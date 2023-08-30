Да что вы знаете о романтике?

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Баскетболист Деннис Родман набил на заднице лицо своей девушки.
«Всегда со мной», – подписал видео с новой татухой 62-летний спортсмен.
До этого он наколол образ любимой на щеке. Но этот поступок ему, видимо, показался недостаточно красивым. Зато теперь в самый раз…
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Снесло крышу Родману прилично, учитывая, что в отношениях со своей музой он всего-навсего год.
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Метки: баскетболист деннис родман любовь люди отношения тату фото
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Я понимаю, парень он смуглый и сразу не слишком заметно, что там ещё и рисунок. Да и смуглые люди очень похожи друг на друга, так что возможно следующая девушка предпочтет считать, что там набита именно она. Но всё равно, зачем?