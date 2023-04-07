11 знаменитых актёров, которым в 2023 году исполняется 60 лет

60 лет — возраст уже серьёзный, но успеть стать легендой в своём деле всё ещё можно. Хотя киноюбиляры этого года и так уже всё успели.
Перед вами 9 звёздных актёров, одна актриса и один режиссёр, которым в этом году стукнет седьмой десяток.
При этом они пока не собираются уходить с больших экранов. Ну, кроме одного. Но надеемся, он шутит (правда, Квентин?).
Итак, юбиляры — от старшего к младшему.
Дэвид Тьюлис — 20 марта
Актёр в фильме «Рёв движка» (1988) и сериале «Песочный человек» (2022-…).
Наиболее известен по роли Римуса Люпина в фильмах о Гарри Поттере.
Квентин Тарантино — 27 марта
Квентин в фильме «Эдди Пресли» (1992) и на церемонии вручении «Золотого глобуса» в 2023 году.
Джет Ли — 26 апреля
Актёр в фильмах «Храм Шаолиня» (1982) и «Мулан» (2020).
Майк Майерс — 25 мая
Актёр в фильмах «Мир Уэйна» (1992) и «Амстердам» (2022).
Джейсон Айзекс — 6 июня
Актёр в фильмах «Сердце дракона» (1996) и «Операция «Мясной фарш»» (2021).
Знаете, как звали персонажа Айзекса в «Сердце дракона»? Лорд Фелтон! Напомним, что актёра, который сыграл Драко Малфоя в поттериане, зовут Том Фелтон. А Джейсон Айзекс, в свою очередь, сыграл его экранного отца Люциуса Малфоя. Такая история.
Джонни Депп — 9 июня
Актёр в фильмах «Кошмар на улице Вязов» (1984) и «Фаворитка» (или «Жанна Дюбарри», 2023).
В новом фильме Депп сыграет Людовика XV. А знаете, кто ещё там сыграет? 88-летний Пьер Ришар!
Лиза Кудроу — 30 июля
Актриса в фильме «Неродившийся ребёнок» (1991) и в соцсетях в 2022 году.
Марк Стронг — 5 августа
Актёр в фильмах «В западне» (1994) и «Убийство в Париже» (2023).
Роб Шнайдер — 31 октября
Актёр в фильмах «Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке» (1992) и «Поездка папы и дочки» (2022).
Брэд Питт — 18 декабря
Актёр в фильмах «Тёмная сторона Солнца» (1988) и «Вавилон» (2022).
Тиль Швайгер — 19 декабря
Актёр в фильмах «Рискованные гонки» (1991) и «Средневековье» (2022).
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Не звучит фраза "стукнет седьмой десяток". Лучше бы сказать - "разменяют седьмой десяток" или "стукнет шестьдесят".