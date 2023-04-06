У слова, которым мы называем беспорядок и всяческую бессмысленную суматоху, очень неожиданная история происхождения.
Его взяли из греческого языка, где существовал церковный термин katabasion. Изначально оно обозначало сбор двух хоров, размещающихся на клиросах в середине церкви, для общего пения.
Клирос - это возвышенность по обеим сторонам алтаря, где обычно стоят церковные певчие.
Раньше канон не читали, а пели и каждую песнь канона пел или левый, или правый хор. А ту самую катавасию пели два хора одновременно, сходясь в середине церкви. Это было сложно, петь на ходу, да ещё и на разные голоса.
Слово приняло новый смысл скорее всего потому, что когда два хора соединялись, то из-за этого частенько случалась неразбериха.
В народ слово ушло благодаря московским семинаристам, которые на репетициях постоянно сбивались и устраивали беспорядок на сложном манёвре, когда хорам нужно было на высокой ноте спуститься со ступеней и сойтись, совершив довольно сложную манипуляцию.
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Катавасией принято называть неразбериху, сумятицу, некий бардак, который, думается, навел некий "Кот Васька", в честь которого и получило понятие свое имя. Но не было здесь Васьки, не было вовсе...