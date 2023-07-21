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"Подшофе": что дословно означает сие слово и откуда оно вообще взялось?

"Подшофе": что дословно означает сие слово и откуда оно вообще взялось?

Автор:
21 июля 2023 08:44
Сообщество : Факты
Метки: Подшофе   выражение   значение   интересно   познавательно   слово   
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На самом деле, словечко сие зародилось еще в начале XIX-го столетия - в пору крайне модного тогда среди российского дворянского класса русско-французского двуязычия. И изначально звучало как "шофе".

Очень часто "шофе" выводят прямо от французского chauffer (топить). Откуда же и наш потом шофер (chauffeur - истопник, кочегар) пошел - первые транспортные двигатели на угле работали. То бишь, "шофе" - "натопленный, заведенный"

Но сие есть больше заблуждение. На самом деле, слово "шофе" идет от другого, чуть более тонкого французского échauffé (эшофе) - буквально "возбужденный, разгоряченный". Ну а наши аристократы по аналогии с "подвыпившим" уже добавили сюда русскую приставку "под". Получилось то самое "подшофе" - подразгоряченный. То бишь, под хмельком, навеселе...

Во самом французском, отмечу, слово "эшофе" с предлогом под (sous) никогда не употребляется. Как не употребляется и в значении "подвыпивший, хмельной". Французы так скорее скажут о крайне нервном типе, что в ожидании момента X буквально не знает куда себя деть.

Любопытно, что истинное французское происхождение этого слова крепко уже забыто. Потому с верным написанием возникают проблемы. И как только не изголяются над сим словечком наши люди - пиушт и "под шефе", и "под шафе".

От словечка "подшофе", согласитесь, здорово так веет добротой и ламповостью. Говоря "он - подшофе", дворяне имели в виду мило принявшего на грудь сотоварища, что готов какую-нибудь добрую штуку отчебучить. Например, ляпнуть что-нибудь этакое старшему по званию офицеру. Или там незнакомую мадмазель за грудь жмякнуть. Но совершенно безвредно.

Кстати, популяризатором или вообще создателем словечка сего считается живший в начале XIX-го столетия гусар Раевский, что как записал знаменитый князь Вяземский, часто сам бывал «подшофе». И во хмелю сыпал сим красивым оборотом направо да налево.

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Метки: Подшофе   выражение   значение   интересно   познавательно   слово   
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