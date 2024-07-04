Роботы в Южной Корее

В Сеуле публике был представлен весьма амбициозный проект под названием «EveR» - серия андроидов женского пола, разработкой которого занимались ученые Корейского передового института науки и технологий во главе с Бэком Мун Хонгом.
Название «EveR» происходит от библейского имени «Eva» и буквы «R», как «робот». Южнокорейский андроид являлся прямым конкурентом проекта «Actroid», разработанный компанией «Kokoro Dreams» и Университетом Осаки (Япония).
Первым экземпляром, созданным южнокорейскими учеными всего за год, стала модель «EveR-1», на выпуск которой было потрачено порядка 300 миллионов вон (321 000 долларов США) бюджетных средств.
Представляя свое новое детище публике, ученые заявили, что для создания лица андроида они «скрестили» внешность двух известных корейских актрис, имена которых так и остались загадкой. Андроид «EveR-1» весил 50 килограммов при росте 160 сантиметров, что в целом соответствует параметрам среднестатистической девушки.
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Также ученые рассказали, что «EveR-1» умеет имитировать человеческие эмоции, такие как радость, грусть, гнев и удивление гораздо естественнее, чем его японский конкурент, который использует для определенных движений гидравлическую систему.
Более совершенный «EveR-1» был оснащен в общей сложности 35 миниатюрными моторами, расположенными по всей верхней части тела, что позволяло андроиду двигать головой, руками и даже шевелить губами синхронно с речью. Кожа на лице и руках андроида была выполнена из синтетического, гибкого силиконового материала, который на ощупь практически ничем не отличался от человеческой кожи.
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Андроид «EveR-1» распознавал 400 корейских и английских слов, что позволяло ему отвечать на вопросы как устно, так и с помощью мимики. Так, например, «EveR-1» высказывал пользователю свое недовольство, если тот его толкнул. Кроме того, в глазах андроида были установлены специальные датчики, позволяющие ему следить за людьми взглядом, не поворачивая головы.
Проект «EveR-1» был принят южнокорейский публикой на ура, однако это была лишь так называемая «проба пера», и через пару лет все те же ученые Корейского передового института науки и технологий выкатили новую версию - «EveR-2», позже переименованную в «EveR-2 Muse».
В отличие от «EveR-1», «Муза» могла похвастаться улучшенным зрением и способностью более точно выражать эмоции. Да и спектр этих самых эмоций значительно расширился, и помимо привычных радости и грусти, «EveR-2» мог выразить страх, отвращение и даже скуку.
Также андроид мог продемонстрировать более 100 жестов. А на открытии конференции Robot World в Сеуле «EveR-2» даже исполнил корейскую балладу «I Will Close My Eyes for You».
Рост андроида составил 170 см, вес - 60 кг, а его покрытое уникальной силиконовой кожей лицо получило невероятную подвижность, и все благодаря 29 двигателям и десяткам суставов, обеспечивающих андроиду практически полную свободы в выражении своих эмоций.
Также «EveR-2» получил улучшенную систему распознавания речи, синтез голоса и технологию выражения жестов, что позволило андроиду осуществлять более сложную коммуникацию во время взаимодействия с людьми.
ПЗС-камеры, которые были установлены в «EveR-1» модернизировали до широкополосных малых ПЗС-камер (90 градусов) для наилучшего обзора. Кроме того, если в «EveR-1» синтетическая гибкая силиконовая «кожа» была лишь на лице и руках андроида, то в «EveR-2» мягкой искусственной кожей покрыли все его тело.
Ну а далее был «EveR-3» с модульной конструкцией и 64 степенями свободы, включая 33 в голове (30 в лице и 3 в шее) и 5 в нижней части тела (3 в ногах и 2 в нижнем колесе).
Он также был представлен на выставке RoboWorld в Сеуле. Некоторые выражения лица андроида стали более узнаваемы, чем у его предшественников, причем самый высокий уровень правильного распознавания был среди женщин-участниц в возрасте 20-40 лет.
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Руководитель проекта Бэк Мун Хонг высказал предположение, что функции, для которых созданы андроиды серии «EveR-1», будут носить образовательный и развлекательный характер. Когда андроиды поступят в серийное производство, их можно будет использовать для предоставления информации в крупных торговых центрах, музеях и других общественных местах.
Также андроиды смогут заменять преподавателей в детских садах, школах и даже университетах. Да и в целом спектр возможностей андроидов «EveR» с течением времени будет только расширятся, а зная уровень работоспособности и плодовитости корейцев, не будет ничего удивительного в том, что однажды андроиды будут разгуливать по улицам Сеула рядом с обычными прохожими.
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лично мне совершенно не важно как выглядит робот, я его не как картинку покупал бы что бы на него смотреть - важно что бы он выполнял свою задачу, был надёжным и ремонтопригодным