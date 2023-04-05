106-летняя татуировщица стала самой возрастной моделью на обложке Vogue

На обложке августовского филлипинского журнала Vogue красуется живая легенда. Это старейший тату-мастер в мире — 106-летняя филлипинка Апо Ванг-Од Оггей из провинции Калинга. На протяжении около 90 лет она профессионально делает традиционные племенные татуировки. Ради тату от этой невероятной женщины к ней приезжают туристы со всего мира.

106-летняя Апо Ванг-Од Оггей на обложке филлипинского Vogue