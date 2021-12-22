Трагическая история семьи Берберовых, которая жила со львом

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В 70-е за семьей Берберовых из Баку, которая держала в квартире настоящего льва, следил весь Советский Союз. Архитектор Лев Львович Берберов и его семья - жена Нина и двое детей, - любили животных. Однако, эта история заставляет задуматься, что хищник всегда остается хищником..
Архитектор Лев Львович Берберов и его семья - жена Нина и двое детей, - любили животных. Они жили в Баку, и своей квартире площадью 100 квадратных метров держали и выхаживали многих животных, - собак, кошек, и даже ежей, змей и енотов. Однажды Нина Берберова с дочкой во время прогулки по зоопарку увидели больного львенка, брошенного матерью. С разрешения директора зоопарка семья принесла львенка домой, и назвала его Кинг.
В итоге лев стал любимым домашним питомцем семьи, а также получил известность. О нем писали советские и зарубежные СМИ, и он даже снялся в нескольких фильмах. Лев Берберов тем временем оставил работу архитектора, и начал вести переговоры с киностудиями в качестве продюсера Кинга. Однако, во время съемок очередного фильма "Невероятные приключения итальянцев в России" в Ленинграде с Кингом случилась печальная история.
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На период съемок семью Берберовых разместили на территории закрытой школы, и однажды рядом проходил студент Валентин Марков со своей собакой. Собака забежала на территорию школы, где ее сразу заметил лев. Студент, перепрыгнув через забор, побежал за собакой, но лев неожиданно переключил внимание на него. На съемках Кинга как раз тренировали догнать убегающего человека, повалить его и стоять сверху, пока не отзовут - так он и сделал, правда, лапами нанес парню травмы.
На крики студента сбежались прохожие, среди которых был милиционер. Тот несколько раз выстрелил в льва, после чего тот скончался. Парень при этом выжил, но потерял много крови и получил шок первой степени - а того милиционера чуть не наказали по инициативе Берберова. Семья тяжело переживала утрату льва, и позже, в 1975 году, группа сочувствующих подарила им второго львенка, которого они назвали Кинг II.
Лев Берберов умер от сердечного приступа в 1978 году. Потеряв мужа, Нина Берберова столкнулась с финансовыми трудностями, в том числе с содержанием льва. 24 ноября 1980 года, когда она вернулась домой с работы, Кинг вел себя странно. Оказалось, его разозлил пьяный сосед семьи, который поджигал куски пластмассовой расчески и кидал их в льва на лоджию.
Как только Нина вошла в комнату, разозлившийся Кинг напал на нее. 14-летний сын Рома пытался остановить животное, но лев внезапно набросился на мальчика и нанес ему несовместимые с жизнью травмы. Соседи вызвали полицию, и стражи порядка застрелили хищника. После потери сына Нина три месяца провела в больнице - у нее осталась только дочь-школьница. Оправившись от трагедии, Нина вышла замуж во второй раз, за актера Кязима Абдуллаева, и родила двоих детей.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А убивший Кинга милиционер, Александр Гуров. Генерал-лейтенант,депутат, и очень уважаемый человек. И по моему мнению,он тогда поступил совершенно правильно!
Инстинкт может проснуться в любое время!
В СССР все было равны... но некоторые - ровнее.