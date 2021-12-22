Трагическая история семьи Берберовых, которая жила со львом

На крики студента сбежались прохожие, среди которых был милиционер. Тот несколько раз выстрелил в льва, после чего тот скончался. Парень при этом выжил, но потерял много крови и получил шок первой степени - а того милиционера чуть не наказали по инициативе Берберова. Семья тяжело переживала утрату льва, и позже, в 1975 году, группа сочувствующих подарила им второго львенка, которого они назвали Кинг II.