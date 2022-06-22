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Соблюдая традицию: компания друзей, которая каждые 5 лет делает один и тот же снимок, вновь встретилась

Соблюдая традицию: компания друзей, которая каждые 5 лет делает один и тот же снимок, вновь встретилась

Автор:
22 июня 2022 08:13
Сообщество : ФотоМир
Метки: Жизнь   до и после   дружба   друзья   люди   тогда и сейчас   традиция   фото   
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Каждые пять лет с 1982 года пятеро друзей делают одну и ту же фотографию в одном месте. В 2022 году мужчины вновь встретились.

Пятеро друзей из Калифорнии Джон Уордлоу, Марк Румер-Клири, Даллас Берни, Джон Молони и Джон Диксон вот уже 40 лет делают одно и то же общее фото у озера Копко. Каждые пять лет они садятся в том же порядке, предварительно взяв с собой пустую банку и шляпу, и повторяют снимок. Ни пандемия, ни пережитый одним из мужчин рак не смогли помешать им продолжить традицию и в этом году.

Перед вами все 9 снимков, сделанных калифорнийцами с 1982 по 2022 год, где прямо на наших глазах пятеро молодых людей превращаются в как следует поживших мужчин.


Оригинальное фото 1982 года



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Пятеро подростков-выпускников средней школы Санта-Барбары сделали первую фотографию в уже знакомой позе, использовав автоматический таймер камеры. И это стало их традицией!


1987 год


У воссоздания фото есть важные правила: на коленях у Румер-Клири всегда лежит шляпа, Молони держит банку в правой руке, а руки Диксона всегда скрещены.


1992 год


Периодичность воссоединения парней у озера для фото — каждые 5 лет!


1997 год


Знакомимся с героями слева-направо. Джон Уордлоу — кинорежиссер и фотограф, живущий в Бенде, штат Орегон. Марк Румер-Клири — инженер-программист, основавший компанию Occam Networks. Сейчас он вышел на пенсию и живёт в Портленде, штат Орегон.


2002 год


Даллас Берни, ветеран ВВС США, осенью начинает свой 23-й год преподавания в Северной Калифорнии. Джон Молони — фотограф из Нового Орлеана.


2007 год


Наконец, Джон Диксон — единственный, кто всё ещё живет в Санта-Барбаре, где он ведет туристический сайт SantaBarbara.com


2012 год


Когда фотографии друзей стали вирусными, особенную популярность на улицах снискал Румер-Клири с его 201-сантиметровым ростом и особой растительностью на лице. Незнакомцы часто останавливают его, говоря: «Ты выглядишь знакомо, но я не могу вспомнить почему».


2017 год


Между 2017 и 2022 годом Даллас Берни пережил рак, из-за которого друзья боялись, что на их следующем фото появится одно пустое место. Но всё обошлось!


2022 год


С годами стареет и спинка скамейки, на которой сидят друзья.

Мы становимся немного старше, тяжелее. За этой скамейкой находится 9-метровый обрыв. Однажды я боюсь услышать, как она треснет.


Сейчас четверым из друзей по 59 лет, а Румер-Клири 58.

Ну что, ждём следующее фото в 2027 году!

Источник:

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Метки: Жизнь   до и после   дружба   друзья   люди   тогда и сейчас   традиция   фото   
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Maddy8 59 минут назад
В итоге останется только один.
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10k
Олегbl4 14 минут назад
Мы вышли на последний круг,
Пришел на финиш первым друг,
И мы не знаем, кто сегодня лидер.
Но будет день и будет час,
Однажды кто-нибудь из нас,
Один, оставшись на прямой,
Пойдет, поникнув головой...
Как хорошо, что Ромка это не увидит.
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Мистер Фикс Полчаса назад
Главное, чтобы это была настоящая дружба, а не фотопоказуха
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Сидор Матрасыч Кадыков 43 минуты назад
Здоооорово!
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Krasava

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