Раньше канон не читали, а пели и каждую песнь канона пел или левый, или правый хор. А ту самую катавасию пели два хора одновременно, сходясь в середине церкви. Это было сложно, петь на ходу, да ещё и на разные голоса.

Слово приняло новый смысл скорее всего потому, что когда два хора соединялись, то из-за этого частенько случалась неразбериха.