Стеснительный парень, бывший рестлер и убийца с золотым сердцем: 5 историй из жизни Дэйва Батисты

С его внешностью и успешной спортивной карьерой за плечами он мог бы пойти по легкому пути, сниматься в боевиках, получать высокие гонорары и жить в свое удовольствие. Вместо этого актер рискнул всем, что у него было, чтобы осуществить мечту.
Дэйв Батиста не окончил среднюю школу
Дэйв Батиста родился и вырос в одном из самых криминальных районов Вашингтона в те времена, когда городом правили наркотики и организованная преступность, а стрельба средь бела дня никого не удивляла. К девяти годам он стал свидетелем трех убийств, которые произошли прямо на лужайке перед его домом, не говоря про многочисленные кражи и вооруженные грабежи. Взрослея в подобной обстановке, мальчик и сам со временем начал нарушать закон. В тринадцать лет он с друзьями организовал собственную банду, занимался мелким воровством и угоном автомобилей.
Семья Батисты была не слишком благополучной, его отец работал парикмахером и не очень-то хотел заводить семью и содержать двоих детей на скромную зарплату. В итоге мать Дэйва подала на развод и перевезла их с сестрой в Сан-Франциско. Эти события, конечно, не улучшили материальное состояние семьи, но по крайней мере они поселились в более безопасном районе.
В школе Дэйв учился отвратительно. Ему совершенно не нравилось заниматься, хотя он с большим удовольствием ходил в школьную секцию по рестлингу. Но к моменту перехода в старшие классы оценки Дэйва были настолько плохи, что ему запретили заниматься борьбой. К сожалению, учиться лучше он после этого не стал. Потеряв главную мотивацию посещать школу, Дэйв решил совсем бросить учебу, так и не получив диплом о среднем образовании.
Он стал рестлером, чтобы покупать подарки дочкам
Батисте исполнился всего двадцать один год, когда он женился в первый раз и стал отцом. Чтобы как-то содержать себя и свою молодую семью, Дэйв устроился вышибалой в ночной клуб. Будущий актер вспоминает то время как самое беззаботное в его жизни. По ночам он разнимал пьяные драки, периодически уворачиваясь от летящих в голову бутылок, потом отсыпался, шел на тренировку в спортзал, где тягал штанги и гантели в свое удовольствие, а потом снова отправлялся в клуб. В таком расслабленном темпе Дэйв провел почти десять лет, пока в один момент не обнаружил, что не может себе позволить купить дочкам подарки на Рождество. Ему пришлось пойти к человеку, на которого он работал, и попросить в долг.
«Мне было так стыдно за себя. Я не знал, что, черт возьми, делать, был в отчаянии. У меня не было образования. Мне не на что было опереться. Но я решил, что так больше не может продолжаться, я должен что-то найти».
Дэйв пришел в мир профессионального рестлинга, когда ему было уже за тридцать. На первом же открытом просмотре ему сказали, что он никогда не добьется успеха, хотя Батиста был в два раза больше всех своих конкурентов. Однако после нескольких месяцев тренировок в легендарной школе «Дикие самоанцы», оказалось, что у Дэйва все-таки есть потенциал – Всемирная ассоциация рестлинга подписала с ним контракт.
Батиста пожертвовал всем, чтобы стать актером
Первый из шести Чемпионатов Мира Батиста выиграл в 2005 году. К тому моменту он был женат во второй раз, получил множество травм, сумел поменять крошечную квартиру в Вашингтоне на огромный особняк в Тампе, во Флориде, и собрал внушительную коллекцию дорогих автомобилей и мотоциклов. Его любили поклонники, уважали соперники, к 2009 году он считался одной из самых больших звезд рестлинга.
В те времена в Голливуде уже начал блистать Дуэйн «Скала» Джонсон, так что за пределами ринга у спортсменов открывались невероятные возможности. Джон Сина, который вместе с Батистой был главным хэдлайнером шоу, вовсю снимался в кино, рекламных роликах и журналах, а в актерские таланты Дэйва ассоциация рестлинга почему-то не верила. Дэйву казалось, что его лишают возможности не только дополнительного заработка, но и саморазвития. После нескольких неудачных переговоров с начальством он решил разорвать контракт, чтобы сниматься в кино и в очередной раз доказать, что для него нет ничего невозможного.
