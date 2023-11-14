FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории 6067 постов • 1282 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Истории
«Собака – лучший друг человека»: обстоятельства появления этой фразы

«Собака – лучший друг человека»: обстоятельства появления этой фразы

Автор:
14 ноября 2023 12:17
Сообщество : Истории
Метки: Джордж Грэм Вест   Старый Барабан   борзая   выражение   друг   история   речь   собака   фраза   фразеологизм   
908
6

Эту фразу мы используем часто. И вполне заслуженно, ведь для людей собаки – часть жизни. А для собак люди – это вся жизнь.

Считается, что впервые выражение использовал прусский король Фридрих в 1789 году, обратившись к любимой собаке – итальянской борзой. Прошло несколько десятилетий, прежде чем фразеологизм попал за океан. Но это произошло. И его популяризации поспособствовал один талантливый человек и одна трогательная история.

×
×

Жил-был в 1869 году пёс. Породы гончая, по кличке Старый Барабан. Как-то он пробрался на соседний двор. Сосед фермера Чарльза Бердена – хозяина Барабана не стерпел такого нахальства и пристрелил чужака.

Леонидас Хорнсби сначала отрицал свою причастность к исчезновению любимца Бердена. Но бездыханное тело собаки в его дворе более чем  красноречиво подтверждало обратное. И возмущённый Берден обратился в суд. Хорнсби решил защищаться и нанял лучших адвокатов. Дело тянулось долго и дошло до Верховного  суда.

Во время заседания талантливый юрист Джордж Грэм Вест, представлявший интересы Бердена, произнёс очень трогательную речь. Адвокат перед началом пообещал, что дело выиграет. Или в обратном случае принесёт извинения каждой собаке в штате Миссури.

За разбирательством в течение восьми месяцев с замиранием дыхания следила практически вся страна. Перевес был на стороне Хорнсби, ведь он имел право защитить свою собственность от вторжения. Так было до тех пор, пока Вест не произнёс свою речь, которая вошла в историю под названием «Ода собаке».

Эта интерпретация (есть и другие) использована в фильме «Дело старины Драма» 2000 года, который был снят по реальным событиям:

Юрист сдержал слово и выиграл дело. На лужайке у здания суда в Уорренсбурге установили статую, посвятив её Старому Барабану. На постаменте высечена та самая речь. А защитник пса стал известен во всей стране и неоднократно избирался в Сенат. Речь, прославившая Веста, остаётся одним из лучших произведений ораторского искусства в юриспруденции. И, самое главное, это правда.

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: Джордж Грэм Вест   Старый Барабан   борзая   выражение   друг   история   речь   собака   фраза   фразеологизм   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
22k
сеньор Леонсио 53 минуты назад
Собака друг человека, в тех случаях когда он помимо её ещё и с умом дружит!
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
168
Феличита 20 минут назад
право собственности против розовых соплей не устояло )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
64k
doker Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Борис Карабанов Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Владимир Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

99372



Другие посты автора
Популярное в сообществах
20 искренних пёселей, которые души не чают в своём человеке
20 искренних пёселей, которые души не чают в своём человеке
"Уступите место, вам что, жалко?": как наглые пассажиры давят на остальных
"Уступите место, вам что, жалко?": как наглые пассажиры давят на остальных
Набирающие популярность в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 10 ноября
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 10 ноября
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Исторические личности с гаджетами в руках: это стоит того, чтобы посмотреть
Исторические личности с гаджетами в руках: это стоит того, чтобы посмотреть
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Каждое утро

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#машина#люди#аварии#собака#фильм#полиция#Автовсячина#мигранты
#животные#в мире#интересно#Юмор#авто аварии#кино#дети#криминал#подборка#США
#автомобили#интересное#ДТП#история#Прикол#факты#позитив#СССР#девушки#Россия
Панковская карта для тех, кто идет против системы Панковская карта для тех, кто идет против системы Эксцентричный аристократ и его необычные обеды Эксцентричный аристократ и его необычные обеды Кто такой загадочный Кондратий, который пытается всех приобнять? Кто такой загадочный Кондратий, который пытается всех приобнять? Что собой представляет загадочный типун, и как он связан с птицами, болтунами и сквернословами Что собой представляет загадочный типун, и как он связан с птицами, болтунами и сквернословами Кто стал автором волшебного ёлочного заклинания? Кто стал автором волшебного ёлочного заклинания? Диомедов обмен: что значит это выражение и какие события предшествовали его появлению Диомедов обмен: что значит это выражение и какие события предшествовали его появлению

На что жалуетесь?

Вернуться