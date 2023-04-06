Что собой представляет загадочный типун, и как он связан с птицами, болтунами и сквернословами

«Типун тебе на язык!» Выражение само невольно всплывает в голове, когда собеседник начинает нести ерунду, откровенную дичь или несусветную чушь.
В общем понимании – это волдырь на языке. Болезненный, наличие которого не позволит собеседнику продолжать засорять вам мозг и отнимать психическое здоровье. Даже медицинское название у этой напасти имеется – глоссит, то есть воспалительный процесс языка, который могут спровоцировать такие факторы как травма или патогенные микроорганизмы.
С помощью выражения наши предки пытались оградить себя от потока сознания, льющегося изо рта болтливого собеседника.
- от немецкого «пипс», то есть болячка, болезнь, недуг;
- от общеславянского «пипоть» или выпуклость, шишка, нарост;
- от глагола «типать», то есть теребить, пощипывать.
И с последним значением прослеживается прямая связь. Поскольку типун – это реальная физиологическая особенность некоторых птиц – маленький бугорок, с помощью которого пернатое подхватывает твёрдую пищу и глотает её без риска поранить нежный орган. Штуковина важная, ведь пищеварение у птиц быстрое, и есть им надо часто.
Встречаются и патологические изменения нароста, из-за чего он разрастается, становится болезненным. Птица теряет голос и возможность полноценно питаться
Глоссит у людей развивается по разным причинам: случайная травма, любовь к семечкам, вредные привычки, неправильно установленные пломбы или коронки, недостаточная гигиена полости рта. Поэтому при первых признаках недомогания не стоит тянуть с походом к врачу во избежание осложнений.
Кстати, в словаре Владимира Ивановича Даля имеется любопытный глагол – отипунеть. То есть заразиться типуном.
А вам случалось вслух пожелать типун собеседнику, который достал сплетнями, ложью, клеветой или наглым перевиранием фактов?
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Типун тебе Gatsby. На язык.