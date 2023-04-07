11 знаменитых актёров, которым в 2023 году исполняется 60 лет

Перед вами 9 звёздных актёров, одна актриса и один режиссёр, которым в этом году стукнет седьмой десяток.

При этом они пока не собираются уходить с больших экранов. Ну, кроме одного. Но надеемся, он шутит (правда, Квентин?).

Итак, юбиляры — от старшего к младшему.

Дэвид Тьюлис — 20 марта