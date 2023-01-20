Стеснительный парень, бывший рестлер и убийца с золотым сердцем: 5 историй из жизни Дэйва Батисты

Первый из шести Чемпионатов Мира Батиста выиграл в 2005 году. К тому моменту он был женат во второй раз, получил множество травм, сумел поменять крошечную квартиру в Вашингтоне на огромный особняк в Тампе, во Флориде, и собрал внушительную коллекцию дорогих автомобилей и мотоциклов. Его любили поклонники, уважали соперники, к 2009 году он считался одной из самых больших звезд рестлинга.

В те времена в Голливуде уже начал блистать Дуэйн «Скала» Джонсон, так что за пределами ринга у спортсменов открывались невероятные возможности. Джон Сина, который вместе с Батистой был главным хэдлайнером шоу, вовсю снимался в кино, рекламных роликах и журналах, а в актерские таланты Дэйва ассоциация рестлинга почему-то не верила. Дэйву казалось, что его лишают возможности не только дополнительного заработка, но и саморазвития. После нескольких неудачных переговоров с начальством он решил разорвать контракт, чтобы сниматься в кино и в очередной раз доказать, что для него нет ничего невозможного.

Первые несколько лет после ухода из профессионального рестлинга Батиста никак не мог найти работу, его не звали даже в массовку. Он потратил все накопления, продал особняк, поскольку не имел возможности оплачивать счета, постепенно распродал свой шикарный автопарк и часть имущества, потерял практически все. В сорок лет ему вновь пришлось начинать сначала.

Дэйв отправился в Лос-Анджелес, начал работать с учителем актерского мастерства и сыграл несколько крошечных ролей в фильмах, которые сразу выходили на DVD. В конце концов настойчивость принесла свои плоды. Батисту стали приглашать сниматься в более дорогих картинах, а у его персонажей даже появились реплики. Он успел поработать с Вином Дизелем в «Риддике» и с Расселом Кроу в «Железном кулаке», а в 2013 году после нескольких месяцев кастингов был утвержден на роль убийцы с золотым сердцем Дракса в супергеройском фильме «Стражи Галактики», которая, наконец, сделала его кинозвездой. Дэйв ехал в спортзал, когда ему позвонили и сообщили об этом решении, и он вынужден был тут же свернуть на обочину, потому что буквально заплакал от счастья.

Он не хотел, чтобы его сравнивали со «Скалой»