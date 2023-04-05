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106-летняя татуировщица стала самой возрастной моделью на обложке Vogue

106-летняя татуировщица стала самой возрастной моделью на обложке Vogue

Автор:
05 апреля 2023 08:40
Сообщество : ФотоМир
Метки: Журнал Vogue   в мире   журнал   люди   обложка   тату   фото   
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Вот он, живой ответ на вопрос: «А как будут выглядеть твои татуировки в старости?».

На обложке августовского филлипинского журнала Vogue красуется живая легенда. Это старейший тату-мастер в мире — 106-летняя филлипинка Апо Ванг-Од Оггей из провинции Калинга. На протяжении около 90 лет она профессионально делает традиционные племенные татуировки. Ради тату от этой невероятной женщины к ней приезжают туристы со всего мира.

106-летняя Апо Ванг-Од Оггей на обложке филлипинского Vogue

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Апо Ванг-Од Оггей стала самой возрастной героиней обложки Vogue в истории.


На её коже символы племени Калинга, символизирующие красоту, силу и храбрость


Старейшая тату-мастерица занимается татуировкой уже около 90 лет


Апо Ванг-Од Оггей за работой


Так выглядит процесс создания татуировки


За татуировкой от самой легенды приезжают туристы со всего мира


Сувениры от путешественников украшают тату-студию 


Апо Ванг-Од Оггей занимается традиционными племенными татуировками разной сложности

Однако приезжим туристам она чаще всего набивает простые схематичные рисунки. Цена рисунка также варьируется в зависимости от настроения тату-мастерицы.


Искусству татуировки Апо Ванг-Од Оггей обучил её отец, когда она была ещё подростком

За неимением детей художница передала знания своей внучатой племяннице, и теперь девушка помогает ей в работе.


Тату-машинкой художница не пользуется

Татуировки набиваются традиционным способом. Художница использует в работе бамбуковую палочку (которую туристы-клиенты Апо Ванг-Од Оггей могут забрать с собой как сувенир), шипы цитрусового дерева каламанси, золу и воду.


Несмотря на простоту рисунка клиенты остаются довольны


И ещё бы! Ведь люди заполучили на своём теле рисунок от живой легенды

Добраться до художницы непросто

Сначала ехать 15 часов к северу от Манилы в деревню Бускалан. А дальше идти пешком от грунтовой дороги через рисовые поля и лес.


В 2018 году Апо Ванг-Од Оггей была удостоена награды Dangal ng Haraya

А годом ранее была номинирована на Национальную премию Живые сокровища.


На Филиппинах Апо Ванг-Од Оггей давно считается местной знаменитостью

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Метки: Журнал Vogue   в мире   журнал   люди   обложка   тату   фото   
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1  комментарий
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kleyman 2 часа назад
А если у нее от старости еще и руки трясутся, то и процесс нанесения тату ускоряется.
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