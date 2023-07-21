"Подшофе": что дословно означает сие слово и откуда оно вообще взялось?

Очень часто "шофе" выводят прямо от французского chauffer (топить). Откуда же и наш потом шофер (chauffeur - истопник, кочегар) пошел - первые транспортные двигатели на угле работали. То бишь, "шофе" - "натопленный, заведенный"

Но сие есть больше заблуждение. На самом деле, слово "шофе" идет от другого, чуть более тонкого французского échauffé (эшофе) - буквально "возбужденный, разгоряченный". Ну а наши аристократы по аналогии с "подвыпившим" уже добавили сюда русскую приставку "под". Получилось то самое "подшофе" - подразгоряченный. То бишь, под хмельком, навеселе...