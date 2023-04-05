Грузовик сбросил горящую гору мусора посреди Варшавского шоссе в Москве

В Москве у мусоровоза во время движения в кузове загорелся мусор и водитель принял "Соломоново решение" - высыпал полыхающие отходы на дорогу, сообщает АГН «Москва». По данным Дептранса, инцидент произошел на Варшавском шоссе.
На кадрах с места инцидента видно, как водитель выгрузил горящий мусор в крайней правой полосе. Что стало причиной возгорания, не сообщается.
Как пишет ИА REGNUM, когда строительный мусор загорелся в кузове машины, водитель распереживался, что вспыхнет его грузовик и поэтому решил сгрузить пылающий хлам на дорогу.
В итоге две полосы Варшавского шоссе перекрыли, из-за этого образовалась огромная пробка. На месте работают оперативные службы.
Источник:
- Начальник столичного МЧС попал в ДТП, когда спешил на пожар
- "Люди бегали и кричали": новые подробности и видео из горевшего дома в центре Москвы
- В Москве загорелся крупный отель-общежитие
- Бородач на Porsche Cayenne устроил ДТП в Москве и чуть не убил женщину с 6-месячным ребёнком
- В Москве горит и взрывается ТЦ "Мега Химки"
Так что странно, что возгорание произошло.
Хотя... Эти "чёрные сборщики"... Чего хочешь, учудить могут.