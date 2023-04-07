У богатых свои причуды: в Китае женщина ездит на работу посудомойкой на Бентли

На работу женщина ездит на своей новенькой Bentley. Ролик с женщиной завирусился в социальной сети Weibo. На нём работница ресторана выходит из дорогой машины в фартуке, шапочке и нарукавниках. Позже владелец ресторана рассказал, что женщина очень богата и работает не ради денег.

Как рассказала сама героиня ролика, дома ей скучно, а если она не моет посуду в течение дня, то становится некомфортно. После работы на Бентли её забирает дочь.