"У неё щетина и второй подбородок!": как популярная блогерша выглядит без макияжа

В соцсетях подписчики называют её королевой трансформации, и ведь девушке реально удаётся преобразиться на все 100%. Без макияжа её трудно узнать!
Джордин Лин из Британии всего 23 года, но она уже покорила интернет своими преображениями.
Сначала может показаться, что она - обычная блогерша, которая красиво фотографируется в разных местах, однако её фишка в другом.
Джордин по праву можно называть королевой перевоплощений. В роликах она показывает процесс накладывания макияжа, который делает из неё совершенно другого человека.
Мало того, что выглядит с помощью массы тональных средств она иначе, так девушка ещё и без стеснения публикует кадры себя естественной.
Пользователи сразу заметили, что у неё морщины, прыщи и даже щетина на подбородке. Всё это обычно виртуозно скрывается макияжем.
Кто-то в комментариях начал писать гадости о внешности девушки, когда она опубликовала первый ролик, другие восхищаются её смелостью.
Талант к перевоплощению трудно не отметить.
Источник:
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– У них повышенный уровень тестостерона, видите какая щетина?
– Где?
– Да вот же, прямо на яйцах.
то есть если кто то обосрался(ну бывает) а потом этим же дерьмом измазался специально
и всем показывает-мол вот я обосрался, вот моё дерьмо на мне и мне не стыдно-это значит признак смелости.
ну ок чё.