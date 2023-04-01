Спящая красавица Эллен: как уснуть ребёнком, а проснуться взрослой

Чтобы прославить то или иное место, надо выдумать для него легенду. Создать достопримечательность, если такой нет. А жителям маленькой английской деревеньки Турвилл в Бакингемшире не пришлось себя утруждать: достопримечательность появилась у них сама.
Малышка Эллен появилась на свет 15 мая 1859 года и стала десятым по счёту ребёнком в семье наёмного батрака. Отец трудился вместе со старшими детьми, возделывая землю, мать занималась домом. Но средств, чтобы прокормить такую ораву, всё равно не хватало. Поэтому 11-летнюю Эллен Сэдлер определили в няньки в соседний город. Платили сущие гроши, но хоть не приходилось голодать.
Некоторое время всё шло нормально. Но потом юную нянюшку уволили. Дело в том, что на неё накатывали периодические приступы сонливости. В эти моменты она практически выпадала из реальности. Как ей доверять младенца?
Дома ситуация не улучшилась. Плюс ко всему у девочки начались головные боли. Вызванный доктор разводил руками, когда очередная настойка не приносила результата.
Помог местный священник – определил Эллен в городскую больницу. Но и более продвинутые эскулапы не помогли. Просто не знали как. После возвращения состояние усугубилось: девочка стала впадать в состояние, близкое к трансу. Потом начались припадки. Однажды она уснула. Но не проснулась ни утром, ни днём. Ни через неделю, ни через месяц. Крики, шлепки, даже уколы булавками не помогали.
Слухи о спящей девочке стали расползаться по всей стране. В дом Энн и Уильяма начали приезжать паломники, узревшие в Эллен божье чудо. Супруги стали брать с желающих увидеть их дочь небольшую плату, чтобы поправить бедственное финансовое положение.
Выглядела девочка совершенно обычной, с ровным дыханием, тёплым телом. Только кожа была бледновата. Кормила её мать только жидкой пищей, вливая с ложечки бульон, молоко и чай. Но через полтора года челюсти Эллен плотно сомкнулись, и вливать пищу пришлось в отверстие на месте выпавшего зуба через носик небольшого чайника.
Что касается физиологических потребностей, то Энн заявила, что опорожнять кишечник дочь перестала примерно через четыре года, а жидкость из мочевого пузыря выходила в приличном объёме раз в несколько дней.
Понятно, что находились и скептики, которые не верили в долгий сон Эллен и пытались её разбудить. В том числе далеко не гуманными способами, даже кололи булавками и иголками. Отдельные хитроумные граждане умудрялись веко оттянуть и коснуться глазного яблока, пока не видела мать. Чтобы вывести мошенников на чистую воду. Но даже такие попытки оказывались безрезультатными. Девочка продолжала спать.
Подливали масла в огонь и соседи, которые якобы видели, что Эллен ходит по комнате. Но факт мошенничества не смогли доказать даже многочисленные медики. Впрочем, родители перестали их пускать в дом, поскольку отдельные особенно скептически настроенные личности даже проносили ножи, чтобы наверняка пробудить девушку, и резали её.
В 1880 году Энн Сэдлер скончалась. И заботу о спящей взяли на себя её замужние сёстры. Правда, их Эллен не слишком обременила: спустя два месяца она открыла глаза. На тот момент девушке уже исполнился 21 год. То есть она проспала целое десятилетие. Медики, обследовавшие Сэдлер, диагностировали лишь атрофию мышц, ухудшение зрения и задержку роста.
В общем и целом она вышла из состояния многолетнего сна без особых потерь. Даже начала зарабатывать, плетя бисерные ожерелья. Украшения разлетались как горячие пирожки, ведь каждый хотел заполучить сувенир от той самой Эллен.
Через пару лет девушка вышла замуж и даже родила шестерых детей. Ушла из жизни Эллен в 1901 году в возрасте 42 лет. Что именно спровоцировало такой долгий сон – установить так и не удалось. Современные исследователи считают, что причиной могло быть редкое неврологическое расстройство. Но нельзя исключать и мошенничество с участием матери, накачивавшей дочь наркотиками. Ведь девушка проснулась вскоре после смерти Энн.
Дом Сэдлеров в Турвилле сохранили, превратив в местную достопримечательность под названием «Сонный коттедж».
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Если бы это было на самом деле, была бы хоть какая-то заметка в ВИКИ или ещё где-нибудь и КОГДА-нибудь.
А их НЕТ...
- Вы проспали десять лет. Вы в больнице.
- Прикольно... А который сейчас час?
- Полседьмого утра.
- Тогда я еще посплю немного.
В общем мутная история.
Спать лег при царе, проснулся при большевиках