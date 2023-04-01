Спящая красавица Эллен: как уснуть ребёнком, а проснуться взрослой

Малышка Эллен появилась на свет 15 мая 1859 года и стала десятым по счёту ребёнком в семье наёмного батрака. Отец трудился вместе со старшими детьми, возделывая землю, мать занималась домом. Но средств, чтобы прокормить такую ораву, всё равно не хватало. Поэтому 11-летнюю Эллен Сэдлер определили в няньки в соседний город. Платили сущие гроши, но хоть не приходилось голодать.

Некоторое время всё шло нормально. Но потом юную нянюшку уволили. Дело в том, что на неё накатывали периодические приступы сонливости. В эти моменты она практически выпадала из реальности. Как ей доверять младенца?