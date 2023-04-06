Что собой представляет загадочный типун, и как он связан с птицами, болтунами и сквернословами

В общем понимании – это волдырь на языке. Болезненный, наличие которого не позволит собеседнику продолжать засорять вам мозг и отнимать психическое здоровье. Даже медицинское название у этой напасти имеется – глоссит, то есть воспалительный процесс языка, который могут спровоцировать такие факторы как травма или патогенные микроорганизмы.

С помощью выражения наши предки пытались оградить себя от потока сознания, льющегося изо рта болтливого собеседника.