Почему куролесица не катавасия

FISHKINET
14 фильмов последних лет, которые должны были стать хитами, но провалились в прокате 14 фильмов последних лет, которые должны были стать хитами, но... &nbsp;Администрация Лондонской галереи решила убрать картину Яна ван Эйка, мерещится им на ней всякое  Администрация Лондонской галереи решила убрать картину Яна... В Петербурге трое мужчин избили многодетного отца из-за парковки и поплатились В Петербурге трое мужчин избили многодетного отца из-за парковки и... Фотоприколы и&nbsp;прикольные картинки Фотоприколы и прикольные картинки Камеди Клаб Камеди Клаб Ещё один российский игрок НХЛ отказался надевать свитер в поддержку ЛГБТ Ещё один российский игрок НХЛ отказался надевать свитер в... Гордость садовода: 30 добрых и забавных фото от любителей копать грядки Гордость садовода: 30 добрых и забавных фото от любителей копать... Кошка резко начала угасать на глазах, и хозяева отказались от неё Кошка резко начала угасать на глазах, и хозяева отказались от неё Алкопост на&nbsp;вечер этой пятницы Алкопост на вечер этой пятницы Бородатый мужчина побил женский рекорд по тяжёлой атлетике, установленный трансгендером Бородатый мужчина побил женский рекорд по тяжёлой атлетике,... 15 жутких научных фактов, которые действительно пугают 15 жутких научных фактов, которые действительно пугают Просто гифки, всякие и&nbsp;разные Просто гифки, всякие и разные Как диктаторские амбиции и жажда власти привели Парагвай к катастрофе Как диктаторские амбиции и жажда власти привели Парагвай к катастрофе «На гребне волны»: 13 любопытных фактов о том, как создавался культовый фильм 90-х «На гребне волны»: 13 любопытных фактов о том, как создавался... На США за сутки обрушились 40 торнадо На США за сутки обрушились 40 торнадо Как забор победил полицейского Как забор победил полицейского "Свобода!": из корейского зоопарка сбежала зебра "Свобода!": из корейского зоопарка сбежала зебра Тебе что, есть нечего? Давай я тебе в магазине куплю еду Тебе что, есть нечего? Давай я тебе в магазине куплю еду
Почему куролесица не катавасия

Почему куролесица не катавасия

Автор:
01 апреля 2023 09:40
Метки: катавасия   куролесица   русский язык   
302
3

Катавасией принято называть неразбериху, сумятицу, некий бардак, который, думается, навел некий "Кот Васька", в честь которого и получило понятие свое имя. Но не было здесь Васьки, не было вовсе никакого кота.

Означает оно песнопение, которое поется в конце каждой песни в канонах. Слово древнее, греческое. Означает "схождение вниз". Во время пения катавасии в храме, певчие спускаются с двух клиросов и объединяются для совместного исполнения. Профессионалам это не сложно.

Но вот представьте, в семинарии, когда ребята только учатся петь. Нужно держать стройное пение в своей группе, да еще и влиться в органичное многоголосие с другой группой. С непривычки получается такая "катавасия", что тут и кота Ваську мартовского вспомнить можно было видимо. Вот семинаристы и вынесли за стены своих учебных заведений понятие катавасии, как синоним неразберихи и бардака.


С куролесицей дело обстоит куда проще. Здесь нет ни кур, ни леса, как некоторые думают. Приезжали раньше часто греческие священники в русские храмы. Да и без них, на архиерейских службах и сегодня звучит помимо привычного нам церковнославянского языка целые фразы на греческом. Одна из них: "Кирие, элейсон!" означает "Господи, помилуй!". А опять же непривычному уху звучит как непонятная "куролесица". "Что за куролесица?" - спросил кто-то много веков назад у товарища. Тому стало смешно, и фраза разошлась, став синонимом тому, что происходит что-то непонятное.





Источник:

Ссылки по теме:
Метки: катавасия   куролесица   русский язык   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Иван Кемеров

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

2024570



Другие посты автора
Популярное
Сын экс-начальника полиции Краснодара устроил очередную смертельную аварию
Сын экс-начальника полиции Краснодара устроил очередную смертельную аварию
МТС и его яйцо: реакция соцсетей на ребрендинг
МТС и его яйцо: реакция соцсетей на ребрендинг
Набирающие популярность
В новой Hyundai Sonata появился сканер отпечатков пальцев
В новой Hyundai Sonata появился сканер отпечатков пальцев
Почему в Японии лучше не заходить в лифт первым
Почему в Японии лучше не заходить в лифт первым
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
О пользе физики

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#автомобили#новости#история#люди#Москва#кино#актеры#нападение
#Юмор#животные#автомир#позитив#интересное#авто аварии#аварии#Приколы#девушки#СССР
#факты#машина#Прикол#подборка#дтп#Ynews#картинки#полиция#милота#США
О клевале и елбане: лучшая на сегодня подборка каламубров и лингвошуток О клевале и елбане: лучшая на сегодня подборка каламубров и лингвошуток Февральская подборка лингвошуток и каламубров Февральская подборка лингвошуток и каламубров «Красная армия всех сильней». Любительскому хору из Австралии русская песня строить и жить помогает «Красная армия всех сильней». Любительскому хору из Австралии русская песня строить и жить помогает Почему деньги в России иногда называют "бабло" Почему деньги в России иногда называют "бабло" «Любой правдоруб обязательно ударится своим узким лбом о слово Русь»: в Госдуме приняли закон о защите родного языка от иностранных заимствований «Любой правдоруб обязательно ударится своим узким лбом о слово Русь»: в Госдуме приняли закон о...

На что жалуетесь?

Вернуться