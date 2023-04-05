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"У неё щетина и второй подбородок!": как популярная блогерша выглядит без макияжа

"У неё щетина и второй подбородок!": как популярная блогерша выглядит без макияжа

Автор:
05 апреля 2023 11:43
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: jordynlyne   блогер   джордин лин   инфлюенсер   макияж   мастер перевоплощений   шоу бизнес   
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В соцсетях подписчики называют её королевой трансформации, и ведь девушке реально удаётся преобразиться на все 100%. Без макияжа её трудно узнать!

Джордин Лин из Британии всего 23 года, но она уже покорила интернет своими преображениями.

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Сначала может показаться, что она - обычная блогерша, которая красиво фотографируется в разных местах, однако её фишка в другом.

Джордин по праву можно называть королевой перевоплощений. В роликах она показывает процесс накладывания макияжа, который делает из неё совершенно другого человека.

Мало того, что выглядит с помощью массы тональных средств она иначе, так девушка ещё и без стеснения публикует кадры себя естественной.

Пользователи сразу заметили, что у неё морщины, прыщи и даже щетина на подбородке. Всё это обычно виртуозно скрывается макияжем.

Кто-то в комментариях начал писать гадости о внешности девушки, когда она опубликовала первый ролик, другие восхищаются её смелостью.

Талант к перевоплощению трудно не отметить.

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Метки: jordynlyne   блогер   джордин лин   инфлюенсер   макияж   мастер перевоплощений   шоу бизнес   
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39  комментариев
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1k
Антон 2 часа назад
Мля нет слов.
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29k
Григорий 19 минут назад
– Почему вы не допускаете наших штангисток?
– У них повышенный уровень тестостерона, видите какая щетина?
– Где?
– Да вот же, прямо на яйцах.
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19k
anpetrof Полчаса назад
Да уж, не повезло ей с вывеской. Будем надеяться, что она не транс, а то была бы ещё больна на всю голову. По человечески, я ей сочувствую.
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913
idhr Полчаса назад
так это тупо пи******рас что ли, или что??!?
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−15
Viktor Simonov Полчаса назад
А что ни так? Все бабы, как смоют боевую раскраску не намного лучше выглядят.
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16k
Alex 38 минут назад
Промыть надо.....
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6k
Leo Sun 39 минут назад
Транс, что ли?..
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8k
Влад 43 минуты назад
восхищаются смелостью? это так называется? буду знать.
то есть если кто то обосрался(ну бывает) а потом этим же дерьмом измазался специально
и всем показывает-мол вот я обосрался, вот моё дерьмо на мне и мне не стыдно-это значит признак смелости.
ну ок чё.
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15k
Alex 49 минут назад
Чудовище бл@... Хоть так хоть этак. Но страшно не это. Страшно что у этого угробища есть подписчики и это кому то интересно.
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44k
Aleksandr 54 минуты назад
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88k
Феофан 59 минут назад
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79k
7guest 59 минут назад
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45k
Соломей Час назад
её фишка...
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22k
homerchik Час назад
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1k
JulZh Час назад
а она точно Она??
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Ivan Час назад
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3k
OLDer Час назад
Мисс Пигги
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3k
дед Сергей Час назад
Это мужик?
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191
Просто Волшебник дед Сергей Час назад
Это пи…ц!
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1k
Просто прохожий 2 часа назад
Это кто назвал её "девушкой"???
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6k
hhwost 2 часа назад
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18
Алексей 2 часа назад
аааааа удоли
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