МКБ-11 без педофилии и трансгендеров: что меняется в медицине

В самой МКБ-11 есть отличия от 10-го пересмотра, даже при том, что МКБ-10 вышла в 1990 году и регулярно обновлялась. МКБ-11, к слову, ввели в 2018 году.

Российское правительство, в свою очередь, за следующие три года потратит 200 миллионов рублей на внедрение новой классификации. Большая часть денег пойдет на обновление электронной системы, которой пользуются врачи.

Часть диагнозов при этом перестанут ставить, а какие-то будут записывать в ваши медицинские карты. Часть болезней и вовсе начнут диагностировать иначе. Во всяком случае, в клинических рекомендациях, на основе которых в РФ и оказывается медпомощь, появятся изменения.