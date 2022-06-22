Соблюдая традицию: компания друзей, которая каждые 5 лет делает один и тот же снимок, вновь встретилась

Пятеро друзей из Калифорнии Джон Уордлоу, Марк Румер-Клири, Даллас Берни, Джон Молони и Джон Диксон вот уже 40 лет делают одно и то же общее фото у озера Копко. Каждые пять лет они садятся в том же порядке, предварительно взяв с собой пустую банку и шляпу, и повторяют снимок. Ни пандемия, ни пережитый одним из мужчин рак не смогли помешать им продолжить традицию и в этом году.

Перед вами все 9 снимков, сделанных калифорнийцами с 1982 по 2022 год, где прямо на наших глазах пятеро молодых людей превращаются в как следует поживших мужчин.





Оригинальное фото 1982 года





