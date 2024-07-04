Роботы в Южной Корее

Также андроиды смогут заменять преподавателей в детских садах, школах и даже университетах. Да и в целом спектр возможностей андроидов «EveR» с течением времени будет только расширятся, а зная уровень работоспособности и плодовитости корейцев, не будет ничего удивительного в том, что однажды андроиды будут разгуливать по улицам Сеула рядом с обычными прохожими.