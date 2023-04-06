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Подборка интересных фотографий из прошлого. Сегодня из нашего.
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9.
Джуна Давиташвили беседует с работниками редакции журнала «Техника молодежи», 1980 год. Фото Юрия Иванова / РИА Новости
12.
Вид на юго-западную часть Ленинградской улицы с места, где сегодня стоит гостиница «Азимут». Мурманск, 1954 год
22.
Михаил Ульянов со студентами Сланцевского индустриального техникума, 1980 год
Этот снимок был сделан во время съемок фильма «Последний побег» (1980), в котором актер сыграл роль ветерана войны, работающего в школе для трудных подростков.
27.
Юрий Гагарин оставляет автограф на готовой работе — своем скульптурном портрете, выполненном Григорием Постниковым, 1962 год
30.
Мальчик подсматривает за показом фильма в видеосалоне, который находится в автобусе. Магадан, 1994 год
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