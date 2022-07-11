Кого в советские годы называли барчуками

Не случайно говорят, что благими намерениями выстлана дорога в ад. Многочисленные родственники задаривают дитятю подарками. Каждое движение ребенка расценивается как гениальное.

И вот с раздутой до небес уникальностью ребенок попадает во внешнюю среду. Оказывается, вокруг него такие же дети-вундеркинды, и никто не умиляется его гениальности.

У моей племянницы первым сыном родственники вот так же восхищались, убеждая всех в его одаренности. Мальчик вырос, пошел в школу. Тут и начались проблемы. Он всегда хотел быть на виду, чтобы говорил только он, играли только в его игры.

Он мог во время урока встать и запеть гимн России (дома ему за это аплодировали стоя). Все его проделки вылились в то, что ребята из класса объявили ему бойкот.

Чем закончится эта история – неизвестно. Родители искренне считают, что они все делают правильно, воспитывая в сыне личность.