовные практики и показать, что практикующие на самом деле такие же люди. При этом Вирджиния надеется, что благодаря ее фотографиям люди немного иначе начнут смотреть на суеверия, магию, колдовство и вообще необычные традиции народа рома.

Лупу подметила, что какое бы заклинание ни произносили женщины, они всегда сочетают в себе мастерство и моду, чтобы усилить свои силы. Так, они одеваются в традиционные одежды от девственно-белых оттенков до огненно-красных, в нарядах присутствуют цветы, у них яркий маникюр. Окружают ведьм особые предметы: свечи, черепа, ковры, а во время ритуалов они поют. Свои церемонии они проводят как в помещениях, так и на свежем воздухе.

В ритуалах сильна магия цвета: в зависимости от заклинания ведьмы используют особенный цвет. Так, красный символизирует любовь, а предметы черных оттенков используют для более сильной черной магии. Книг у ведьм нет, все заклинания они передают из поколения в поколение, от женщины к женщине.

Но самое поразительное, что героини со снимков Лупу выглядят намного здоровее и счастливее, чем многие отчужденные герои стрит-фотографии. Лупу верит, что румынские ведьмы действительно могут стать защитниками, а колдовство, их магия и сила способны излечить внутренний мир, помочь в уходе за собой и в поисках гармонии.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Румыния   а мире   ведьмы   ведьмы Румынии   люди   факты   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Echo 2 часа назад
цыгане , лишь бы не работать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
273
Александр Час назад
"современные ведьмы" ссаной румынии - долбанные цыганки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Головасыр коричнештанник 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
GROMOZEKA 2 часа назад
Вот так тоже выглядят

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alove_Roleen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

376003



Другие посты автора
Популярное в сообществах
История сладкой изощрённой мести автопроизводителю-снобу, из салона которого выгнали неприметного индуса
История сладкой изощрённой мести автопроизводителю-снобу, из салона которого выгнали...
Силовики задержали кавказца, оскорбившего всех россиян
Силовики задержали кавказца, оскорбившего всех россиян
Набирающие популярность в сообществах
Штраф за отсутствие полиса ОСАГО до 100 000 рублей
Штраф за отсутствие полиса ОСАГО до 100 000 рублей
Жуткий эксперимент четы Келлог: пара растила сына и шимпанзе как брата и сестру
Жуткий эксперимент четы Келлог: пара растила сына и шимпанзе как брата и сестру
Ни себе ни людям: Cisco уничтожила запчасти почти на 2 млрд рублей
Ни себе ни людям: Cisco уничтожила запчасти почти на 2 млрд рублей
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Царь горы

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#люди#автомобили#подборка#забавно#дтп#Автовсячина#картинки#соцсети
#Юмор#история#машина#автомир#в мире#кино#аварии#Россия#Мемы#СССР
#интересное#животные#интересно#факты#полиция#Китай#авто аварии#знаменитости#Приколы#США
Как я начал делать себе скидку в 300 рублей почти на каждый чек в Перекрёстке с сервисом «Пакет» Как я начал делать себе скидку в 300 рублей почти на каждый чек в Перекрёстке с сервисом «Пакет» 15 рекордов Гиннесса, которые легко убедят даже ярого скептика в том, что невозможное возможно 15 рекордов Гиннесса, которые легко убедят даже ярого скептика в том, что невозможное возможно Как в Индии и Азии могут постоянно есть такие острые блюда Как в Индии и Азии могут постоянно есть такие острые блюда Как живет народ уру, который строит большие плавучие острова из тростника Как живет народ уру, который строит большие плавучие острова из тростника Белорусский язык: чем он отличается от русского, почему так смешит россиян Белорусский язык: чем он отличается от русского, почему так смешит россиян Дадлитаун: город-призрак, покинутый всеми жителями из-за проклятия Дадлитаун: город-призрак, покинутый всеми жителями из-за проклятия

На что жалуетесь?

Вернуться