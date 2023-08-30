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Да что вы знаете о романтике?

Да что вы знаете о романтике?

Автор:
30 августа 2023 10:37
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: баскетболист   деннис родман   любовь   люди   отношения   тату   фото   
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Баскетболист Деннис Родман набил на заднице лицо своей девушки.


«Всегда со мной», – подписал видео с новой татухой 62-летний спортсмен.

До этого он наколол образ любимой на щеке. Но этот поступок ему, видимо, показался недостаточно красивым. Зато теперь в самый раз…

Снесло крышу Родману прилично, учитывая, что в отношениях со своей музой он всего-навсего год.

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Метки: баскетболист   деннис родман   любовь   люди   отношения   тату   фото   
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14  комментариев
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16k
banzai7 2 часа назад
Родману 62! Боже!
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92k
sapér Vodička 5 минут назад
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47k
Aleksandr 9 минут назад
Лучше бы на лице ее задницу...эпичнее...
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983
Vergüenza Ajena 10 минут назад
Возможно, там ей и место.
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9k
Уретра Брежнева Полчаса назад
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896
DeDsmile Полчаса назад
слишком эпатажный чувак, но как он играл за Чикаго... реальная настоящая и единственная команда мечты. это было то единственное, за что можно любить баскетбол и не спать ночами чтобы смотреть игры в штатах отсюда.
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692
cdzpm 54 минуты назад
Вообще безразлично!!!!
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3k
Алекс 55 минут назад
афигенный чувак! единственный, кто не боялся Шакила)
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11k
Б.Касторский Час назад
Хорошо, татуировка личное дело каждого. Но вот что ты хочешь доказать, когда бьешь её на видном месте и тем более на лице?
Я понимаю, парень он смуглый и сразу не слишком заметно, что там ещё и рисунок. Да и смуглые люди очень похожи друг на друга, так что возможно следующая девушка предпочтет считать, что там набита именно она. Но всё равно, зачем?
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20k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Фигня! Скоро выяснится, что он абьюзер, а она ему в постель гадила! Будут в суде выяснять кто кому сколько должен.
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55k
dima423 2 часа назад
Вот дурак старый))
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4k
Наталья 2 часа назад
Старый чокнутый негр.
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