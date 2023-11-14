«Собака – лучший друг человека»: обстоятельства появления этой фразы

Во время заседания талантливый юрист Джордж Грэм Вест, представлявший интересы Бердена, произнёс очень трогательную речь. Адвокат перед началом пообещал, что дело выиграет. Или в обратном случае принесёт извинения каждой собаке в штате Миссури.

За разбирательством в течение восьми месяцев с замиранием дыхания следила практически вся страна. Перевес был на стороне Хорнсби, ведь он имел право защитить свою собственность от вторжения. Так было до тех пор, пока Вест не произнёс свою речь, которая вошла в историю под названием «Ода собаке».

Эта интерпретация (есть и другие) использована в фильме «Дело старины Драма» 2000 года, который был снят по реальным событиям: