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Фотографии из&nbsp;прошлого

Фотографии из прошлого

Автор:
06 апреля 2023 22:25
Метки: СССР   ретро   фото   
292
40

Подборка интересных фотографий из прошлого. Сегодня из нашего.

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Александр Полчаса назад
скорее начало 90х
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