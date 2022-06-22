Соблюдая традицию: компания друзей, которая каждые 5 лет делает один и тот же снимок, вновь встретилась

Каждые пять лет с 1982 года пятеро друзей делают одну и ту же фотографию в одном месте. В 2022 году мужчины вновь встретились.
Пятеро друзей из Калифорнии Джон Уордлоу, Марк Румер-Клири, Даллас Берни, Джон Молони и Джон Диксон вот уже 40 лет делают одно и то же общее фото у озера Копко. Каждые пять лет они садятся в том же порядке, предварительно взяв с собой пустую банку и шляпу, и повторяют снимок. Ни пандемия, ни пережитый одним из мужчин рак не смогли помешать им продолжить традицию и в этом году.
Перед вами все 9 снимков, сделанных калифорнийцами с 1982 по 2022 год, где прямо на наших глазах пятеро молодых людей превращаются в как следует поживших мужчин.
Оригинальное фото 1982 года
Пятеро подростков-выпускников средней школы Санта-Барбары сделали первую фотографию в уже знакомой позе, использовав автоматический таймер камеры. И это стало их традицией!
1987 год
У воссоздания фото есть важные правила: на коленях у Румер-Клири всегда лежит шляпа, Молони держит банку в правой руке, а руки Диксона всегда скрещены.
1992 год
Периодичность воссоединения парней у озера для фото — каждые 5 лет!
1997 год
Знакомимся с героями слева-направо. Джон Уордлоу — кинорежиссер и фотограф, живущий в Бенде, штат Орегон. Марк Румер-Клири — инженер-программист, основавший компанию Occam Networks. Сейчас он вышел на пенсию и живёт в Портленде, штат Орегон.
2002 год
Даллас Берни, ветеран ВВС США, осенью начинает свой 23-й год преподавания в Северной Калифорнии. Джон Молони — фотограф из Нового Орлеана.
2007 год
Наконец, Джон Диксон — единственный, кто всё ещё живет в Санта-Барбаре, где он ведет туристический сайт SantaBarbara.com
2012 год
Когда фотографии друзей стали вирусными, особенную популярность на улицах снискал Румер-Клири с его 201-сантиметровым ростом и особой растительностью на лице. Незнакомцы часто останавливают его, говоря: «Ты выглядишь знакомо, но я не могу вспомнить почему».
2017 год
Между 2017 и 2022 годом Даллас Берни пережил рак, из-за которого друзья боялись, что на их следующем фото появится одно пустое место. Но всё обошлось!
2022 год
С годами стареет и спинка скамейки, на которой сидят друзья.
Мы становимся немного старше, тяжелее. За этой скамейкой находится 9-метровый обрыв. Однажды я боюсь услышать, как она треснет.
Сейчас четверым из друзей по 59 лет, а Румер-Клири 58.
Ну что, ждём следующее фото в 2027 году!
Источник:
АНТИФИШКИ
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Пришел на финиш первым друг,
И мы не знаем, кто сегодня лидер.
Но будет день и будет час,
Однажды кто-нибудь из нас,
Один, оставшись на прямой,
Пойдет, поникнув головой...
Как хорошо, что Ромка это не увидит.