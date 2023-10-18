Как женщина спасала людей во время геноцида в Руанде

Во время руандского геноцида Зула Карухимби спасла больше 150 человек. Отважная женщина пользовалась весьма необычным способом, но, тем не менее, он был действенным. Настоящая героиня.
В Руанде, небольшом государстве Восточной Африки, население даже меньше чем в Москве. Но именно там в 1994 году произошло одно из самых ужасных и кровавых событий.
Исторически в этой стране жили тутси и хуту. Хуту всегда имели численное преимущество, а разница между народностями практически незаметна. Тутси просто чуть выше и тон их кожи чуть светлее. Они же в прошлом были правящим народом Руанды, они всегда были богаче и уважаемее.
Президенты Бурунди и Руанды скончались и 6 апреля 1994 года начались массовые погромы и убийства тутси. За какие-то три месяца было уничтожено около миллиона человек. Хуту, при поддержке ненавистных статей в СМИ, хватались за оружие и шли убивать каждого тутси, встреченного на пути, пусть даже это был их друг или сосед. Жестокость этих убийств на голову превосходила ту жестокость, что творилась в немецких концлагерях, известных своей изощрённостью в пытках. Мужчин убивали, а женщин насиловали. СМИ писала про женщин тутси, что это "сексуально притягательная "пятая колонна".
Но не бывает так, чтобы в аду не было тех, кто готов рисковать собственной жизнью, чтобы спасти невинных людей.
Зула Карухимби была известна как ведьма, люди её боялись и старались обходить стороной. Она вставала против вооружённых обезумевших людей, пока в её доме прятались те, кто смог убежать. Люди днями и ночами сидели в тесном жарком подвале, кто-то прятался на чердаке, под кроватью Зулы, некоторые даже умудрялись спрятаться в ветках сливового дерева, так удачно посаженного рядом с домом Карухимби. Кстати, сама Зула была мусульманкой и, разумеется, никакого колдовства не признавала. Она просто хорошо знала свойства разных трав и умело их смешивала.
Но была столь убедительна в своих речах, что ей удалось отпугнуть нападавших.
Но как ей удавалось справиться с разъярёнными и вооружёнными мужчинами? Когда те заявлялись в её двор, то она тут же намазывала руки соком специального ядовитого растения. Ей достаточно было прикоснуться к коже боевика, как он тут же начинал покрываться ожогами и язвами. Конечно, они не понимали в чём дело, были уверены, что ведьма их прокляла. А потом Зула уходила в дом и начинала греметь там всем, что попадалось ей под руку. Высовываясь в окно Карухимби кричала боевикам, что это потревоженные духи разозлись непрошеным гостям.
Боевики пытались её обвинить в сокрытии тутси, но Зула им резонно отвечала: "да я же ведьма, меня все боятся, никто ко мне и не ходит".
Как-то раз дом Карухимби хотели поджечь, а когда не вышло спалить его, то выпустили очереди из автоматов. Но Зула так была убедительна в своих предсказаниях, что гнев духов обрушится на семьи и поколения боевиков, что те убегали.
Отважная Зула Карухимби спасла жизнь больше 100 тутси, ещё примерно 50 хуту, не желавших принимать участие в резне и даже троих белых, не к месту оказавшихся тогда в Руанде.
В 2006 году женщина удостоилась награды за участие в борьбе против геноцида, которую ей вручил президент Руанды Поль Кагаме. Интересно, что его она тоже спасла, только уже в 1959 году, когда была такая же вспышка ненависти местных. Кагаме в тот момент было всего два годика.
Зула сняла с себя тогда бусы, приказав маме будущего президента, вплести их в волосы Поля и всем говорить, что он мальчик. Тогда вырезали только мальчиков тутси.
Именно Поль Кагаме остановил геноцид тутси, прекратив кровопролитие и пытки, став главнокомандующим Патриотического фронта Руанды.
Уже совсем старенькая Зула каждый вечер брала медаль с собой в кровать и целовала. В ней она видела лица всех тех, кого ей удалось спасти, каждого-каждого.
Зула Карухимби, которую прозвали "ведьма Шиндлера", прожила долгую жизнь и скончалась в 2006 году. Ей было 106 лет. Женщина, которая была полна любви к людям и готова была ради них на всё.
Источник:
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