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Трагическая история семьи Берберовых, которая жила со львом

Трагическая история семьи Берберовых, которая жила со львом (19 фото)

Автор:
22 декабря 2021 19:27
Сообщество : Животные
Метки: СССР   дикие животные   животные   лев   львы   ретро   фото   хищники   
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В 70-е за семьей Берберовых из Баку, которая держала в квартире настоящего льва, следил весь Советский Союз. Архитектор Лев Львович Берберов и его семья - жена Нина и двое детей, - любили животных. Однако, эта история заставляет задуматься, что хищник всегда остается хищником..
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: СССР   дикие животные   животные   лев   львы   ретро   фото   хищники   
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10  комментариев
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37k
Франц Лефорт 2 часа назад
Автор забыл написать,что к тому времени в квартире жила еще и пантера. Да еще и с течкой.
А убивший Кинга милиционер, Александр Гуров. Генерал-лейтенант,депутат, и очень уважаемый человек. И по моему мнению,он тогда поступил совершенно правильно!
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4k
Белый 16 минут назад
Ну, то, что в 1980 году соседи вызвали полицию, уже ни кого не смущает))))
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5k
a_komolow 2 часа назад
Хищники бывшими не бывают!
Инстинкт может проснуться в любое время!
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18k
Егор 2 часа назад
На половине фото львица же, а не лев... Или они льва побрили?
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60k
Опиум для народа 2 часа назад
Не трагическая, а трагикомическая. Хватит уже об этих дебилах.
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3k
Владимир 2 часа назад
Как бы сейчас сказали ХАЙП.
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9k
Домашние хитрости 2 часа назад
"...Они жили в Баку, и своей квартире площадью 100 квадратных метров..."
В СССР все было равны... но некоторые - ровнее.
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