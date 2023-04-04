О чем вы боялись спросить у стюардессы: интервью с бортпроводником⁠⁠

С Лизой мы учились в одном классе, насколько помню, ее тяга к самолетам началась именно в школьном возрасте. Сейчас Лизавета занимает должность старшего бортпроводника одной крупной российской авиакомпании и согласилась ответить на несколько каверзных вопросов о своей профессии.
Тяжело ли попасть на такую работу?
Действительно, отбор очень жесткий. Абы кого не возьмут - претендент должен быть стрессоустойчивым, уметь договариваться с людьми, иметь грамотную речь, в том числе на английском языке. Часто на кастинге моделируют нестандартную ситуацию и смотрят, как кандидат из нее выйдет.
Самое главное даже не качество, а состояние здоровья. Регулярно мы проходим летную комиссию ВЛЭК. Кто знаком с этим термином и самой процедурой, может нервно улыбнуться, поскольку понимает, насколько сложно этой комиссии соответствовать. У тебя должны быть идеальное зрение, слух, сосуды, сердце и многое другое одновременно. То есть ты должен быть супер здоровым человеком. Хотя полёты на здоровье влияют очень негативно. Особенно это касается женщин.
Все-таки, бортпроводница или стюардесса?
Знаешь, разницы особой нет, но в трудовой книжке и во всех инструкциях пишется бортпроводник/ бортпроводница. Есть люди, которые считают нас обслугой, думают, что наша роль - принести и подать. На самом деле это не так: бортпроводники сопровождают пассажиров в течение всего полета, обеспечивают их безопасность и также помогают пилотам. Согласись, тот же официант (я уважительно отношусь к этой профессии и никого не хочу обидеть) вряд ли сможет принять роды, усмирить буйного пассажира, отследить, чтобы все соблюдали правила авиабезопасности и прочее.
Мы проходим курсы МЧС, изучаем правила и нормативы, ведь, кстати, к тому же дебоширу на борту могут применяться не только штрафы, но и уголовное наказание. Пассажиры часто думают, что мы ничего не можем, а по факту от решения старшего бортпроводника и пилота зависит, вылетит/ вернется самолет обратно только из-за одного человека. И такое на моей практике было. Самолет пришлось разворачивать после 50 минут полета в аэропорт отправления. Там у трапа дебошира уже ждал наряд полиции. И штраф с него взяли немалый, т.к. мы отстали от времени, и авиакомпания потерпела убытки.
Какие, по твоему мнению, бывают экстремальные ситуации на борту?
Самое опасное, что чаще всего до сих пор случается - курение в туалете. Даже при продолжительности рейса в 3-4 часа люди не могут сдерживаться и пытаются курить. Сделать это незаметно не выйдет. Сразу же срабатывает громкая сигнализации, в туалете может активироваться огнетушитель. Мы обязаны найти выкинутый окурок и убедиться, что он не тлеет также, как и бак, куда окурок мог быть брошен. На всякий случай всех предупрежу - самолет сгорает целиком за 90 секунд. Поэтому, пожалуйста, не подвергайте опасности свою и чужие жизни.
Роды - это большая редкость, но такое тоже бывает. Для пассажирки выделяется место спереди или сзади салона, выставляем ширму, делаем как нас учат. Кстати, если на борту летит действующий бортпроводник, но, как говорится, “на гражданке”, то есть на тот момент являющийся просто пассажиром, то он тоже может нам помогать в экстренных случаях. И, конечно же, нам приходят на помощь медики.
И, да, ребенок может получить гражданство той страны, над которой в момент рождения самолет пролетел. Есть “право крови” - гражданство по родителям и “право почвы” - оно позволяет даже взять два гражданства, но это юридически сложная процедура.
У нас есть аптечка для бортпроводников и для медиков. Насколько возможно стараемся оказать помощь людям, но смерть на борту иногда случается. Такого пассажира мы стараемся оградить от остальных, если позволяют места.
Опасные грузы.
Мы не имеем права перевозить по чьей-то просьбе посылки или документы. Был случай, когда бортпроводницу другой страны казнили за перевозку наркотиков, хотя она не знала о содержимом коробки, которую её попросили доставить.
Что касается официальной разрешенной авиакомпанией перевозки опасных грузов, то, в основном, компания Спецсвязь (это вооруженные фельдъегеря) напрямую делает перегрузку в багажный отсек, но чаще всего мы видим погрузку предметов искусства (понимаем по упаковкам) или секретных документов (на них пломбы). Знаю, что та же компания может загружать на рейс разные государственные бланки, например для ЗАГСов или ЕГЭ. Было несколько случаев, когда среди пассажиров летел сопровождающий спецсвязист. Одет по форме, в погонах, больше ничем не выделялся. После прибытия он и другие сотрудники Спецсвязи на месте перегружали контейнеры в свой спецавтомобиль.
Кстати, когда активничал ковид, вакцины транспортировали тоже. Вообще на перевозку всех опасностей нужно собрать много документов, проследить, чтобы на борту не было веществ, которые друг с другом перевозить нельзя, учитывается и перевозка в багаже животных, но этим занимаются безопасники.
Кстати, могу сказать про перевозку “Груза 200”. Бортпроводники о таком пассажире осведомлены, т.к. он есть, как это ни странно, в списках пассажиров, но живые пассажиры о таком грузе никогда не узнают. Умершего заранее загружают в багажное отделение в герметичном цинковом контейнере. Урны с прахом перевозят по тому же принципу - возить в ручной клади их не только запрещено, но и уголовно наказуемо.
ЧС.
Перед полетом пилот сообщает старшему бортпроводнику кодовое слово, оно может быть любым. К примеру, “блокнот” или еще какое-то обычное, которое не вызовет подозрений. Есть и цифровые коды. Также мы можем нажать тревожную кнопку, и пилоты поймут, что на борту что-то происходит. Есть обратная связь по кодовому слову от пилотов, если мы его получим, то в кабину к ним войти будет нельзя ни при каких обстоятельствах. Такого у нас не случалось.
Что раздражает в пассажирах больше всего?
Некоторые требуют к себе слишком много внимания не от того, что им реально нужна помощь, а потому что они боятся лететь. Приходится успокаивать, но это занимает много времени, нам нужно успеть выполнить все свои обязанности, ведь мы не отдыхаем, а работаем на борту.
Еще очень не нравится, когда пренебрегают правилами безопасности. Приходится проверять у всех пристегнутые ремни, а в то время, когда требовали ношение масок, были частыми случаи, когда в масках заходят, а потом снимают. Логика таких пассажиров мне не ясна.
Можешь дать несколько советов летающим?
Уважаемые пассажиры, пожалуйста:
- не лепите жвачки под кресла;
- не вставайте с кресел, когда самолет еще движется, вы успеете выйти, никто в самолете не останется;
- даже если вы все знаете, всегда слушайте инструктаж авиационной безопасности, эти знания могут спасти вашу жизнь;
- и последнее - будьте добрее. Если устали, боитесь, да по любой причине, не срывайтесь на бортпроводниках, плачущих детях и ваших соседях по креслам. Пусть полеты для вас всегда будут в радость. А мы этому поспособствуем.
P.S. Фото взяты из интернета и не имеют отношения к Лизе. Отдельное спасибо ей за прекрасный материал!
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