Первые несколько лет после ухода из профессионального рестлинга Батиста никак не мог найти работу, его не звали даже в массовку. Он потратил все накопления, продал особняк, поскольку не имел возможности оплачивать счета, постепенно распродал свой шикарный автопарк и часть имущества, потерял практически все. В сорок лет ему вновь пришлось начинать сначала.
Дэйв отправился в Лос-Анджелес, начал работать с учителем актерского мастерства и сыграл несколько крошечных ролей в фильмах, которые сразу выходили на DVD. В конце концов настойчивость принесла свои плоды. Батисту стали приглашать сниматься в более дорогих картинах, а у его персонажей даже появились реплики. Он успел поработать с Вином Дизелем в «Риддике» и с Расселом Кроу в «Железном кулаке», а в 2013 году после нескольких месяцев кастингов был утвержден на роль убийцы с золотым сердцем Дракса в супергеройском фильме «Стражи Галактики», которая, наконец, сделала его кинозвездой. Дэйв ехал в спортзал, когда ему позвонили и сообщили об этом решении, и он вынужден был тут же свернуть на обочину, потому что буквально заплакал от счастья.
Он не хотел, чтобы его сравнивали со «Скалой»
Принимая во внимание успешную спортивную карьеру и приблизительно 130 килограммов литых мышц, Дэйву было бы легко стать героем боевиков, раз за разом изображая на экране персонажей, похожих друг на друга, словно близнецы. Однако перед уходом из ассоциации рестлинга его друг и коллега Стив «Ледяная Глыба» Остин отвел Батисту в сторону и посоветовал тщательнее выбирать сценарии и ни за какие деньги не соглашаться сниматься в плохом кино. Поэтому даже в те времена, когда он едва ли мог себе это позволить, Дэйв был чрезвычайно разборчивым в отношении проектов, в которых появлялся. Он не хотел повторять успех Дуэйна «Скалы» Джонсона, Батиста поставил себе более масштабные цели – стать чертовски хорошим актером и добиться уважения. Благодаря этому совету сейчас его фильмография достойна зависти, и самые именитые режиссеры хотят с ним работать.
«Это было очень похоже на работу с Хейли в «Шестом чувстве». Когда он приходил на площадку, вся съемочная группа испытывала какой-то невероятный трепет. Ему было всего 10 лет, но он буквально всем телом передавал эмоции своего персонажа. Дэйв делал ровно то же самое. Это невероятно вдохновляло меня и остальных актеров», – рассказал М. Найт Шьямалан о совместной работе с Батистой над фильмом «Стук в дверь».
Дэйв до сих пор тщательно рассматривает каждое предложение, которое получает. Ему важно, чтобы предлагаемая роль была не только интересна, но и помогала развивать актерские способности, открывала его зрителю с другой стороны.
Актер неловко чувствует себя на публике
Актер признался, что до сих пор неуютно себя чувствует на различных премьерах и интервью. Свою тревожность по этому поводу он всегда скрывает за кепками и солнцезащитными очками, которые позволяют ему чувствовать себя чуть более комфортно. Однажды в школу «Дикие самоанцы» заглянули представители местных СМИ, чтобы взять интервью у лучших учеников. При виде микрофона Дэйв буквально остолбенел, он нервничал так сильно, что даже губы тряслись. В итоге журналисты попросили привести кого-то, кто способен произнести хоть слово на камеру.
Это было почти четверть века назад, с тех пор Батиста тысячи раз выходил на ринг под прицелом множества взглядов и стал завсегдатаем красных дорожек, но его страх от взаимодействия с людьми не прошел.
«Я всего боюсь. Но я могу заставить себя делать то, что доставляет мне дискомфорт, потому что я знаю, что иначе ничего не добьюсь. Я не позволяю этому страху сдерживать меня. Чаще всего, чтобы уменьшить беспокойство, я ищу людей, которых действительно люблю, и цепляюсь за них», – поделился актер в интервью журналу Men’s Health.
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