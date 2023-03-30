30 фотографий, которые могут рассказать об истории больше, чем учебник

Ещё Конфуций сказал: «Изучай прошлое, если хочешь предвидеть будущее». Благодаря старым фотографиям мы можем возвращаться в прошлое, анализировать его, узнавать что-то новое, лучше понимать жизнь людей. Представляем вашему вниманию коллекцию ретро-снимков из онлайн-сообщества World Historical Pictures.
2. Неизвестный бунтарь перед танковой колонной на площади Тяньаньмэнь 5 июня 1989 года, необрезанная версия снимка
4. Кардиохирург Збигнев Релига, наблюдающий за состоянием пациента после завершения 23-часовой операции по пересадке сердца. Его ассистентка спит в углу. 1987 г.
6. Пожарная машина движется по Бруклинскому мосту к Всемирному торговому центру 11 сентября 2001 года. Все, кто был в грузовике, вскоре погибли
7. 19-летний Дэвид Исом, нарушивший цветовую границу в раздельном бассейне во Флориде 8 июня 1958 года, в результате чего официальные лица закрыли объект
9. Более 3000 рабочих, участвовавших в возведении Chase Manhattan Bank в Нью-Йорке, позируют для фотографии по завершении строительных работ, август 1964 года
11. Подполковник США Роберт Стирм впервые видит семью после пяти лет плену в Северном Вьетнаме. 17 марта 1973 года
12. Помните знаменитую фотографию рабочих, обедающих на недостроенном нью-йоркском небоскребе? А вот и фотограф Чарльз Эббетс. 20.09.1932
14. Американский спортсмен Джесси Оуэнс работал заправщиком бензоколонки, чтобы платить за учёбу в Университете штата Огайо. 1935 г.
15. Коренные американцы (народ черноногие) на крыше отеля Mcalpin после отказа спать в своих комнатах, Нью-Йорк
16. Марк Твен и его давний друг Джон Т. Льюис (вероятно, прототип персонажа «Джим» в «Гекльберри Финне»), Нью-Йорк, 1903 г.
17. Семья иммигрантов на острове Эллис в Нью-Йорке собирается отправиться в погоню за своей мечтой. 1900-е годы
18. Тринадцать сестер из семьи Брукс смотрят на своего единственного брата Лесли Бенджамина после его рождения дома в Питтсфилде, штат Массачусетс, 1954 г.
21. Джордж У. Маклорин в 1948 году, отделённый от остальной части его группы в университете
25. Телефонная вышка до того, как линии начали связывать в кабели. В этой башне 5000 линий (1890 г.)
28. Дочь обедневшего фермера из Арканзаса готовит еду на старой плите, пока ее мать в туберкулезном санатории во время Великой депрессии. Фото Красного Креста, примерно 1930 г.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Или самомнение пиндосов раздулось до такой степени что теперь история, это история только этого государтсва-новобразования?