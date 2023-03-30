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30 фотографий, которые могут рассказать об истории больше, чем учебник

30 фотографий, которые могут рассказать об истории больше, чем учебник

Автор:
30 марта 2023 14:35
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   История в фото   Прошлое   история   ретрофото   старые снимки   факты   фотографии из прошлого   
1532
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Ещё Конфуций сказал: «Изучай прошлое, если хочешь предвидеть будущее». Благодаря старым фотографиям мы можем возвращаться в прошлое, анализировать его, узнавать что-то новое, лучше понимать жизнь людей. Представляем вашему вниманию коллекцию ретро-снимков из онлайн-сообщества World Historical Pictures.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Исторические факты   История в фото   Прошлое   история   ретрофото   старые снимки   факты   фотографии из прошлого   
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7  комментариев
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1k
Сергей 41 минуту назад
К фото №22.
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15k
sonic24a 3 минуты назад
Американцы всегда к музыке тепло относились.
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26k
Serg2001 3 минуты назад
Комментарий к фото
Ну да... Ведь эта страна их за людей не считала сотни лет. Есть чем гордиться. Особенно в начале 1900-х.
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3k
Алексей Лыков 8 минут назад
Комментарий к фото
судя по фото информация о "завершении" строительных работ слегка преувеличена и преждевременна.
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29k
Ego sum qui sum Полчаса назад
Автор, в заголовке после слова истории, куда-то делось "США".
Или самомнение пиндосов раздулось до такой степени что теперь история, это история только этого государтсва-новобразования?
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