МКБ-11 без педофилии и трансгендеров: что меняется в медицине

С 1 января этого года Россия переходит на новую классификацию заболеваний – Международную. Рассказываем, что поменяется, и какие диагнозы вам перестанут ставить врачи.
Итак, переход на МКБ-11 (именно так называется Международная классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем 11-го пересмотра) займет три года и будет постепенным. Классификация будет более подробно описывать куда больше болезней и факторов, которые повлияют на здоровье. Также появится качественная статистика. В краткосрочной перспективе она может повлиять на жизни пациентов.
В самой МКБ-11 есть отличия от 10-го пересмотра, даже при том, что МКБ-10 вышла в 1990 году и регулярно обновлялась. МКБ-11, к слову, ввели в 2018 году.
Российское правительство, в свою очередь, за следующие три года потратит 200 миллионов рублей на внедрение новой классификации. Большая часть денег пойдет на обновление электронной системы, которой пользуются врачи.
Часть диагнозов при этом перестанут ставить, а какие-то будут записывать в ваши медицинские карты. Часть болезней и вовсе начнут диагностировать иначе. Во всяком случае, в клинических рекомендациях, на основе которых в РФ и оказывается медпомощь, появятся изменения.
Итак, из лексикона врачей пропадут такие заболевания, как вегетососудистая дистония, дисбактериоз и прочие диагнозы, которые все еще ставят в странах СНГ. Они на данный момент просто-напросто не соответствуют научным представлениям о медицине, но отечественные врачи их все еще ставят.
К предыдущей версии классификации, к слову, врачи смогли приспособиться. Хотя Минздрав в 2002 году утверждал, что часть таких диагнозов устарела, все же выпустил открытое письмо врачам, в котором заявлял, что если очень хочется поставить диагноз, то, так уж и быть, ставьте. Вероятно, к этой классификации тоже удастся приспособиться.
Вообще, большая часть изменений в МКБ-11 связана с главой о психических расстройствах. Медицина не стоит на месте, и психиатрия – в том числе. Часть заболеваний научились лечить по-новому, а часть и вовсе канули в небытие. В конце концов, когда-то ведь и бешенство матки ставили и «лечили» лоботомией.
Основная же проблема в классификации заключается в том, что у каждого отдельного пациента могут быть свои собственные проявления нарушений, которые вообще невозможно вписать ни в одну из известных классификаций.
Пока что официальный перевод МКБ-11 не опубликован, и в некоторых случаях нет общепризнанных терминов. Поэтому обратим внимание на русскоязычную профильную литературу.
Итак, расстройства личности объединили в одну группу. Теперь нарциссическое расстройство личности, шизоидное и прочие не делятся на разные группы. Однако осталось деление по тяжести течения и по выраженным личностным чертам.
Появилось игровое расстройство, то есть зависимость от видеоигр. Как его будут определять? Очень просто. Когда человек полностью уходит в мир видеоигр, и они становятся приоритетом в жизни. Даже когда возникают трудности на работе или в личной жизни, человек продолжает играть. А время контролировать он не может.
Интересно, что в новой версии классификации отказались и от болезни «педофилия» -- теперь там «педофильное расстройство». Согласно предыдущей классификации, педофилия – это сексуальное предпочтение детей, мальчиков или девочек или обоих, чаще в препубертатном возрасте или в раннем пубертате. Новая классификация предлагает ставить такой диагноз только если человек действительно совершал действия против малолетних или же испытывает из-за своего влечения сильный стресс.
«Хорошая новость» и для «Плюшкиных»: в новой классификации есть патологическое накопительство. Это когда человек собирает вещи или не может избавиться от ненужных. В итоге у него скапливаются вещи в таком количестве, что жить в помещении становится сложно или даже небезопасно. Раньше это расстройство относили к обсессивно-компульсивному расстройству.
Состояние, при котором сексуальная активность затмевает для человека все, теперь получило новое название и четкое определение. Раньше оно называлось «повышенным половым влечением», сейчас — «компульсивным расстройством сексуального поведения». Его определяют как расстройство, при котором человек постоянно не справляется со своими импульсами, связанными с сексуальной активностью.
Для человека сексуальная активность может стать главной в жизни, из-за чего он станет пренебрегать здоровьем, уходом за собой, интересами и обязательствами. Даже негативные последствия таких действий не изменят поведения. Чтобы можно было поставить такой диагноз, симптомы должны присутствовать на протяжении длительного времени (например, полугода) и в разных областях жизни должны быть серьезные последствия либо у человека должен быть тяжелый стресс из-за происходящего (но не исключительно из-за всеобщего осуждения).
Также появилось расстройство «пролонглированная реакция горя». При расстройстве возникает интенсивная эмоциональная боль, которая влияет на повседневную жизнь. Как правило, расстройство связано со смертью близкого человека, и длится оно очень долго по сравнению с переживаниями людей, живущих в этой же среде.
Также появилось расстройство дисфории целостности тела. Суть заключается в том, что человек может желать избавиться от какой-либо части тела, или, например, потерять зрение. В итоге это вызывает постоянный дискомфорт.
Расстройства аутического спектра объединили в одну группу, то есть теперь нет разделения на детский аутизм, атипичный аутизм, синдром Аспергера и прочее — есть лишь разновидности в зависимости от проявлений заболевания (например, пользуется ли человек языком и есть ли у него нарушения интеллектуального развития).
В случае синдрома дефицита внимания и гиперактивности со временем стало понятно, что эта особенность может проявляться по-разному: у одного человека проблема может быть в гиперактивности, у другого — в неспособности сконцентрироваться. МКБ-11 в отличие от МКБ-10 это учитывает. Соответственно, теперь правильный диагноз смогут получить больше людей.
Теперь из классификации убрали транссексуализм и гермафродитизм. Вместо транссексуализма теперь – «гендерное несоответствие», и входит оно в группу психических расстройств и расстройств поведения. Убрали его не только из-за давления активистов (хотя оно тоже имело место быть), но еще и потому, что признаков психического расстройства нет в этом состоянии.
К слову, не обошлось и без интересностей – теперь появился синдром отмены кофеина и пагубного употребления кофеина. Но самой зависимости от кофеина все еще нет.
Вообще, когда наука идет вперед, это всегда хорошо. Главное, чтобы она не шла на поводу у политики и общественного мнения.
Источник:
Понравилось24