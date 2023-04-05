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16 шокирующих случаев, когда люди нежданно-негаданно столкнулись со скрытыми камерами

16 шокирующих случаев, когда люди нежданно-негаданно столкнулись со скрытыми камерами

Автор:
05 апреля 2023 08:43
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   люди   наблюдение   оборудование   скрытая камера   фото   шпион   
1587
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Сегодня скрытые камеры — это не только атрибут шпионских и детективных фильмов. Приобрести записывающее оборудование может каждый желающий в специализированном магазине (для этого даже каких-то особых документов не потребуется).

Стоит ли говорить о том, что его применение в общественных местах и съёмном жилье без согласия человека является незаконным? Некоторые «шпионы», видимо, об этом не знают, так как ведут своё наблюдение за окружающими без какого-либо угрызения совести.

Однако далеко не всем удаётся прокручивать свои тайные делишки безнаказанно. К счастью, на свете есть множество наблюдательных людей, которым нужно совсем мало времени, чтобы раскрыть обман и обнаружить скрытую камеру. Сегодня вы увидите, где именно могут быть спрятаны записывающие устройства.


Эта скрытая камера, замаскированная под часы. Я нашёл её в моей арендованной квартире

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Чинил потолок в госпитале, нашёл камеру, замаскированную под сигнализацию

Думал, что это освежитель воздуха. А это оказалась скрытая камера

Только что снял новое помещение. Предыдущий жилец оставил зеркало на стене и грязный секретик

Скрытая камера в освежителе воздуха

Нашёл скрытую камеру в своей съёмной квартире

Она стояла позади картины так, что выглядывала только линза. Обнаружил её по чистой случайности — услышал, как она щёлкает.

Сбылся худший из моих кошмаров

Пожив некоторое время в квартире, снятой через сайт, обнаружил в гостиной скрытую камеру, замаскированную под зарядное устройство. Из квартиры съехал, пожаловался на владельца квартиры и его заблокировали.

Камера, спрятанная в головке винта

Камера спрятана в вентиляционном отверстии гостиничного номера

Коллега нашёл скрытую камеру, замаскированную под датчик движения

Дело происходило на съёмной квартире. Ему просто стало непонятно, что делает под потолком одинокий датчик движения.

Будьте осторожны, снимая квартиру. В нашей оказалась скрытая камера, замаскированная под датчик пожарной сигнализации

Обнаружил скрытую камеру в своей ванной комнате

Нашёл скрытую камеру у себя на работе

Скрытая камера на потолке в моей спальне

Я нашёл скрытую камеру в тайской ванной

Мой арендодатель ничего не сказал мне и установил камеру наблюдения, которая имеет обзор 360° и записывает звук

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Метки: в мире   люди   наблюдение   оборудование   скрытая камера   фото   шпион   
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7  комментариев
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8k
hairov 2 часа назад
Опять пендосовский копирайт. У нас скрытые камеры давно запрещены для продажи и использования. Только спецслужбам можно.
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17k
RDen 7 минут назад
документы может и не спросят, а вот статья светит
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2k
Lexx 14 минут назад
1. Это не сигнализация, а спринклерная автоматическая система пожаротушения (АСПТ).
2. И где тут камера?
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2k
Anners 48 минут назад
В половине случаев не доказано, что это камера.
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3k
lekha-fil Час назад
Не такая уж и скрытная.
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13k
Мистер Фикс Час назад
Да тут половину камер только слепой не заметит. Ну, или тупой...
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