Зато Midjourney смогла нарисовать несуществующие карты планет

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Ранее общественности стало известно, что ChatGPT не смог решить задачку для первоклассников. Но нейронные сети были придуманы совсем для другого — чтобы лишить нас работы и для игр с картинками, а вовсе не для решения детских задачек.
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Глупость, конечно, но зато какая!
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Для людей которые не умеют рисовать, но хотят сделать какую нибудь визуальную новеллу это очень хорошее решение, а в остальном хрень. Ну где на Нептуне океаны? Ну смешно просто.