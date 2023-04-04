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20 необычных вещей и находок, которым люди очень удивились

20 необычных вещей и находок, которым люди очень удивились

Автор:
04 апреля 2023 15:11
Сообщество : Картинка дня
Метки: Открытия   и такое бывает   интересные вещи   находки   необычные вещи   ну надо же   удивительное рядом   
1943
21

Бывают вещи, которые не увидишь каждый день. Вот несколько примеров необычных открытий, сделанных людьми на улице, в магазине, кафе и даже собственном доме.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Открытия   и такое бывает   интересные вещи   находки   необычные вещи   ну надо же   удивительное рядом   
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19  комментариев
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881
Rom Час назад
Всё фигня.... Ну а пеленальный столик в мужском сортире, теоретически, может понадобиться, если папа один с мелким едет.... Это более менее разумно даже.
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9k
Мариус 12 минут назад
Немного дополню: Это старая кофейня расположенная на пересечении улиц Негиши Комаэ в Токио....

Немного дополню: Это старая кофейня расположенная на пересечении улиц Негиши Комаэ в Токио.... На самом деле оно немного шире с противоположной от места с'емки стороны))))
Немного дополню: Это старая кофейня расположенная на пересечении улиц Негиши Комаэ в Токио.... На самом деле оно немного шире с противоположной от места с'емки стороны))))


На самом деле оно немного шире с противоположной от места с'емки стороны))))
Немного дополню: Это старая кофейня расположенная на пересечении улиц Негиши Комаэ в Токио.... На самом деле оно немного шире с противоположной от места с'емки стороны))))
Немного дополню: Это старая кофейня расположенная на пересечении улиц Негиши Комаэ в Токио.... На самом деле оно немного шире с противоположной от места с'емки стороны))))


Немного дополню: Это старая кофейня расположенная на пересечении улиц Негиши Комаэ в Токио.... На самом деле оно немного шире с противоположной от места с'емки стороны))))
Немного дополню: Это старая кофейня расположенная на пересечении улиц Негиши Комаэ в Токио.... На самом деле оно немного шире с противоположной от места с'емки стороны))))
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12k
Ivan 18 минут назад
Комментарий к фото
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9k
Мариус Полчаса назад
К слову это не SD,а ММС карта. Разница не существенная, но всё же есть)))
И никогда не видел 4Мб ММС.... Минимуму какую помню это на 8Мб, кажется в фотике была)))
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622
ruslan d 2 часа назад
Нифига не разбираюсь в машинах , в чем соль шутки про жидкость для поворотников ? Куда и зачем ее надо заливать ( если представить , что она работает ) ? И для чего ?
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