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Зато Midjourney смогла нарисовать несуществующие карты планет

Зато Midjourney смогла нарисовать несуществующие карты планет

Автор:
04 апреля 2023 19:48
Сообщество : Нейротворчество
Метки: Midjourney   fake   картинки   карты   карты планет   нейросети   несуществующие карты   
1004
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Ранее общественности стало известно, что ChatGPT не смог решить задачку для первоклассников. Но нейронные сети были придуманы совсем для другого — чтобы лишить нас работы и для игр с картинками, а вовсе не для решения детских задачек.
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Глупость, конечно, но зато какая!

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Метки: Midjourney   fake   картинки   карты   карты планет   нейросети   несуществующие карты   
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8  комментариев
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4k
Григорий Час назад
опять санные блевосети и их распространители
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3k
Александр Минуту назад
Зашёл минус поставить.
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71k
Пётровыч 11 минут назад
Ничего общего с реальностью.
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2k
Vladislav Grigorenko 21 минуту назад
Где бл@ть глобус Украины?
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44k
turyst 23 минуты назад
Вот карта Марса! А не вот это вот всё!
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2k
Артур Котовой 43 минуты назад
Не о чем.
Для людей которые не умеют рисовать, но хотят сделать какую нибудь визуальную новеллу это очень хорошее решение, а в остальном хрень. Ну где на Нептуне океаны? Ну смешно просто.
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