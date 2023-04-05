106-летняя татуировщица стала самой возрастной моделью на обложке Vogue

Вот он, живой ответ на вопрос: «А как будут выглядеть твои татуировки в старости?».
На обложке августовского филлипинского журнала Vogue красуется живая легенда. Это старейший тату-мастер в мире — 106-летняя филлипинка Апо Ванг-Од Оггей из провинции Калинга. На протяжении около 90 лет она профессионально делает традиционные племенные татуировки. Ради тату от этой невероятной женщины к ней приезжают туристы со всего мира.
106-летняя Апо Ванг-Од Оггей на обложке филлипинского Vogue
Апо Ванг-Од Оггей стала самой возрастной героиней обложки Vogue в истории.
На её коже символы племени Калинга, символизирующие красоту, силу и храбрость
Старейшая тату-мастерица занимается татуировкой уже около 90 лет
Апо Ванг-Од Оггей за работой
Так выглядит процесс создания татуировки
За татуировкой от самой легенды приезжают туристы со всего мира
Сувениры от путешественников украшают тату-студию
Апо Ванг-Од Оггей занимается традиционными племенными татуировками разной сложности
Однако приезжим туристам она чаще всего набивает простые схематичные рисунки. Цена рисунка также варьируется в зависимости от настроения тату-мастерицы.
Искусству татуировки Апо Ванг-Од Оггей обучил её отец, когда она была ещё подростком
За неимением детей художница передала знания своей внучатой племяннице, и теперь девушка помогает ей в работе.
Тату-машинкой художница не пользуется
Татуировки набиваются традиционным способом. Художница использует в работе бамбуковую палочку (которую туристы-клиенты Апо Ванг-Од Оггей могут забрать с собой как сувенир), шипы цитрусового дерева каламанси, золу и воду.
Несмотря на простоту рисунка клиенты остаются довольны
И ещё бы! Ведь люди заполучили на своём теле рисунок от живой легенды
Добраться до художницы непросто
Сначала ехать 15 часов к северу от Манилы в деревню Бускалан. А дальше идти пешком от грунтовой дороги через рисовые поля и лес.
В 2018 году Апо Ванг-Од Оггей была удостоена награды Dangal ng Haraya
А годом ранее была номинирована на Национальную премию Живые сокровища.
На Филиппинах Апо Ванг-Од Оггей давно считается местной знаменитостью
Источник:
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