20 необычных вещей и находок, которым люди очень удивились

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Бывают вещи, которые не увидишь каждый день. Вот несколько примеров необычных открытий, сделанных людьми на улице, в магазине, кафе и даже собственном доме.
1. «Никогда не думал, что доживу до того дня, когда в магазинах действительно появится пресловутая "жидкость для поворотников" [вымышленная жидкость для стёба над теми, кто не разбирается в автомобилях]»
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4. «Обнаружено в реке в Пик Дистрикт, Великобритания. Нет ни малейшей идеи о том, сколько этой штуке лет и откуда она взялась»
«Помогал сестре убираться в комнате. Найдена неоткрытая учебная кассета VHS 1988 года выпуска»
8. «Во время ремонта дома, построенного в 1957 году, под полом нашлась банка газировки. На ней нет язычка. Чтобы утолить жажду, понадобился бы консервный нож»
9. «Мы забыли наши кофейные кружки и спросили у соседей, есть ли у них лишние одноразовые. Сосед вытащил нераспечатанную упаковку стаканов с рекламой "Я голосую за Гора"! Я глазам своим не поверила»
11. «Этот запас консервов 15-летней давности, который я нашёл в подвале. Осталось от предыдущего владельца дома»
14. «В этой упаковке используется оптическая иллюзия, чтобы овощи выглядели более зелёными»
18. «Стенд со специальными бирками в британском супермаркете. Бирку можно прицепить на тележку с расшатанными колёсами, нуждающуюся в ремонте»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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На самом деле оно немного шире с противоположной от места с'емки стороны))))
И никогда не видел 4Мб ММС.... Минимуму какую помню это на 8Мб, кажется в фотике была)))
К преимуществам метода относят:
отсутствие утечки газа колеса меньше спускают
снижение веса колеса меньший расход топлива
отсутствие перегрева шины
повышенная безопасность
стабильное давление в колесе
замедление старения резиновых элементов колеса
Минусы
Не зря данный газ широко применяется в сфере кольцевых гонок и ралли.
Минусов всего два:
приличная цена услуги
невозможность подкачки и потеря азотной смеси в случае прокола колеса в пути.
А про антифриз - забавно, но если б не комментарий веше, я бы тоже забыл про такой ноу-хау))))