О чем вы боялись спросить у стюардессы: интервью с бортпроводником⁠⁠

Тяжело ли попасть на такую работу?

Действительно, отбор очень жесткий. Абы кого не возьмут - претендент должен быть стрессоустойчивым, уметь договариваться с людьми, иметь грамотную речь, в том числе на английском языке. Часто на кастинге моделируют нестандартную ситуацию и смотрят, как кандидат из нее выйдет.

Самое главное даже не качество, а состояние здоровья. Регулярно мы проходим летную комиссию ВЛЭК. Кто знаком с этим термином и самой процедурой, может нервно улыбнуться, поскольку понимает, насколько сложно этой комиссии соответствовать. У тебя должны быть идеальное зрение, слух, сосуды, сердце и многое другое одновременно. То есть ты должен быть супер здоровым человеком. Хотя полёты на здоровье влияют очень негативно. Особенно это касается женщин.

Все-таки, бортпроводница или стюардесса?

Знаешь, разницы особой нет, но в трудовой книжке и во всех инструкциях пишется бортпроводник/ бортпроводница. Есть люди, которые считают нас обслугой, думают, что наша роль - принести и подать. На самом деле это не так: бортпроводники сопровождают пассажиров в течение всего полета, обеспечивают их безопасность и также помогают пилотам. Согласись, тот же официант (я уважительно отношусь к этой профессии и никого не хочу обидеть) вряд ли сможет принять роды, усмирить буйного пассажира, отследить, чтобы все соблюдали правила авиабезопасности и прочее.

Мы проходим курсы МЧС, изучаем правила и нормативы, ведь, кстати, к тому же дебоширу на борту могут применяться не только штрафы, но и уголовное наказание. Пассажиры часто думают, что мы ничего не можем, а по факту от решения старшего бортпроводника и пилота зависит, вылетит/ вернется самолет обратно только из-за одного человека. И такое на моей практике было. Самолет пришлось разворачивать после 50 минут полета в аэропорт отправления. Там у трапа дебошира уже ждал наряд полиции. И штраф с него взяли немалый, т.к. мы отстали от времени, и авиакомпания потерпела убытки.