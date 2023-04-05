16 шокирующих случаев, когда люди нежданно-негаданно столкнулись со скрытыми камерами

Стоит ли говорить о том, что его применение в общественных местах и съёмном жилье без согласия человека является незаконным? Некоторые «шпионы», видимо, об этом не знают, так как ведут своё наблюдение за окружающими без какого-либо угрызения совести.

Однако далеко не всем удаётся прокручивать свои тайные делишки безнаказанно. К счастью, на свете есть множество наблюдательных людей, которым нужно совсем мало времени, чтобы раскрыть обман и обнаружить скрытую камеру. Сегодня вы увидите, где именно могут быть спрятаны записывающие устройства.

Эта скрытая камера, замаскированная под часы. Я нашёл её в моей арендованной квартире