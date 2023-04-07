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У богатых свои причуды: в Китае женщина ездит на работу посудомойкой на Бентли

У богатых свои причуды: в Китае женщина ездит на работу посудомойкой на Бентли

Автор:
07 апреля 2023 11:29
Сообщество : Юмор
Метки: Китай   бентли   богатые   видео   интересное   причуды   фото   
1562
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Что делать, когда у тебя много денег? Жить в своё удовольствие и делать то, что хочется! Вот, например, китаянке из провинции Сычуань очень нравится мыть посуду в свободное время.

На работу женщина ездит на своей новенькой Bentley. Ролик с женщиной завирусился в социальной сети Weibo. На нём работница ресторана выходит из дорогой машины в фартуке, шапочке и нарукавниках. Позже владелец ресторана рассказал, что женщина очень богата и работает не ради денег.

Как рассказала сама героиня ролика, дома ей скучно, а если она не моет посуду в течение дня, то становится некомфортно. После работы на Бентли её забирает дочь.

Может быть, дело в том, что в Китае люди очень редко бездельничают. Менталитет заядлых трудоголиков не так просто подавить, даже если ты очень богат!

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Метки: Китай   бентли   богатые   видео   интересное   причуды   фото   
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9  комментариев
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643
Сергей 2 часа назад
Порядочные люди и с деньгами остаются такими, а сволочь становится ещё хуже.
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781
Бывалый 13 минут назад
У меня покруче машина, на которой я еду на работу. Трамвай-это покруче Бентли.
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6k
qap Полчаса назад
Так сама приезжает за рулем или ее дочь на Бентли забирает? Престарелым людям трудно отказываться от своих привычек. У меня мама на старости лет, то стирку затевала руками, при наличии стиральной машины, то дождевую воду собирала, при наличи скважины...
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20k
Alf 39 минут назад
Было бы у меня много денег, путешествовал бы с женой по миру. Купил бы передвижной домик и поехали по странам... Ну нет у меня желания, мыть посуду в ресторане, так же как и у жены. А она ведь уже когда-то мыла.
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24k
Михаил Сметанкин 40 минут назад
Ну таких и у нас найдется. Я работал в одной фирме, и была там девушка в отделе документооборота. Зарплата у них там... ну такая себе. Так за ней муж приезжал на новеньком лексусе. Просто ей скучно дома, вот время и убивает ))
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427
дядя Ваня Михаил Сметанкин 4 минуты назад
Знаю несколько таких пар. Жена работает "для себя", чтобы не скучно было. На муже 99% процентов заработка, в тоже время жены дома нет на постоянной основе. Абсолютно все - каблуки, хоть и при деньгах.
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11k
Shtoppi Час назад
у нас в газпроме такие же уборщицы работают ))))
https://www.newsru.com/russia/12jan2016/sumochka.htmlhttps://www.newsru.com/russia/12jan2016/sumochka.html
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480
Victor 2 часа назад
так и бентли китайская подделка, а не оригинал
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https://fishki.net/community/golaja-pravda
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