Кого в советские годы называли барчуками

Слово позабыто, а подобные люди, к сожалению, остались.
- Дедушка, меня Вовкина бабушка похвалила! Назвала барчуком! – с порога радостно сообщил шестилетний внук.
- За что она тебя похвалила? – спросил я
- Мама завязывала мне шнурки на кроссовках, а я играл с машинкой. А она и говорит: «Ты, Костик как настоящий барчук!» - гордо заявил внук.
- Какая же это похвала? Барчуками называли избалованных и ленивых детей, за которых все делали родители.
Я задумался, вспоминая «барчуков советской эпохи».
Было такое явление в советской стране, да и сейчас имеет место, правда, называется иначе: трутень, мажор, иждивенец.
Чаще всего барчуки водились в семьях с одним ребенком и кучей родственников.
Вся эта орава взрослых набрасывалась на несчастного малыша, лишая его самостоятельности. Единственное, что разрешалось ребенку делать самостоятельно так это глотать и, пардон, справлять нужду.
Все желания исполнялись по первому требованию. И в результате получался этакий великовозрастный оболтус, которому даже чего-то желать было лень.
Конечно, когда в семье появляется ребенок – это большое счастье. Родственники наперегонки стремятся ублажить младенца: накормить вкусненьким с ложечки, нарядить покрасивее, накупить побольше игрушек.
Моя коллега, надменная, избалованная особа, с гордостью рассказывала, как ее собирали в детский сад. Мама ныряла под одеяла и переодевала ее в платье, бабушка дышала в носочки, чтобы ножки не озябли. Папина миссия заключалась в зашнуровывании ботиночек и застегивании шубки.
Вот так из милых карапузиков вырастают законченные трутни и эгоисты. Они спокойно паразитируют на собственных родителях и искренне недоумевают, почему те гонят их на работу.
В своей слепой любви родители не замечают, как вырастили иждивенца, который не хочет ни учиться, ни работать. Все время требует денег на модную одежду, рестораны и развлечения. И, уже немолодые, родители подыскивают дополнительные источники дохода.
Однокурсница моей жены – первая модница на курсе, щеголяла в фирменных вещах. Я был удивлен, когда узнал, что ее родители обычные рабочие на заводе. Чтобы исполнить дочкины «хотелки» они постоянно искали дополнительный заработок: отец-токарь калымил, выполняя частные заказы, мать – выращивала на огороде овощи и продавала их на рынке.
Дочь стеснялась родителей, потому что они рядом с ней выглядели бедными родственниками в старой, не модной одежде.
Не случайно говорят, что благими намерениями выстлана дорога в ад. Многочисленные родственники задаривают дитятю подарками. Каждое движение ребенка расценивается как гениальное.
И вот с раздутой до небес уникальностью ребенок попадает во внешнюю среду. Оказывается, вокруг него такие же дети-вундеркинды, и никто не умиляется его гениальности.
У моей племянницы первым сыном родственники вот так же восхищались, убеждая всех в его одаренности. Мальчик вырос, пошел в школу. Тут и начались проблемы. Он всегда хотел быть на виду, чтобы говорил только он, играли только в его игры.
Он мог во время урока встать и запеть гимн России (дома ему за это аплодировали стоя). Все его проделки вылились в то, что ребята из класса объявили ему бойкот.
Чем закончится эта история – неизвестно. Родители искренне считают, что они все делают правильно, воспитывая в сыне личность.
Знакомая ситуация, когда, жалея несчастного ученика родственники делают за него уроки.
Привлекаются все мало-мальски грамотные члены семьи. Мама с бабушкой что-то клеят и красят, папа с дедушкой – решают задачки. И только «смертельно уставшее дитя» спокойненько играет со щенком.
В будущем из мальчика вырастит эгоист, не способный нести ответственность и решать житейские проблемы.
Барчуками не рождаются – это рукотворный продукт воспитания любящих родителей. Навряд ли таким воспитанием родители обеспечат себе спокойную старость в любви и заботе.
Сколько нужно дать любви ребенку, чтобы не получить этакого барчука?
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- С какой целью американские индейцы загибали стволы у деревьев на протяжении многих веков?
- «Шиш тебе!»: что это означает на самом деле
- Почему сидения Ан-2 напоминают раковины с отверстиями
- Откуда пошло выражение: «явился не запылился»?
- Пройти красной нитью: откуда взялось выражение
Русофобы!