Кроксы и уточки на ногтях и другие безумные идеи маникюра

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Помните аккаунт с безумным ногтями? Оказывается, так много мастеров, которые продолжают воплощать безумные идеи клиентов в жизнь. Перед вами работы мастера по ногтям из Ванкувера.
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