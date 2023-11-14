«Собака – лучший друг человека»: обстоятельства появления этой фразы

Эту фразу мы используем часто. И вполне заслуженно, ведь для людей собаки – часть жизни. А для собак люди – это вся жизнь.
Считается, что впервые выражение использовал прусский король Фридрих в 1789 году, обратившись к любимой собаке – итальянской борзой. Прошло несколько десятилетий, прежде чем фразеологизм попал за океан. Но это произошло. И его популяризации поспособствовал один талантливый человек и одна трогательная история.
Жил-был в 1869 году пёс. Породы гончая, по кличке Старый Барабан. Как-то он пробрался на соседний двор. Сосед фермера Чарльза Бердена – хозяина Барабана не стерпел такого нахальства и пристрелил чужака.
Леонидас Хорнсби сначала отрицал свою причастность к исчезновению любимца Бердена. Но бездыханное тело собаки в его дворе более чем красноречиво подтверждало обратное. И возмущённый Берден обратился в суд. Хорнсби решил защищаться и нанял лучших адвокатов. Дело тянулось долго и дошло до Верховного суда.
Во время заседания талантливый юрист Джордж Грэм Вест, представлявший интересы Бердена, произнёс очень трогательную речь. Адвокат перед началом пообещал, что дело выиграет. Или в обратном случае принесёт извинения каждой собаке в штате Миссури.
За разбирательством в течение восьми месяцев с замиранием дыхания следила практически вся страна. Перевес был на стороне Хорнсби, ведь он имел право защитить свою собственность от вторжения. Так было до тех пор, пока Вест не произнёс свою речь, которая вошла в историю под названием «Ода собаке».
Эта интерпретация (есть и другие) использована в фильме «Дело старины Драма» 2000 года, который был снят по реальным событиям:
Юрист сдержал слово и выиграл дело. На лужайке у здания суда в Уорренсбурге установили статую, посвятив её Старому Барабану. На постаменте высечена та самая речь. А защитник пса стал известен во всей стране и неоднократно избирался в Сенат. Речь, прославившая Веста, остаётся одним из лучших произведений ораторского искусства в юриспруденции. И, самое главное, это правда.
Источник:
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