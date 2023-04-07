У богатых свои причуды: в Китае женщина ездит на работу посудомойкой на Бентли

Что делать, когда у тебя много денег? Жить в своё удовольствие и делать то, что хочется! Вот, например, китаянке из провинции Сычуань очень нравится мыть посуду в свободное время.
На работу женщина ездит на своей новенькой Bentley. Ролик с женщиной завирусился в социальной сети Weibo. На нём работница ресторана выходит из дорогой машины в фартуке, шапочке и нарукавниках. Позже владелец ресторана рассказал, что женщина очень богата и работает не ради денег.
Как рассказала сама героиня ролика, дома ей скучно, а если она не моет посуду в течение дня, то становится некомфортно. После работы на Бентли её забирает дочь.
Может быть, дело в том, что в Китае люди очень редко бездельничают. Менталитет заядлых трудоголиков не так просто подавить, даже если ты очень богат!
Источник:
- В Питере пожар в борделе унёс жизни двух работниц из Узбекистана
- Китаянка расплатилась за автомобиль 13 тысячами монет, которые работники салона считали три дня
- В Китае за несколько секунд уничтожили мост, который вышел из срока эксплуатации
- В Китае вспыхнул птичий грипп
- Покупатели нашли в конфетах Kinder экскременты насекомых, и это оказалось правдой
https://www.newsru.com/russia/12jan2016/sumochka.htmlhttps://www.newsru.com/russia/12jan2016/sumochka.html