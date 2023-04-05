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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 265 постов • 21 подписчик подписаться
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Грузовик сбросил горящую гору мусора посреди Варшавского шоссе в Москве

Грузовик сбросил горящую гору мусора посреди Варшавского шоссе в Москве

Автор:
05 апреля 2023 22:24
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Варшавское шоссе   КамАЗ   Москва   водитель   дорога   мусор   пожар   происшествие.   
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В Москве у мусоровоза во время движения в кузове загорелся мусор и водитель принял "Соломоново решение" - высыпал полыхающие отходы на дорогу, сообщает АГН «Москва». По данным Дептранса, инцидент произошел на Варшавском шоссе.

На кадрах с места инцидента видно, как водитель выгрузил горящий мусор в крайней правой полосе. Что стало причиной возгорания, не сообщается.

Как пишет ИА REGNUM, когда строительный мусор загорелся в кузове машины, водитель распереживался, что вспыхнет его грузовик и поэтому решил сгрузить пылающий хлам на дорогу.

В итоге две полосы Варшавского шоссе перекрыли, из-за этого образовалась огромная пробка. На месте работают оперативные службы.

Источник:

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Метки: Варшавское шоссе   КамАЗ   Москва   водитель   дорога   мусор   пожар   происшествие.   
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3  комментария
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28k
Макарыч 43 минуты назад
Хабарики из окна не надо на ходу выкидывать.
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44k
turyst 18 минут назад
У него там, с основном, металлом.
Так что странно, что возгорание произошло.

Хотя... Эти "чёрные сборщики"... Чего хочешь, учудить могут.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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