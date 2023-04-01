Почему куролесица не катавасия

Означает оно песнопение, которое поется в конце каждой песни в канонах. Слово древнее, греческое. Означает "схождение вниз". Во время пения катавасии в храме, певчие спускаются с двух клиросов и объединяются для совместного исполнения. Профессионалам это не сложно.



Но вот представьте, в семинарии, когда ребята только учатся петь. Нужно держать стройное пение в своей группе, да еще и влиться в органичное многоголосие с другой группой. С непривычки получается такая "катавасия", что тут и кота Ваську мартовского вспомнить можно было видимо. Вот семинаристы и вынесли за стены своих учебных заведений понятие катавасии, как синоним неразберихи и бардака.