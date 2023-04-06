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Что собой представляет загадочный типун, и как он связан с птицами, болтунами и сквернословами

Что собой представляет загадочный типун, и как он связан с птицами, болтунами и сквернословами

Автор:
06 апреля 2023 13:22
Сообщество : Лига книголюбов
Метки: выражение   интересно   происхождение   речь   словарь   слово   термин   типун тебе на язык   фразеологизм   язык   
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«Типун тебе на язык!» Выражение само невольно всплывает в голове, когда собеседник начинает нести ерунду, откровенную дичь или несусветную чушь.

В общем понимании – это волдырь на языке. Болезненный, наличие которого не позволит собеседнику продолжать засорять вам мозг и отнимать психическое здоровье. Даже медицинское название у этой напасти имеется – глоссит, то есть воспалительный процесс языка, который могут спровоцировать такие факторы как травма или патогенные микроорганизмы.

С помощью выражения наши предки пытались оградить себя от потока сознания,  льющегося изо рта болтливого собеседника.

  • от немецкого «пипс», то есть болячка, болезнь, недуг;
  • от общеславянского «пипоть» или выпуклость, шишка, нарост;
  • от глагола «типать», то есть теребить, пощипывать.

И с последним  значением прослеживается прямая связь. Поскольку типун – это реальная физиологическая особенность некоторых птиц – маленький бугорок, с помощью которого пернатое подхватывает твёрдую пищу и глотает её без риска поранить нежный орган. Штуковина важная, ведь пищеварение у птиц быстрое, и есть им надо часто.

Встречаются и патологические изменения нароста, из-за чего он разрастается, становится болезненным. Птица теряет голос и возможность полноценно питаться

Глоссит у людей развивается по разным причинам: случайная травма, любовь к семечкам, вредные привычки, неправильно установленные пломбы или коронки, недостаточная гигиена полости рта. Поэтому при первых признаках недомогания не стоит тянуть с походом к врачу во избежание осложнений.

Кстати, в словаре Владимира Ивановича Даля имеется любопытный глагол – отипунеть. То есть заразиться типуном.

А вам случалось вслух пожелать типун собеседнику, который достал сплетнями, ложью, клеветой или наглым перевиранием  фактов?

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Метки: выражение   интересно   происхождение   речь   словарь   слово   термин   типун тебе на язык   фразеологизм   язык   
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2  комментария
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Шапкин 17 минут назад
С помощью выражения наши предки пытались оградить себя от потока сознания, льющегося изо рта болтливого собеседника.
Типун тебе Gatsby. На язык.
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♚ Мрачный Жнец ♚ Полчаса назад
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Gatsby

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