Почему куролесица не катавасия

Катавасией принято называть неразбериху, сумятицу, некий бардак, который, думается, навел некий "Кот Васька", в честь которого и получило понятие свое имя. Но не было здесь Васьки, не было вовсе никакого кота.
Означает оно песнопение, которое поется в конце каждой песни в канонах. Слово древнее, греческое. Означает "схождение вниз". Во время пения катавасии в храме, певчие спускаются с двух клиросов и объединяются для совместного исполнения. Профессионалам это не сложно.
Но вот представьте, в семинарии, когда ребята только учатся петь. Нужно держать стройное пение в своей группе, да еще и влиться в органичное многоголосие с другой группой. С непривычки получается такая "катавасия", что тут и кота Ваську мартовского вспомнить можно было видимо. Вот семинаристы и вынесли за стены своих учебных заведений понятие катавасии, как синоним неразберихи и бардака.
С куролесицей дело обстоит куда проще. Здесь нет ни кур, ни леса, как некоторые думают. Приезжали раньше часто греческие священники в русские храмы. Да и без них, на архиерейских службах и сегодня звучит помимо привычного нам церковнославянского языка целые фразы на греческом. Одна из них: "Кирие, элейсон!" означает "Господи, помилуй!". А опять же непривычному уху звучит как непонятная "куролесица". "Что за куролесица?" - спросил кто-то много веков назад у товарища. Тому стало смешно, и фраза разошлась, став синонимом тому, что происходит что-то непонятное.
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