Как женщина спасала людей во время геноцида в Руанде

Отважная Зула Карухимби спасла жизнь больше 100 тутси, ещё примерно 50 хуту, не желавших принимать участие в резне и даже троих белых, не к месту оказавшихся тогда в Руанде.

В 2006 году женщина удостоилась награды за участие в борьбе против геноцида, которую ей вручил президент Руанды Поль Кагаме. Интересно, что его она тоже спасла, только уже в 1959 году, когда была такая же вспышка ненависти местных. Кагаме в тот момент было всего два годика.

Зула сняла с себя тогда бусы, приказав маме будущего президента, вплести их в волосы Поля и всем говорить, что он мальчик. Тогда вырезали только мальчиков тутси.